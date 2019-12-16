Лучший клуб Чемпионата России по футболу

Состязания в Чемпионате России по футболу разделили команды на 4 группы: лидеры – это 5 клубов, которые в оставшихся 11 турах будут соревноваться только между собой , поскольку грань между Лигой Чемпионов и Лигой Европы довольно существенная, вторая группа – это претенденты, то есть те команды которые рассчитывают занять шестое место, к ним может отнестись «Арсенал», «Уфа» и «Спартак», третья и самая многочисленная претенденты на вылет, конечно до зоны вылета и «Спартаку» осталось три очка, но вряд ли команда позволит себе оказаться в зоне стыковых матчей, и последняя четвёртая группа – это явные претенденты на вылет, здесь только одна команды – это футбольный клуб «Сочи».

По мнению экспертов пятёрка сильнейших уже не поменяет свой вид. Единственное, что может серьёзно разочаровать болельщиков – это итоговое положение, ведь 4 из 5 клубов ведут борьбу именно за Лигу Чемпионов и только футбольный клуб «Ростов» будет рад тому месту на котором ему удастся финишировать. В целом для российского футбола именно такая расстановка принесёт максимальные плоды, потому что в Лиге Европы «Локомотив» и ЦСКА добьются большего, конечно если этого захотят, ну а донской футбольный клуб способен выстрелить болельщики уже об этом знают.



Участники второй группы особенно не рассчитывают на попадание в еврокубки, но если им удастся занять шестое место, то в принципе шансы вновь появятся, как в прошлом сезоне это произошло с тульским «Арсеналом», но в принципе вполне интересно среди участников будет увидеть и вновь футбольный клуб «Уфа» который делает большие успехи под руководством Вадима Евсеева побеждая лидеров в каждом матче.



В зоне вылета прочное место занял только футбольный клуб «Сочи» который с имеющимся составом мог бы подняться на порядок выше, но как утверждают эксперты команда уже никуда не сдвинется и скорее всего вернётся в ФНЛ… если вообще не будет желание существовать, как спортивной организации.



А вот самая многочисленная группа и будет вести самую интересную борьбу, потому что стыковые матчи это не так страшно, как оказаться в зоне прямого вылета, где не так давно находились самарские «Крылья Советов», но также просто может оказаться и «Рубин» и тот же самый «Тамбов».



Эксперты уверены, что в какой-то степени делая ставки на футбол в букмекерских конторах можно приблизиться к командам и повлиять на конечный результат, возможно даже спасти команду от вылета. На сегодня нельзя быть уверенным ни в одной команде, но именно такая расстановка устроит всех.