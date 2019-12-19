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Россия

Стали известны детали проведения февральского Кубка Париматч Премьер
 19 декабря 2019 13:52 |
Стали известны детали проведения февральского Кубка Париматч Премьер
Российские клубы будут отдыхать до марта – только тогда возобновится Премьер-Лига, а с ней – и официальные матчи. Еврокубковой нагрузки весной не будет. Но, чтобы любители футбола не скучали, месяцем ранее, 1-9 февраля, снова пройдет Кубок Париматч Премьер. Стали известны детали этого турнира.

Товарищеский турнир, который снова организовывается телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР, выходит на новый уровень – он становится международным. В начале последнего месяца зимы в Доху, столицу Катара, помимо 3 представителей РПЛ (“Локомотива”, “Спартака” и “Ростова”), прибудет и сербский “Партизан”. Эта четверка в срок 1-9 февраля, сыграв 1 круг друг с другом в спорткомплексе академии Aspire, и разыграет кубок. Что не меняется, так это спонсор мероприятия – им будет ведущий российский букмекер, Parimatch.

Выбор места не удивил – в Катар на зимние сборы часто выезжают многие клубы из Европы, в странах которых в это время объявлена пауза. В Дохе в это время отличные условия. Город, в котором вскоре пройдет чемпионат мира, уже создал самую современную спортивную инфраструктуру – есть где играть и тренироваться. Да и погода как раз в конце зимы максимально комфортная, не зря же рассматривают вариант, при котором мундиаль проведут именно в эту пору года. По прогнозам, в феврале в Катаре ожидается примерно +25 градусов. Но, в любом случае, будет и подстраховка – все внутренние помещения спорткомплекса академии Aspire оснащены ультрасовременными климат-системами. Так что для поединков будет создано самые комфортные условия.

Благодаря участию 8-кратного чемпиона Сербии Кубок Париматч Премьер обретается статус международного. Но в целом регламент турнира сохранен: “Партизан” и тройка российских команд сыграет каждая с каждой, то есть по 3 игры. Кроме того, если 90 минут завершается ничьей, противники сразу будут пробивать серию пенальти. Победа с поражением оценивается традиционно, в 3 и 0 очков. Тем, кто выиграет серию пенальти, получит за это 2 балла, а проигравшему начислят 1. Если после того, как будут сыграны все поединки, у каких-то клубов будет поровну очков, места распределят общая разница мячей, и только потом будут смотреть на личные встречи между командами.

Parimatch, как главный спонсор этого турнира, уже решил провести специальную акцию, приуроченную специально к Кубку Париматч Премьер. Теперь новые клиенты могут воспользоваться опцией увеличенного бонуса к 1-му депозиту, размещенному через мобильное приложение. Теперь он может достичь 5 тысяч рублей. Кроме того, игроки могут стать участниками конкурса с масштабным призовым фондом – в его пределах будет роздано миллион российских рублей. Организаторы определят победителей этой акции, исходя из баллов, что заработают те, кто будет ставить на матчи, что будут в рамках этого Кубка.

СЕО Париматч, Дмитрий Сергеев, отметил, что у его компании большие амбиции. Букмекер наметил серьезные цели на следующий, 2020-й год. Parimatch будет продолжать навязывать конкуренцию другим ключевым компаниям, что представлены на игорном рынке. От имении компании Дмитрий заявил, что результатами летнего турнира в Австрии та удовлетворена – суммарный итоговый медийный эффект в целом оказался соизмерим с инвестициями. Поэтому продолжение сотрудничества с организатором, каналом МАТЧ ПРЕМЬЕР, Сергеев считает “вполне логичным”. Тем более что ожидается дальнейший рост внимания турнира и его популярности.

Напомним, что это уже 3-й подобный турнир. Чуть менее года назад, в январе 2019-го, турнир МАТЧ ПРЕМЬЕР, тоже в Катаре, выиграл “Спартак” – фактически единственный успех Олега Кононова в московской команде. Июльский кубок в Австрии достался “Краснодару”. Теперь будет новый победитель?

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