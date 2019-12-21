Александр Хацкевич стал новым главным тренером «Ротора»

«Ротор» объявил о назначении Александра Хацкевича на пост главного тренера клуба. Александр Хацкевич приступит к своей работе на первом зимнем сборе команды, который начнётся 12 января в Турции. В тренерский штаб Хацкевича войдут Максим Шацких, тренер по физической подготовке Виталий Шпанюк, а также тренер вратарей Виталий Варивончик. Срок контракта с Хацкевичем рассчитан до конца сезона, сообщает официальный сайт «Ротора».



Ранее Александр Хацкевич работал с минским «Динамо», юношеской и национальными сборными Беларуси, «Витебском», киевским «Динамо», а также входил в тренерский штаб сборной Украины.



После 25 сыгранных матчей в первенстве ФНЛ «Ротор» имеет в своём активе 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице.



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