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Россия

Александр Хацкевич стал новым главным тренером «Ротора»
 21 декабря 2019 10:52 |
Александр Хацкевич стал новым главным тренером «Ротора»
«Ротор» объявил о назначении Александра Хацкевича на пост главного тренера клуба.

Александр Хацкевич приступит к своей работе на первом зимнем сборе команды, который начнётся 12 января в Турции. В тренерский штаб Хацкевича войдут Максим Шацких, тренер по физической подготовке Виталий Шпанюк, а также тренер вратарей Виталий Варивончик. Срок контракта с Хацкевичем рассчитан до конца сезона, сообщает официальный сайт «Ротора».

Ранее Александр Хацкевич работал с минским «Динамо», юношеской и национальными сборными Беларуси, «Витебском», киевским «Динамо», а также входил в тренерский штаб сборной Украины.

После 25 сыгранных матчей в первенстве ФНЛ «Ротор» имеет в своём активе 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице.

© Liveresult.ru
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