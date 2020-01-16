Роман Пилипчук стал новым главным тренером «Спартака-2»

«Спартак-2» объявил о назначении Романа Пилипчука на пост главного тренера клуба. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца следующего сезона. Вместе с Романом Пилипчуком в тренерский штаб «Спартака-2» вошли Иван Пилипчук и Олег Саматов, который будет отвечать за физическую подготовку футболистов. Владимир Пчельников сохранил за собой должность тренера вратарей, сообщает официальный сайт «Спартака».



В свою очередь «Спартак-2» покинули тренеры Виктор Булатов, Владимир Волчек и тренер по физической подготовке Владимир Зеленовский.



Напоминаем, что Роман Пилипчук входил в тренерский штаб Массимо Карреры, когда итальянец тренировал московский «Спартак». Вместе с командой Пилипчук становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.



В первенстве ФНЛ «Спартак-2» после 25 туров имеет в своём активе 25 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.



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