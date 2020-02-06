Олег Кононов стал главным тренером «Риги»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов возглавил латвийский клуб «Рига».

«Рига» решила не раскрывать сроки соглашения контракта с 53-летним специалистом.



«Рига» является сильнейшим клубом Латвии последних лет. В новом сезоне перед Олегом Кононовым наверняка будет поставлена задача по сохранению лидирующих позиций в чемпионате Латвии, а также от клуба будут ждать успешного выступления в квалификации Лиги чемпионов, чтобы в дальнейшем можно было побороться за место в групповом этапе Лиги Европы.



Олег Кононов за свою тренерскую карьеру успел поработать с минскими «Торпедо» и «Локомотивом», запорожским «Металлургом», молдавским «Шерифом», львовскими «Карпатами», «Севастополем», «Краснодаром», «Ахматом», тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком».



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