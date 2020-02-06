Олег Кононов стал главным тренером «Риги»

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
«Коринтианс» отказался от покупки Тайсона
fanat.ua » Новости » Россия
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
28.03.2020 18:00
Абонемент на запорожский "Металлург"
» Продажа билетов онлайн
01.03.2020 14:00
Заря - Олимпик
» Продажа билетов онлайн
23.02.2020 17:00
Шахтер - Десна
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Полтавы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Днепра)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Краматорска)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Сумы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Запорожья)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кременчуга)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 10:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кривого Рога)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 00:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Киева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Мариуполя)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Херсона)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Николаева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Житомира)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Одессы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Винницы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:30
Ледяные Волки - Донбас (хоккей)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Хмельницкого)
» Продажа билетов онлайн
15.02.2020 15:00
Хоккей. Ледяные Волки - Белый Барс
» Продажа билетов онлайн
12.02.2020 19:00
Баскетбол. Харьковские Соколы - Днепр
» Продажа билетов онлайн
09.02.2020 18:00
Гандбол. Лига Чемпионов. Мотор - БГК
» Продажа билетов онлайн
08.02.2020 20:00
Пари Сен-Жермен - Лион
» Продажа билетов онлайн
08.02.2020 17:00
Бокс, WBA. Артём Далакян - Джоспер Перез
» Продажа билетов онлайн
07.02.2020 18:00
Баскетбол. Запорожье - Одесса
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "ЖСМ Тиарет"

Подробнее...
Значок "Аль-Тадамун" Фарвания

Подробнее...
Значок "Пейкан" Тегеран (старый лого)

Подробнее...
Значок "Мараната" Кпалиме

Подробнее...
Значок "Суперкубок Украины-2019: Динамо Киев"

Подробнее...
Значок "Федерация футбола Люксембурга"

Подробнее...
Значок "Футбольная ассоциация Уэльса"

Подробнее...
Значок "Королевская бельгийская футбольная ассоциация"

Подробнее...
Значок "Австрийский футбольный союз"

Подробнее...
Значок "Атлетик Юссуфия" Беррешид

Подробнее...
Значок "Монагас" Матурин (старый лого)

Подробнее...
Значок "Сентро Депортиво Мунисипаль" Лима

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Россия

Олег Кононов стал главным тренером «Риги»
 6 февраля 2020 06:44 |
Олег Кононов стал главным тренером «Риги»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов возглавил латвийский клуб «Рига».

«Рига» решила не раскрывать сроки соглашения контракта с 53-летним специалистом.

«Рига» является сильнейшим клубом Латвии последних лет. В новом сезоне перед Олегом Кононовым наверняка будет поставлена задача по сохранению лидирующих позиций в чемпионате Латвии, а также от клуба будут ждать успешного выступления в квалификации Лиги чемпионов, чтобы в дальнейшем можно было побороться за место в групповом этапе Лиги Европы.

Олег Кононов за свою тренерскую карьеру успел поработать с минскими «Торпедо» и «Локомотивом», запорожским «Металлургом», молдавским «Шерифом», львовскими «Карпатами», «Севастополем», «Краснодаром», «Ахматом», тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком».

© Liveresult.ru
Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
06.02.2020 22:00
Атлетик – Барселона
» Бесплатный прогноз
06.02.2020 20:00
Реал Мадрид – Реал Сосьедад
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
05.02.2020 21:45
Тоттенхэм — Саутгемптон
Сравнение ставок » Трансляция
05.02.2020 21:45
Бавария — Хоффенхайм
Сравнение ставок » Трансляция
05.02.2020 18:00
ЦСКА Москва — Нордшелланн
Сравнение ставок » Трансляция
05.02.2020 17:00
Спартак Москва — Локомотив Москва
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
5 февраля 2020
Лацио - Верона 0:0
Лацио - Верона 0:0
4 февраля 2020
Цыганик LIVE
Цыганик LIVE
2 февраля 2020
Удинезе - Интер 0:2
Удинезе - Интер 0:2
2 февраля 2020
Брага - Спортинг 1:0
Брага - Спортинг 1:0
2 февраля 2020
Лечче - Торино 4:0
Лечче - Торино 4:0
2 февраля 2020
Аякс - ПСВ 1:0
Аякс - ПСВ 1:0
2 февраля 2020
Маритиму - Авиш 1:2
Маритиму - Авиш 1:2
2 февраля 2020
Бёрнли - Арсенал 0:0
Бёрнли - Арсенал 0:0
2 февраля 2020
Милан - Верона 1:1
Милан - Верона 1:1
2 февраля 2020
Лацио - СПАЛ 5:1
Лацио - СПАЛ 5:1
2 февраля 2020
Венло - Утрехт 1:1
Венло - Утрехт 1:1
1 февраля 2020
Сассуоло - Рома 4:2
Сассуоло - Рома 4:2
1 февраля 2020
Твенте - Спарта 2:0
Твенте - Спарта 2:0
1 февраля 2020
Сетубал - Порту 0:4
Сетубал - Порту 0:4

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

 		Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Ливерпуль" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Россия
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте