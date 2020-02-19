Локомотив все еще надеется найти замену для Смолова

Федор Смолов уже не только играет, но даже забивает в Примере, причем самому “Реалу” на “Сантьяго Бернабеу”. А его бывший клуб, “Локомотив”, так пока что и не закрыл вопрос о преемнике для нападающего сборной. Впрочем, еще немного времени есть – в РПЛ трансферное зимнее “окно” закрывается намного позже, чем в Европе. Другой вопрос, что у Юрия Семина будет мало времени, чтобы интегрировать новичка в состав “железнодорожников”.

Нападающий бы пригодился, даже если бы Смолов никуда не ушел. Но без Федора в заявке фактически остается только трое форвардов. Но это номинально, ведь и Джорджевич, и Фарфан сейчас травмированы, и обе вернутся на поле не скоро. Так что на данный момент у москвичей остался Эдер. Португалец неплох, но все же надеяться удачно завершить сезон с одним нестабильным и не самым молодым и не блещущим здоровьем нападающим нерационально.



В клубе вроде бы все понимают. Анатолий Мещеряков заявлял недавно, что трансферная кампания в исполнении “Локомотива” пока не закончена. И председатель клубного совета директоров не скрывает, что ищут именно нападающего. И боссы “железнодорожников” заявляют о намерении усилить позицию в атаке еще в этом трансферном окне.



Один из приоритетных вариантов – Матей Выдра. Чех даже, будто окрыленный этой информацией, смог открыть счет своим голам в нынешнем сезоне. Причем его классный мяч оказался еще и победным в выездном поединке с “Саутгемптоном”. Тем не менее, “Бернли”, кажется, и рад был бы избавиться от 27-летнего чеха, забивающего за них в АПЛ ровно по 1 мячу в сезон. Но пока что окончательной сделке (обсуждается вариант с арендой) мешает позиция агента футболиста. Тот вроде бы и положительно отзывался о вариантах, связанных с переездом его подопечного в Россию (Выдрой также заинтересован ЦСКА), но “забраковал” контракт.



Не исключено, что в итоге “Локо” переориентируется на Восток. Сейчас актуальным стал вариант с Эраном Захави. Израильтянин невероятно результативен – он наколотил 29 голов в 28 матчах за “Гуанчжоу Фули” в китайской Суперлиге. И, главное, нападающий хорош и в европейском футболе – Захави тянул за собой сборную Израиля в квалификации на Евро-2020. Причем показал результативность на уровне самого Криштиану Роналду: 11 голов за национальную команду.



Из Китая в Россию мог перебраться и Эль-Шаарави. Стефан сейчас выступает за “Шанхай Шеньхуа”, но еще год назад был игроком “Ромы” и сборную Италии. Сейчас он, как и многие, хочет покинуть Поднебесную. Агенты игрока, зная о нуждах московской команды в игроки группы атаки, предлагали услуги футболиста. Но “Локомотив” не готов оформлять полноценную покупку, а в аренду 27-летнего игрока не намерены отпускать. Да и результативность у “Фараона” так себе – только 1 гол в 10 матчах.



Еще один игрок, что уже “наигрался” в Китае – Марко Арнаутович. Он только летом все же перебрался из “Вест Хэма”, и действительно хорош в “Шанхай Теллэйс”. За пол года 30-летний австриец забил в 11 матчах чемпионата 9 голов при 3 передачах, и добавил пару мячей за сборную в евроквалификации. Но у футболиста немалые запросы – он в Поднебесную ехал зарабатывать, и ради этого бросил Англию. Вряд ли его финансовые запросы уменьшились…



Самым экономным вариантом выглядит Александар Прийович. Фактурный сербский форвард играл в 2019-м году за “Аль-Иттихад” из Джидды, правда, не блистал результативностью даже в Саудовской Аравии. Филип Лесьневский, агент 29-летнего нападающего, заявил, что получает немало предложений из России, но не называл среди претендентов “Локомотив”. Парня готовы отдать в аренду – он хочет перед Евро-2020 снова поиграть в Европе. Но так ли серьезен интерес к нему со стороны “Локомотива”?