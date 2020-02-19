Локомотив все еще надеется найти замену для Смолова

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
?Милевский: «Сейчас молодёжь вообще не пьёт, у нас таких не было»
fanat.ua » Новости » Россия
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
28.03.2020 18:00
Абонемент на запорожский "Металлург"
» Продажа билетов онлайн
06.03.2020 16:00
Теннис. Украина - Тайвань
» Продажа билетов онлайн
01.03.2020 14:30
ПСВ - Фейеноорд
» Продажа билетов онлайн
01.03.2020 14:00
Заря - Олимпик
» Продажа билетов онлайн
29.02.2020 18:30
Гандбол. Мотор (Запорожье) - Веспрем (Венгрия)
» Продажа билетов онлайн
27.02.2020 18:00
Баскетбол. Запорожье - Прометей Каменское
» Продажа билетов онлайн
27.02.2020 17:15
Хоккей. Ледяные Волки - Днепр
» Продажа билетов онлайн
26.02.2020 18:05
Хоккей. Динамо Харьков – Кременчуг
» Продажа билетов онлайн
23.02.2020 17:00
Шахтер - Десна
» Продажа билетов онлайн
22.02.2020 19:00
Турнір із профеcіонального боксу
» Продажа билетов онлайн
22.02.2020 13:50
Хоккей. Динамо Харьков – Ледяные Волки
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 19:00
Гандбол. Мотор - Виве Кельце
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Полтавы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Днепра)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Сумы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Запорожья)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кременчуга)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 10:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кривого Рога)
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Магнит "Ени Малатьяспор"

Подробнее...
Магнит "Касымпаша" Стамбул

Подробнее...
Магнит "Эрзурумспор"

Подробнее...
Магнит "Анкарагюджю"

Подробнее...
Плакат "Металлист-1925 Харьков 2019-20" (45х32)

Подробнее...
Значок "Александрия - Вольфсбург. Лига Европы 2019–20"

Подробнее...
Значок "Александрия - Сент-Этьен. Лига Европы 2019–20"

Подробнее...
Значок "Александрия - Гент. Лига Европы 2019–20"

Подробнее...
Магнит "Де Графсхап Дутинхем"

Подробнее...
Магнит "Фортуна Ситтард"

Подробнее...
Магнит "Эммен"

Подробнее...
Значок "Динамо - Лугано. UEFA Europa League 2019–20"

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Россия

Локомотив все еще надеется найти замену для Смолова
 19 февраля 2020 12:39 |
Локомотив все еще надеется найти замену для Смолова
Федор Смолов уже не только играет, но даже забивает в Примере, причем самому “Реалу” на “Сантьяго Бернабеу”. А его бывший клуб, “Локомотив”, так пока что и не закрыл вопрос о преемнике для нападающего сборной. Впрочем, еще немного времени есть – в РПЛ трансферное зимнее “окно” закрывается намного позже, чем в Европе. Другой вопрос, что у Юрия Семина будет мало времени, чтобы интегрировать новичка в состав “железнодорожников”.

Нападающий бы пригодился, даже если бы Смолов никуда не ушел. Но без Федора в заявке фактически остается только трое форвардов. Но это номинально, ведь и Джорджевич, и Фарфан сейчас травмированы, и обе вернутся на поле не скоро. Так что на данный момент у москвичей остался Эдер. Португалец неплох, но все же надеяться удачно завершить сезон с одним нестабильным и не самым молодым и не блещущим здоровьем нападающим нерационально.

В клубе вроде бы все понимают. Анатолий Мещеряков заявлял недавно, что трансферная кампания в исполнении “Локомотива” пока не закончена. И председатель клубного совета директоров не скрывает, что ищут именно нападающего. И боссы “железнодорожников” заявляют о намерении усилить позицию в атаке еще в этом трансферном окне.

Один из приоритетных вариантов – Матей Выдра. Чех даже, будто окрыленный этой информацией, смог открыть счет своим голам в нынешнем сезоне. Причем его классный мяч оказался еще и победным в выездном поединке с “Саутгемптоном”. Тем не менее, “Бернли”, кажется, и рад был бы избавиться от 27-летнего чеха, забивающего за них в АПЛ ровно по 1 мячу в сезон. Но пока что окончательной сделке (обсуждается вариант с арендой) мешает позиция агента футболиста. Тот вроде бы и положительно отзывался о вариантах, связанных с переездом его подопечного в Россию (Выдрой также заинтересован ЦСКА), но “забраковал” контракт.

Не исключено, что в итоге “Локо” переориентируется на Восток. Сейчас актуальным стал вариант с Эраном Захави. Израильтянин невероятно результативен – он наколотил 29 голов в 28 матчах за “Гуанчжоу Фули” в китайской Суперлиге. И, главное, нападающий хорош и в европейском футболе – Захави тянул за собой сборную Израиля в квалификации на Евро-2020. Причем показал результативность на уровне самого Криштиану Роналду: 11 голов за национальную команду.

Из Китая в Россию мог перебраться и Эль-Шаарави. Стефан сейчас выступает за “Шанхай Шеньхуа”, но еще год назад был игроком “Ромы” и сборную Италии. Сейчас он, как и многие, хочет покинуть Поднебесную. Агенты игрока, зная о нуждах московской команды в игроки группы атаки, предлагали услуги футболиста. Но “Локомотив” не готов оформлять полноценную покупку, а в аренду 27-летнего игрока не намерены отпускать. Да и результативность у “Фараона” так себе – только 1 гол в 10 матчах.

Еще один игрок, что уже “наигрался” в Китае – Марко Арнаутович. Он только летом все же перебрался из “Вест Хэма”, и действительно хорош в “Шанхай Теллэйс”. За пол года 30-летний австриец забил в 11 матчах чемпионата 9 голов при 3 передачах, и добавил пару мячей за сборную в евроквалификации. Но у футболиста немалые запросы – он в Поднебесную ехал зарабатывать, и ради этого бросил Англию. Вряд ли его финансовые запросы уменьшились…

Самым экономным вариантом выглядит Александар Прийович. Фактурный сербский форвард играл в 2019-м году за “Аль-Иттихад” из Джидды, правда, не блистал результативностью даже в Саудовской Аравии. Филип Лесьневский, агент 29-летнего нападающего, заявил, что получает немало предложений из России, но не называл среди претендентов “Локомотив”. Парня готовы отдать в аренду – он хочет перед Евро-2020 снова поиграть в Европе. Но так ли серьезен интерес к нему со стороны “Локомотива”?

Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
20.02.2020 22:00
Рома – Гент
» Бесплатный прогноз
20.02.2020 19:55
Шахтер – Бенфика
» Бесплатный прогноз
19.02.2020 22:00
Тоттенхэм – РБ Лейпциг
» Бесплатный прогноз
19.02.2020 22:00
Аталанта – Валенсия
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
18.02.2020 22:00
Боруссия Д — ПСЖ
Сравнение ставок » Трансляция
18.02.2020 22:00
Атлетико М — Ливерпуль
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
18 февраля 2020
Цыганик LIVE
Цыганик LIVE
17 февраля 2020
Милан - Торино 1:0
Милан - Торино 1:0
17 февраля 2020
Десна - Витебск 4:0
Десна - Витебск 4:0
17 февраля 2020
Оболонь - Полісся 1:0
Оболонь - Полісся 1:0
16 февраля 2020
Фамаликан - Авиш 1:1
Фамаликан - Авиш 1:1
16 февраля 2020
Лацио - Интер 2:1
Лацио - Интер 2:1
16 февраля 2020
Кальяри - Наполи 0:1
Кальяри - Наполи 0:1
16 февраля 2020
Гимарайнш - Порту 1:2
Гимарайнш - Порту 1:2
16 февраля 2020
Арсенал - Ньюкасл 4:0
Арсенал - Ньюкасл 4:0
16 февраля 2020
Маритиму - Пасуш 3:0
Маритиму - Пасуш 3:0
16 февраля 2020
Виллем II - Утрехт 1:1
Виллем II - Утрехт 1:1
16 февраля 2020
Лион - Страсбург 1:1
Лион - Страсбург 1:1
16 февраля 2020
Сассуоло - Парма 0:1
Сассуоло - Парма 0:1
16 февраля 2020
Ювентус - Брешия 2:0
Ювентус - Брешия 2:0
16 февраля 2020
Аякс - Ваалвейк 3:0
Аякс - Ваалвейк 3:0
16 февраля 2020
Витесс - Херенвен 4:2
Витесс - Херенвен 4:2
16 февраля 2020
Удинезе - Верона 0:0
Удинезе - Верона 0:0
16 февраля 2020
Черноморец - Дила 0:0
Черноморец - Дила 0:0
16 февраля 2020
Рух - Шериф 0:0
Рух - Шериф 0:0
15 февраля 2020
Фортуна - Эммен 0:0
Фортуна - Эммен 0:0
15 февраля 2020
Аталанта - Рома 2:1
Аталанта - Рома 2:1
15 февраля 2020
Ден Хааг - ПСВ 0:3
Ден Хааг - ПСВ 0:3
15 февраля 2020
Болонья - Дженоа 0:3
Болонья - Дженоа 0:3
15 февраля 2020
Бенфика - Брага 0:1
Бенфика - Брага 0:1
15 февраля 2020
Твенте - Алкмар 2:0
Твенте - Алкмар 2:0

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

 		Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Россия
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте