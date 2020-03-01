5 свободных агентов, которые могут сейчас пригодиться клубам РПЛ

Трансферное “окно” этой зимой в России оказалось небогатым на события. Впрочем, еще есть возможность находить усиления и дальше. Следом за “Сочи” и другие клубы могут пополнить состав теми футболистами, что уже сейчас, а не летом, стали свободными агентами. Так что можно не тратиться на покупку новичков, которые для РПЛ зачастую бывают все дороже, а просто хорошо изучить рынок игроков, не имеющих сейчас контрактов. Журналисты уже перечислили пол десятка известных, опытных футболистов, что сейчас не связаны соглашением с какой-то командой.

Все еще полезен может быть Юнус Санкаре. Центральный полузащитник сенегальского происхождения родился во Франции. И там же провел фактически всю карьеру, выступая в основном на позиции центрального полузащитника (может выйти и слева, а также без проблем закрывает позицию опорного). Воспитанник ПСЖ, с которым еще до “эры шейхов” выиграл Кубок Лиги-2008 и Кубок Франции – 2010, а также провел 33 поединка в Лиге 1. Также центрхав поиграл в “Реймсе”, “Дижоне”, “Генгаме” (брал с “трактористами” еще 1 кубок), “Лилле”. На его счету более 250 матчей в Лиге 1, 28 голов при 21 передаче, а также немалый опыт еврокубков. Поиграл Санкаре и за молодежную сборную Франции, после чего, как и многие другие подобные футболисты, – за национальную сборную Сенегала. “Бордо, принял участие в 373 матчах, забил 42 гола и отдал 29 голевых передач. Прошлый сезон у Юнуса не заладился, а в ноябре с ним в “Бордо” разорвали контракт.



Впереди способен потолкаться Александар Прийович. 29-летний нападающий со швейцарским паспортом отыграл во многих странах Европы. 191-сантиметровый форвард – типичная “девятка”, но способен сыграть и в “оттяжке”. Воспитанник “Санкт-Галлена”, он числился в “Парме” и “Дерби Каунти”, но там почти не играл. Прийович часто менял клубы и имеет опыт выступлений в Швейцарии, Норвегии, Швеции, Турции. Удачными были годы, проведенные в польской “Легии” (“золотой дубль”-2016) и ПАОКе (кубок Греции-2018 и звание лучшего бомбардира чемпионата). Тогда же Александар начал привлекаться в сборную Сербии. Неудачным для него было решение перебраться в “Аль-Иттихад”, в Саудовской Аравии он играл мало и почти не забивал. Но еще может проявить себя – Прийовичу 30 “стукнет” только в апреле. Писали, что им интересуется “Локомотив”…



Жусилей может вернуться в Россию. “Анжи”, за который отыграл опорный полузащитник в 2011-2013 (и даже выходил с капитанской повязкой), остается единственным европейским клубом в его карьере. После этого он отыграл в Азии, за “Аль-Джазиру” и “Шаньдун Лунэн”. В 2017-м футболист вернулся на родину, но не в “Коринтианс”, с которым выигрывал в 2009-м кубок, а годом позже признавался членом символической сборной чемпионата, а в “Сан-Паулу”. В 2019-м он отыграл очень мало встреч, и в феврале стал свободным агентом.



Можно попробовать заманить Тома Кэрролла. Англичанину 27, и в свое время он считался одним из максимально перспективных полузащитников (впрочем, это универсал, не раз выходивший на обоих флангах) Туманного Альбиона. Футболист играл за U-19 и U-21 “трех львов”. Воспитанник “Тоттенхэма”, Томас отыграл 27 матчей за “шпор” в АПЛ и 18 в еврокубках, в основном в сезоне 2015/16. 3 года назад полузащитник перебрался в “Суонси”, где поначалу был одним из основных футболистов, но сник в Чемпионшипе. Перезапустить карьеру в “Астон Вилле” в этом сезоне не вышло, и 31-го января Кэрроллу предоставили статус свободного агента.



Оборону можно укрепить с помощью Андре Пинту. 194-сантиметровый защитник (может и в полузащите) в свое время был целью “Зенита”, но тогда не получилось договориться с “Брагой” – зато с ней футболист выиграл кубок Португалии. Также футболист числился в молодости, но почти не играл, в “Порту”, пробовал свои силы в греческом “Панатинаикосе”, а в 2017-2019 выступал за “Спортинг” (еще один кубок). Отыграл под 3 десятка матчей в еврокубках, включаю Лиге Чемпионов. А вот в Саудовской Аравии потерялся, проведя только 10 игр за пол года в “Аль-Фатех”.