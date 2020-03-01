5 свободных агентов, которые могут сейчас пригодиться клубам РПЛ

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
«Шахтёр» продлил контракт с Жуниором Мораесом
fanat.ua » Новости » Россия
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
28.03.2020 18:00
Абонемент на запорожский "Металлург"
» Продажа билетов онлайн
08.03.2020 15:00
Баскетбол. Харьковские Соколы - Киев-Баскет
» Продажа билетов онлайн
06.03.2020 19:30
Баскетбол. Харьковские Соколы - Черкасские мавпы
» Продажа билетов онлайн
06.03.2020 16:00
Теннис. Украина - Тайвань
» Продажа билетов онлайн
04.03.2020 19:00
Шахтер - Днепр-1
» Продажа билетов онлайн
04.03.2020 17:00
Заря - Львов
» Продажа билетов онлайн
01.03.2020 16:00
Баскетбол. Харьковские Соколы - Химик
» Продажа билетов онлайн
01.03.2020 14:30
ПСВ - Фейеноорд
» Продажа билетов онлайн
01.03.2020 14:00
Заря - Олимпик
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Каяани"

Подробнее...
Значок "Рейпас" Лахти (старый лого)

Подробнее...
Значок "Лахти"

Подробнее...
Магнит "Магдебург"

Подробнее...
Магнит "Ян Регенсбург"

Подробнее...
Значок "Аполлон" Лариса

Подробнее...
Значок "Эрготелис" Ираклион (старый лого)

Подробнее...
Значок "Панетоликос" Агринион

Подробнее...
Значок "Кавала"

Подробнее...
Магнит "Санкт-Пёльтен"

Подробнее...
Магнит "Маттерсбург"

Подробнее...
Магнит "Хартберг"

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Россия

5 свободных агентов, которые могут сейчас пригодиться клубам РПЛ
 1 марта 2020 00:41 |
5 свободных агентов, которые могут сейчас пригодиться клубам РПЛ
Трансферное “окно” этой зимой в России оказалось небогатым на события. Впрочем, еще есть возможность находить усиления и дальше. Следом за “Сочи” и другие клубы могут пополнить состав теми футболистами, что уже сейчас, а не летом, стали свободными агентами. Так что можно не тратиться на покупку новичков, которые для РПЛ зачастую бывают все дороже, а просто хорошо изучить рынок игроков, не имеющих сейчас контрактов. Журналисты уже перечислили пол десятка известных, опытных футболистов, что сейчас не связаны соглашением с какой-то командой.

Все еще полезен может быть Юнус Санкаре. Центральный полузащитник сенегальского происхождения родился во Франции. И там же провел фактически всю карьеру, выступая в основном на позиции центрального полузащитника (может выйти и слева, а также без проблем закрывает позицию опорного). Воспитанник ПСЖ, с которым еще до “эры шейхов” выиграл Кубок Лиги-2008 и Кубок Франции – 2010, а также провел 33 поединка в Лиге 1. Также центрхав поиграл в “Реймсе”, “Дижоне”, “Генгаме” (брал с “трактористами” еще 1 кубок), “Лилле”. На его счету более 250 матчей в Лиге 1, 28 голов при 21 передаче, а также немалый опыт еврокубков. Поиграл Санкаре и за молодежную сборную Франции, после чего, как и многие другие подобные футболисты, – за национальную сборную Сенегала. “Бордо, принял участие в 373 матчах, забил 42 гола и отдал 29 голевых передач. Прошлый сезон у Юнуса не заладился, а в ноябре с ним в “Бордо” разорвали контракт.

Впереди способен потолкаться Александар Прийович. 29-летний нападающий со швейцарским паспортом отыграл во многих странах Европы. 191-сантиметровый форвард – типичная “девятка”, но способен сыграть и в “оттяжке”. Воспитанник “Санкт-Галлена”, он числился в “Парме” и “Дерби Каунти”, но там почти не играл. Прийович часто менял клубы и имеет опыт выступлений в Швейцарии, Норвегии, Швеции, Турции. Удачными были годы, проведенные в польской “Легии” (“золотой дубль”-2016) и ПАОКе (кубок Греции-2018 и звание лучшего бомбардира чемпионата). Тогда же Александар начал привлекаться в сборную Сербии. Неудачным для него было решение перебраться в “Аль-Иттихад”, в Саудовской Аравии он играл мало и почти не забивал. Но еще может проявить себя – Прийовичу 30 “стукнет” только в апреле. Писали, что им интересуется “Локомотив”…

Жусилей может вернуться в Россию. “Анжи”, за который отыграл опорный полузащитник в 2011-2013 (и даже выходил с капитанской повязкой), остается единственным европейским клубом в его карьере. После этого он отыграл в Азии, за “Аль-Джазиру” и “Шаньдун Лунэн”. В 2017-м футболист вернулся на родину, но не в “Коринтианс”, с которым выигрывал в 2009-м кубок, а годом позже признавался членом символической сборной чемпионата, а в “Сан-Паулу”. В 2019-м он отыграл очень мало встреч, и в феврале стал свободным агентом.

Можно попробовать заманить Тома Кэрролла. Англичанину 27, и в свое время он считался одним из максимально перспективных полузащитников (впрочем, это универсал, не раз выходивший на обоих флангах) Туманного Альбиона. Футболист играл за U-19 и U-21 “трех львов”. Воспитанник “Тоттенхэма”, Томас отыграл 27 матчей за “шпор” в АПЛ и 18 в еврокубках, в основном в сезоне 2015/16. 3 года назад полузащитник перебрался в “Суонси”, где поначалу был одним из основных футболистов, но сник в Чемпионшипе. Перезапустить карьеру в “Астон Вилле” в этом сезоне не вышло, и 31-го января Кэрроллу предоставили статус свободного агента.

Оборону можно укрепить с помощью Андре Пинту. 194-сантиметровый защитник (может и в полузащите) в свое время был целью “Зенита”, но тогда не получилось договориться с “Брагой” – зато с ней футболист выиграл кубок Португалии. Также футболист числился в молодости, но почти не играл, в “Порту”, пробовал свои силы в греческом “Панатинаикосе”, а в 2017-2019 выступал за “Спортинг” (еще один кубок). Отыграл под 3 десятка матчей в еврокубках, включаю Лиге Чемпионов. А вот в Саудовской Аравии потерялся, проведя только 10 игр за пол года в “Аль-Фатех”.

Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
01.03.2020 22:00
Реал (Мадрид) – Барселона
» Бесплатный прогноз
01.03.2020 16:00
Эвертон – Манчестер Юнайтед
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
01.03.2020 22:00
Реал Мадрид — Барселона
Сравнение ставок » Трансляция
01.03.2020 21:45
Ювентус — Интер Милан
Сравнение ставок » Трансляция
01.03.2020 19:00
Кальяри — Рома
Сравнение ставок » Трансляция
01.03.2020 18:30
Астон Вилла — Манчестер Сити
Сравнение ставок » Трансляция
01.03.2020 18:00
Сочи — Арсенал Тула
Сравнение ставок » Трансляция
01.03.2020 17:00
Эспаньол — Атлетико М
Сравнение ставок » Трансляция
01.03.2020 17:00
Ворскла — Шахтёр Донецк
Сравнение ставок » Трансляция
01.03.2020 16:30
РБ Лейпциг — Байер Л
Сравнение ставок » Трансляция
01.03.2020 16:00
Эвертон — Манчестер Юнайтед
Сравнение ставок » Трансляция
01.03.2020 16:00
Тоттенхэм — Вулверхэмптон
Сравнение ставок » Трансляция
01.03.2020 15:30
Краснодар — Уфа
Сравнение ставок » Трансляция
01.03.2020 13:30
Милан — Дженоа
Сравнение ставок » Трансляция
01.03.2020 13:00
Тамбов — Рубин
Сравнение ставок » Трансляция
01.03.2020 13:00
Севилья — Осасуна
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
29 февраля 2020
Наполи - Торино 2:1
Наполи - Торино 2:1
29 февраля 2020
Ахмат - Ростов 1:1
Ахмат - Ростов 1:1
29 февраля 2020
Зенит - Локомотив 0:0
Зенит - Локомотив 0:0
29 февраля 2020
Колос - Карпаты 2:1
Колос - Карпаты 2:1
29 февраля 2020
Ньюкасл - Бёрнли 0:0
Ньюкасл - Бёрнли 0:0
29 февраля 2020
Борнмут - Челси 2:2
Борнмут - Челси 2:2
29 февраля 2020
Лацио - Болонья 2:0
Лацио - Болонья 2:0
29 февраля 2020
ЦСКА - Урал 1:1
ЦСКА - Урал 1:1
28 февраля 2020
Норвич - Лестер 1:0
Норвич - Лестер 1:0
28 февраля 2020
Крылья - Оренбург 1:1
Крылья - Оренбург 1:1
28 февраля 2020
Рух - БАТЭ 0:1
Рух - БАТЭ 0:1
26 февраля 2020
Альянс - Арис 2:1
Альянс - Арис 2:1
26 февраля 2020
Оболонь - Тистед 4:0
Оболонь - Тистед 4:0
25 февраля 2020
Цыганик LIVE
Цыганик LIVE

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		ПО Стартовый пакет «Футбольный старт»

ПО Стартовый пакет «Футбольный старт»

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Россия
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте