Дзюба разнёс Уткина: «Он деградировал и комментирует футбол в кафешках на вокзале»

Артём Дзюба довольно резко прошёлся по комментатору и журналисту Василию Уткину, с которым у них уже давно заочно натянутые отношения.

«Уткин был безумно талантлив, был одним из любимых комментаторов, голосом футбола. «Футбольный клуб» (программа Василия Уткина – Прим. Ред.) смотрели все. Сейчас он комментирует футбол в каких-то кафешках на вокзале. Чтобы хоть как-то вернуться, он оскорбляет людей и на этом поднимается», - сказал Дзюба в интервью Тине Канделаки в эфире её Instagram.



Примечательно, что у Канделаки также натянутые отношения с Василием Уткиным, который критикует как её, так и Дзюбу на постоянной основе. Причём делает это, что называется, не только на грани фола, но и за гранью.



Тем не менее, Дзюба рассказал, что ему жалко Василия Уткина, отметив при этом, что в последнем скопилось очень много злобы и обиды. Причину всех проблем Дзюба нашёл в одиночестве Уткина, из-за которого он злиться на весь окружающий мир.



Евро-Футбол.Ру

Екатерина Нестерова



