РПЛ рассматривает 4 сценария доиграть сезон: полная раскладка с датами

Российская Премьер-лига рассматривает четыре варианта возможного возобновления футбола. Информацию об этом, со ссылкой на свои источники, сообщил Сергей Егоров в эфире канала YouTube Футбольный Биги.

Самое раннее, когда может возобновится сезон при всех прочих раскладах – 3 июня 2020 года.





Первый вариант

Сезон будет перезапущен 3 июня матчем «Шинник» - «Урал» за Кубок России, а сам чемпионат начнётся 7 июня.

В таком случае Премьер-лига доиграет турнир до 26 июля 2020 года. Старт сезона 2020/2021 намечен на 9 августа.



Вариант второй

Вариант имеет под собой такие же вводные – кубковый матч и старт «первого» тура после каникул пройдут в те же даты, но играть придётся через три дня на четвёртый. В этом случае чемпионат будет доигран 12 июля. Старт нового сезона запланирован на 9 августа 2020 года. Этот вариант делается для того, чтобы предоставить клубам и игрокам отдых.



Вариант третий

Третий вариант практически полностью соответствует второму, но отличие в том, что паузу на отдых никто командам и игрока давать не будет. То есть начинаться новый сезон будет 26 июля 2020 года.



Четвёртый вариант

В случае, если борьба с коронавирусом в России затянется, и не будут созданы нужные условия для рестарта в июне, то запуск РПЛ намечен на 8 июля, окончание – 16 августа.

В таком случае командам дают лишь две недели, чтобы перевести дух. Первый тур сезона 2020/2021 запланирован на 30 августа.



На текущий момент в чемпионате России после 22 туров лидирует питерский «Зенит».



Евро-Футбол.Ру

Екатерина Нестерова



