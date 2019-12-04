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Испания

Мадридский Атлетико в январе планирует подписание нападающего
 4 декабря 2019 21:15 |
Мадридский Атлетико в январе планирует подписание нападающего
“Атлетико” в воскресенье проиграл крайне важный матч – команда дома уступила “Барселоне”, упав на 6-е место в Примере. При всех оговорках о непростом сезоне, который сам Диего Симеоне назвал “переходным”, не выйти в Лигу Чемпионов будет провалом. Так что от “матрасников” ждут “работы над ошибками” в январе. Состав команды должны пополнить хотя бы какие-то новички, причем такие, что способны играть в основе.

Безусловно, зимой нужна новая “девятка”. 16 забитых в 15 матчах Примеры крайне мало даже стиля “матрасников”. Диего Коста явно сдал, и не показывает своего лучшего футбола, к тому же снова травмирован. Мората же, хотя и считается лучшим испанским нападающим, это далеко не Фернандо Торрес или Давид Вилья, уж очень он много моментов порет. А больше в обойме толком и нет игроков, только Дарио Поведа из команды “В” и купленный летом Иван Шапоньич, которого пока что только в заявку включали – дебют не состоялся.

Денег в Мадриде сейчас немного, слишком активно покупали новичков летом. Так что не исключено, что остановятся только на возвращении из “Ромы” Николы Калинича. Но хорват не блещет в Италии, и точно не станет решением проблемы. Так что “Атлетико” постарается продать кого-то, чтобы найти средства на новую “девятку”. Вряд ли останется в Испании Шапоньич, ищут клуб для Врсалько. Возможно, уйдут также Арьяс, хотя его “Эль Чоло” просит оставить, и Тома Лемар, если найдется тот, кто позволит вернуть потраченные на француза 70 миллионов. Заодно расставание с вингером позволит разгрузить зарплатную ведомость.

Оптимальным усиление стал бы Родриго. Его еще летом пытались купить у “Валенсии”, но переход был заблокирован Марселино, на тот момент наставником “летучих мышей”. Он давно уволен, но, похоже, в этом плане свое дело сделал – эксперты не верят, что сейчас “Атлетико” сможет оформить подписание – как минимум, в январе.

Давно пытается уломать перейти к “Атлетико” Диего Симеоне Эдинсона Кавани. 32-летний уругваец восстановился после травмы и забил в обоих ноябрьских матчах за сборную. Но в ПСЖ его время явно прошло – в основе выходит арендованный у “Интера” Мауро Икарди. Чемпион Франции явно не будет удерживать 32-летнего ветерана. “Эль Чоло” зовет его поиграть после Серии А и Лиги 1 еще и в Примере. Но есть как минимум еще “Гэлакси”. В Лос-Анджелесе считают Кавани оптимальным преемником для ушедшего из МЛС Ибрагимовича, все никак не определяющегося с клубом. И готовы предложить Эдинсону 7 миллионов и контракт на 2020-2021 года. А еще есть Италия, где сам нападающий не против поиграть.

Возможно, “Атлетико” снова попытается купить себе голеадора в Серии А. Последние попытки были неудачными, но Симеоне якобы высоко оценивает потенциал Пионтека, у которого не получается этот сезон в “Милане”. Диего уверен, что под его руководством Кшиштоф снова заиграет на максимальном уровне. Альтернативой в клубе считают подписание Андреа Белотти – лидер “Торино” в этом году преодолел спад, и снова максимально полезен своей команде.

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