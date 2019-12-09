Никаких покупок: мадридскому Реалу нужно заработать 100 миллионов на продажах футболистов зимой

Мадридский “Реал” лето был достаточно активен прошлым летом. Такой глобальной перестройки, о которой мечтали многие фанаты, так и не произошло. Но все же “галактикос” пополнились очередной суперзвездой, Эденом Азаром. Кроме того, в оборону купили Эдера Милитао с Ферланом Менди, а в атаку – Родриго Гоэса с Йовичем. Можно долго спорить, насколько оправдались эти расходы, но сухой факт в том, что на новичков Флорентино Перес потратил 350 миллионов.

Еще летом отрицательное сальдо пытались уменьшить. Отпустили ненужных, но достаточно сильных игроков – Кейлор Навас ушел в ПСЖ, покинул клуб Маркос Льоренте, были проданы и так не играющие за “сливочных” Тео Эрнандес, Ковачич и де Томас. Можно говорить, что на этих сделках неплохо получилось заработать: на футболистах, что не были безоговорочно основные, удалось “наварить” примерно 150 млн. евро.



Но и этого очень мало. Требования финансового фэйр-плей УЕФА сейчас строги, и одно из них предписывает, что суммы на подписание новых футболистов не могут безнаказанно превышать доход от продажи игроков более чем на 100 миллионов евро. Чтобы не напороться на наказание, придется в январе сосредоточиться на операциях по продаже “чего-то ненужного”. И все разговоры о желании Зидана купить Погба, или о возможном приглашении ван де Бека с Санчо, Эриксеном и Шкриниаром, останутся пока что слухами.



Больше всего “королевский клуб” хочет избавиться от Бейла, который ясно дает понять, что в Испании его больше интересует гольф, чем выступления за “Реал”. Вот только кому сейчас Гарет нужен, тем более что от своей невероятной зарплаты вингер не хочет отказываться? Похоже, остается только вернуться к “китайскому” варианту, который сорвался летом. Но далеко не факт, что все успеют согласовать, за короткое январское “окно”.



Не будут удерживать и Хамеса. Он мелькнул пару раз, выдав хорошие игры, но все же очевидно, что Родригес не входит в основную обойму “Зизу”, и тот не хочет, чтобы тот забирал игровое время у молодых талантов, Винисиуса с Родриго. Летом колумбиец мог оказаться в “Атлетико”, но, похоже, этот вариант не устраивает руководство “Реала”. Ближе всего сейчас игрок к “Интеру”, что хочет усилить полузащиту опытными исполнителями. И в Мадриде могут попытаться поменять Хамеса на Шкриниара. Если “нерадзурри” откажутся, им придется выложить за Родригеса до 50 миллионов.



Также в Италию может отправиться и Мариано Диас. Панамец сидит в глухом запасе – похоже, зря он вернулся из “Лиона”, где был действительно неплох. Спасти карьеру форварда готова “Рома”, но она пока хочет взять парня в аренду. И он может уйти в “Милан”, что ищет варианты укрепления нападения. Но пока что все только на стадии переговоров.



Вряд ли останется в Мадриде Браим Диас. Его переход из “Манчестер Сити” не изменил статус таланта – он и в новом клубе запасной, и в этом сезоне только пару раз мелькнул на поле. У “королевского клуба” парня хочет забрать “Алавес”. Правда, клуб не особо богат, и хотел бы договориться об аренде, а “Реалу” нужны “живые деньги”…



Традиционно пишут и об Иско. Он вроде бы и сейчас интересен как минимум паре английских грандов, да и в “Ювентусе” для него нашли бы место. Но Зидан постепенно возвращает полузащитника в обойму – похоже, минимум до лета футболист будет в Мадриде.