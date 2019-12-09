Никаких покупок: мадридскому Реалу нужно заработать 100 миллионов на продажах футболистов зимой

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
«Шахтёр» - «Динамо» Загреб: стартовые составы
fanat.ua » Новости » Испания
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
17.01.2020 18:00
Запорожье - Николаев. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
12.01.2020 20:00
Рома - Ювентус
» Продажа билетов онлайн
11.01.2020 20:00
Пари Сен-Жермен - Монако
» Продажа билетов онлайн
05.01.2020 15:00
Спортинг - Порту
» Продажа билетов онлайн
05.01.2020 14:00
Запорожье - Днепр. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
24.12.2019 18:05
Динамо Харьков - Донбасс. Хоккей
» Продажа билетов онлайн
22.12.2019 14:00
Запорожье - Черкаські мавпи. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
21.12.2019 13:50
Динамо Харьков – Ледяные Волки (Киев). Хоккей
» Продажа билетов онлайн
20.12.2019 18:00
Запорожье - Киев-Баскет. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Алькоркон" (старый лого)

Подробнее...
Значок "Алькоркон"

Подробнее...
Значок "Црвена Звезда" Белград

Подробнее...
Пазл "Ливерпуль 2018-19" (А3)

Подробнее...
Значок "СС Алагоано" Масейо

Подробнее...
Значок "Искра Римаржов"

Подробнее...
Значок "Афтурелдинг" Мосфедльсбайр

Подробнее...
Значок "Аустрия" Лустенау

Подробнее...
Значок "Арда" Кырджали

Подробнее...
Значок "Хайдук" Сплит

Подробнее...
Значок "Тана Формасьон" Антананариву

Подробнее...
Пазл "Неймар" (А3)

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Испания

Никаких покупок: мадридскому Реалу нужно заработать 100 миллионов на продажах футболистов зимой
 9 декабря 2019 07:44 |
Никаких покупок: мадридскому Реалу нужно заработать 100 миллионов на продажах футболистов зимой
Мадридский “Реал” лето был достаточно активен прошлым летом. Такой глобальной перестройки, о которой мечтали многие фанаты, так и не произошло. Но все же “галактикос” пополнились очередной суперзвездой, Эденом Азаром. Кроме того, в оборону купили Эдера Милитао с Ферланом Менди, а в атаку – Родриго Гоэса с Йовичем. Можно долго спорить, насколько оправдались эти расходы, но сухой факт в том, что на новичков Флорентино Перес потратил 350 миллионов.

Еще летом отрицательное сальдо пытались уменьшить. Отпустили ненужных, но достаточно сильных игроков – Кейлор Навас ушел в ПСЖ, покинул клуб Маркос Льоренте, были проданы и так не играющие за “сливочных” Тео Эрнандес, Ковачич и де Томас. Можно говорить, что на этих сделках неплохо получилось заработать: на футболистах, что не были безоговорочно основные, удалось “наварить” примерно 150 млн. евро.

Но и этого очень мало. Требования финансового фэйр-плей УЕФА сейчас строги, и одно из них предписывает, что суммы на подписание новых футболистов не могут безнаказанно превышать доход от продажи игроков более чем на 100 миллионов евро. Чтобы не напороться на наказание, придется в январе сосредоточиться на операциях по продаже “чего-то ненужного”. И все разговоры о желании Зидана купить Погба, или о возможном приглашении ван де Бека с Санчо, Эриксеном и Шкриниаром, останутся пока что слухами.

Больше всего “королевский клуб” хочет избавиться от Бейла, который ясно дает понять, что в Испании его больше интересует гольф, чем выступления за “Реал”. Вот только кому сейчас Гарет нужен, тем более что от своей невероятной зарплаты вингер не хочет отказываться? Похоже, остается только вернуться к “китайскому” варианту, который сорвался летом. Но далеко не факт, что все успеют согласовать, за короткое январское “окно”.

Не будут удерживать и Хамеса. Он мелькнул пару раз, выдав хорошие игры, но все же очевидно, что Родригес не входит в основную обойму “Зизу”, и тот не хочет, чтобы тот забирал игровое время у молодых талантов, Винисиуса с Родриго. Летом колумбиец мог оказаться в “Атлетико”, но, похоже, этот вариант не устраивает руководство “Реала”. Ближе всего сейчас игрок к “Интеру”, что хочет усилить полузащиту опытными исполнителями. И в Мадриде могут попытаться поменять Хамеса на Шкриниара. Если “нерадзурри” откажутся, им придется выложить за Родригеса до 50 миллионов.

Также в Италию может отправиться и Мариано Диас. Панамец сидит в глухом запасе – похоже, зря он вернулся из “Лиона”, где был действительно неплох. Спасти карьеру форварда готова “Рома”, но она пока хочет взять парня в аренду. И он может уйти в “Милан”, что ищет варианты укрепления нападения. Но пока что все только на стадии переговоров.

Вряд ли останется в Мадриде Браим Диас. Его переход из “Манчестер Сити” не изменил статус таланта – он и в новом клубе запасной, и в этом сезоне только пару раз мелькнул на поле. У “королевского клуба” парня хочет забрать “Алавес”. Правда, клуб не особо богат, и хотел бы договориться об аренде, а “Реалу” нужны “живые деньги”…

Традиционно пишут и об Иско. Он вроде бы и сейчас интересен как минимум паре английских грандов, да и в “Ювентусе” для него нашли бы место. Но Зидан постепенно возвращает полузащитника в обойму – похоже, минимум до лета футболист будет в Мадриде.

Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
18.12.2019 21:00
Олимпиакос – Химки (баскетбол)
» Бесплатный прогноз
18.12.2019 21:00
Барселона – Реал (Мадрид)
» Бесплатный прогноз
18.12.2019 19:00
ЦСКА – Црвена Звезда (баскетбол)
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
16.12.2019 21:45
Кальяри — Лацио
Сравнение ставок » Трансляция
16.12.2019 14:00
Жеребьёвка Лиги Европы — онлайн-трансляция
Сравнение ставок » Трансляция
16.12.2019 13:00
Жеребьёвка Лиги чемпионов — онлайн-трансляция
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
1 сентября 2019
Заря - Динамо Киев 2:2
Заря - Динамо Киев 2:2
17 апреля 2019
Лацио - Удинезе 2:0
Лацио - Удинезе 2:0
17 апреля 2019
Днепр-1 - Шахтер 0:2
Днепр-1 - Шахтер 0:2
17 апреля 2019
Ингулец - Заря 2:1
Ингулец - Заря 2:1

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

 		Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Ливерпуль" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Испания
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2019. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте