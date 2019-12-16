Нашла коса на камень: почему украинского футболиста Зозулю считают в Испании нацистом

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
На матче УПЛ во Львове включили песню со словами "Я люблю тебя, Москва"
fanat.ua » Новости » Испания
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
17.01.2020 18:00
Запорожье - Николаев. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
12.01.2020 20:00
Рома - Ювентус
» Продажа билетов онлайн
11.01.2020 20:00
Пари Сен-Жермен - Монако
» Продажа билетов онлайн
05.01.2020 15:00
Спортинг - Порту
» Продажа билетов онлайн
05.01.2020 14:00
Запорожье - Днепр. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
24.12.2019 18:05
Динамо Харьков - Донбасс. Хоккей
» Продажа билетов онлайн
22.12.2019 14:00
Запорожье - Черкаські мавпи. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
21.12.2019 13:50
Динамо Харьков – Ледяные Волки (Киев). Хоккей
» Продажа билетов онлайн
20.12.2019 18:00
Запорожье - Киев-Баскет. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Алькоркон" (старый лого)

Подробнее...
Значок "Алькоркон"

Подробнее...
Значок "Црвена Звезда" Белград

Подробнее...
Пазл "Ливерпуль 2018-19" (А3)

Подробнее...
Значок "СС Алагоано" Масейо

Подробнее...
Значок "Искра Римаржов"

Подробнее...
Значок "Афтурелдинг" Мосфедльсбайр

Подробнее...
Значок "Аустрия" Лустенау

Подробнее...
Значок "Арда" Кырджали

Подробнее...
Значок "Хайдук" Сплит

Подробнее...
Значок "Тана Формасьон" Антананариву

Подробнее...
Пазл "Неймар" (А3)

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Испания

Нашла коса на камень: почему украинского футболиста Зозулю считают в Испании нацистом
 16 декабря 2019 22:24 |
Нашла коса на камень: почему украинского футболиста Зозулю считают в Испании нацистом
Вечером в воскресенье в европейском футболе громыхнул скандал. Впервые в Испании матч был остановлен из-за оскорбительных выкриков с трибун. Это была встреча середняков Сегунды «Райо Вальекано» и «Альбасете». Обвинения в нацизме неслись с трибун в адрес украинского нападающего гостей Романа Зозули по ходу первого тайма, а на второй тайм игроки «Альбасете» просто не вышли. Теперь Зозуля уже не первый раз сталкивается в Испании с неприятием фанатов.

Первый раз Зозуля подвергся нападкам со стороны испанских фанатов в начале 2017 года, когда перешёл из «Бетиса» в «Райо Вальекано» на правах аренды. Однако сыграть за свою новую команду ни одного матча он так и не успел, потому что та быстро отказалась от аренды Зозули. Против нахождения украинского нападающего в «Райо Вальекано» выступила ультрас-группировка «Буканерос», придерживающаяся политических взглядов. В итоге Зозуля провёл полгода без большого футбола, поскольку ранее уже вносился по ходу сезона в заявку тремя разными клубами – «Днепром», «Бетисом» и «Райо Вальекано». С сентября 2017 года и по настоящее время Зозуля выступает за «Альбасете» из Сегунды. Его контракт с этим клубом действует до июня 2021 года.

Так почему же у левых испанских фанатов есть претензии к Зозуле? Дело в том, что он открыто поддерживал украинскую армию, которая с апреля 2014 года ведёт боевые действия в Донбассе. В 2015 году он основал благотворительный для фонд помощи украинским военным и был изображён на картинке с призывом жертвовать туда деньги в камуфляже с нашивкой украинского флага. В твиттере Зозули выложено множество фотографий на военную тематику, посредством которых он сообщал миру о своей деятельности на пользу украинской армии. Например, Зозуля запускал соответствующий флешмоб, оказывал спонсорскую помощь батальонам, задействованным в конфликте на Донбассе и фотографировался с украинскими военными, среди которых есть те, у кого заретушированы лица. Также Зозуля ретвитнул открытку, на которой он изображён в военной форме с автоматом и поздравляется с Днём рождения.

Интересно, что последний твит Зозули датирован 29 ноября 2016 года. Ещё отметим, что в 2016 году Зозуля продал свою серебряную медаль Лиги Европы за 210 тысяч гривен и перевёл эти средства на помощь украинской армии. А победитель аукциона, кстати, потом вернул медаль Зозуле назад.

Кроме того, испанским фанатам не понравилась фотография Зозули с шарфом, на котором изображён идеолог украинского национализма Степан Бандера. Подпись к фото гласит: «Ох и похожи». Весной 2019 года испанский левый политик и депутат Европарламента Пабло Иглесиас заявил, что Зозуля имеет татуировку со свастикой и делал нацистский жест, а потому является неонацистом. При этом сам Зозуля отрицает связь с неонацистскими группировками, и его агент Владимир Кузьменко грозился, что Роман подаст на Пабло Иглесиаса в суд.

Что ж, становится понятно, почему левые фанаты враждебно относятся к Зозуле. В таких случаях говорят: нашла коса на камень. Национальный вопрос и политика – это горячие ипостаси, в которых градус ненависти между приверженцами противоположных взглядов может достигать огромных величин. Возможно, Зозуля так и не сможет спокойно играть в Испании, несмотря на поддержку от руководства «Альбасете», Ла Лиги и так далее. Тогда для него наверняка будут открыты двери в каком-нибудь украинском клубе, где взгляды фанатов совпадут со взглядами Зозули. В своей стране он на хорошем счету, с поддержкой в его адрес выступили президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины, предсказуемо увидевшее в испанских событиях некие «штампы российской пропаганды». Думается, после пиренейских приключений Зозуля может стать в своей стране героем для определённых слоёв общества.

Естественно, любой человек имеет ряд прав и свобод. С другой стороны, они не должны вступать в противоречие с чужими правами и свободами. А с третьей стороны, публичным людям предписано семь раз отмерить и только потом – отрезать. Это на кухне с родными и близкими можно рассуждать на разные темы, не особо фильтруя свою речь, а в медиапространстве нужно следить за каждым своим шагом, особенно если ты футболист, певец, актёр и так далее. Болельщикам, конечно, тоже стоит проявлять терпимость. Когда игрок доводится до слёз, это не есть хорошо. Но то, что Зозуля плакал в раздевалке из-за оскорблений фанатов (если верить словам президента «Альбасете»), говорит о том, что в любом случае ему не чужды обычные человеческие чувства.

А вообще, конечно, нынешним украинским футболистам не позавидуешь. Они находятся между Сциллой и Харибдой. Они попали в трудную ситуацию, им непросто лавировать между противоречивыми ожиданиями общественности, профессионализмом, стремлением к развитию карьеры и принципом, что спорт вне политики. Ракицкий переходит в «Зенит» – и перестаёт вызываться в сборную Украины. Тимощук в 2017 году возвращается в питерский клуб в качестве тренера – и его исключают из исполкома Федерации футбола Украины, а на освободившееся место символично назначают… Да, Зозулю.

И где же футбол без политики?

Евро-Футбол.Ру
Кирилл Иванцов
Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
18.12.2019 21:00
Олимпиакос – Химки (баскетбол)
» Бесплатный прогноз
18.12.2019 21:00
Барселона – Реал (Мадрид)
» Бесплатный прогноз
18.12.2019 19:00
ЦСКА – Црвена Звезда (баскетбол)
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
16.12.2019 21:45
Кальяри — Лацио
Сравнение ставок » Трансляция
16.12.2019 14:00
Жеребьёвка Лиги Европы — онлайн-трансляция
Сравнение ставок » Трансляция
16.12.2019 13:00
Жеребьёвка Лиги чемпионов — онлайн-трансляция
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
1 сентября 2019
Заря - Динамо Киев 2:2
Заря - Динамо Киев 2:2
17 апреля 2019
Лацио - Удинезе 2:0
Лацио - Удинезе 2:0
17 апреля 2019
Днепр-1 - Шахтер 0:2
Днепр-1 - Шахтер 0:2
17 апреля 2019
Ингулец - Заря 2:1
Ингулец - Заря 2:1

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

 		Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Ливерпуль" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Испания
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2019. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте