Нашла коса на камень: почему украинского футболиста Зозулю считают в Испании нацистом

Вечером в воскресенье в европейском футболе громыхнул скандал. Впервые в Испании матч был остановлен из-за оскорбительных выкриков с трибун. Это была встреча середняков Сегунды «Райо Вальекано» и «Альбасете». Обвинения в нацизме неслись с трибун в адрес украинского нападающего гостей Романа Зозули по ходу первого тайма, а на второй тайм игроки «Альбасете» просто не вышли. Теперь Зозуля уже не первый раз сталкивается в Испании с неприятием фанатов.

Первый раз Зозуля подвергся нападкам со стороны испанских фанатов в начале 2017 года, когда перешёл из «Бетиса» в «Райо Вальекано» на правах аренды. Однако сыграть за свою новую команду ни одного матча он так и не успел, потому что та быстро отказалась от аренды Зозули. Против нахождения украинского нападающего в «Райо Вальекано» выступила ультрас-группировка «Буканерос», придерживающаяся политических взглядов. В итоге Зозуля провёл полгода без большого футбола, поскольку ранее уже вносился по ходу сезона в заявку тремя разными клубами – «Днепром», «Бетисом» и «Райо Вальекано». С сентября 2017 года и по настоящее время Зозуля выступает за «Альбасете» из Сегунды. Его контракт с этим клубом действует до июня 2021 года.



Так почему же у левых испанских фанатов есть претензии к Зозуле? Дело в том, что он открыто поддерживал украинскую армию, которая с апреля 2014 года ведёт боевые действия в Донбассе. В 2015 году он основал благотворительный для фонд помощи украинским военным и был изображён на картинке с призывом жертвовать туда деньги в камуфляже с нашивкой украинского флага. В твиттере Зозули выложено множество фотографий на военную тематику, посредством которых он сообщал миру о своей деятельности на пользу украинской армии. Например, Зозуля запускал соответствующий флешмоб, оказывал спонсорскую помощь батальонам, задействованным в конфликте на Донбассе и фотографировался с украинскими военными, среди которых есть те, у кого заретушированы лица. Также Зозуля ретвитнул открытку, на которой он изображён в военной форме с автоматом и поздравляется с Днём рождения.



Интересно, что последний твит Зозули датирован 29 ноября 2016 года. Ещё отметим, что в 2016 году Зозуля продал свою серебряную медаль Лиги Европы за 210 тысяч гривен и перевёл эти средства на помощь украинской армии. А победитель аукциона, кстати, потом вернул медаль Зозуле назад.



Кроме того, испанским фанатам не понравилась фотография Зозули с шарфом, на котором изображён идеолог украинского национализма Степан Бандера. Подпись к фото гласит: «Ох и похожи». Весной 2019 года испанский левый политик и депутат Европарламента Пабло Иглесиас заявил, что Зозуля имеет татуировку со свастикой и делал нацистский жест, а потому является неонацистом. При этом сам Зозуля отрицает связь с неонацистскими группировками, и его агент Владимир Кузьменко грозился, что Роман подаст на Пабло Иглесиаса в суд.



Что ж, становится понятно, почему левые фанаты враждебно относятся к Зозуле. В таких случаях говорят: нашла коса на камень. Национальный вопрос и политика – это горячие ипостаси, в которых градус ненависти между приверженцами противоположных взглядов может достигать огромных величин. Возможно, Зозуля так и не сможет спокойно играть в Испании, несмотря на поддержку от руководства «Альбасете», Ла Лиги и так далее. Тогда для него наверняка будут открыты двери в каком-нибудь украинском клубе, где взгляды фанатов совпадут со взглядами Зозули. В своей стране он на хорошем счету, с поддержкой в его адрес выступили президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины, предсказуемо увидевшее в испанских событиях некие «штампы российской пропаганды». Думается, после пиренейских приключений Зозуля может стать в своей стране героем для определённых слоёв общества.



Естественно, любой человек имеет ряд прав и свобод. С другой стороны, они не должны вступать в противоречие с чужими правами и свободами. А с третьей стороны, публичным людям предписано семь раз отмерить и только потом – отрезать. Это на кухне с родными и близкими можно рассуждать на разные темы, не особо фильтруя свою речь, а в медиапространстве нужно следить за каждым своим шагом, особенно если ты футболист, певец, актёр и так далее. Болельщикам, конечно, тоже стоит проявлять терпимость. Когда игрок доводится до слёз, это не есть хорошо. Но то, что Зозуля плакал в раздевалке из-за оскорблений фанатов (если верить словам президента «Альбасете»), говорит о том, что в любом случае ему не чужды обычные человеческие чувства.



А вообще, конечно, нынешним украинским футболистам не позавидуешь. Они находятся между Сциллой и Харибдой. Они попали в трудную ситуацию, им непросто лавировать между противоречивыми ожиданиями общественности, профессионализмом, стремлением к развитию карьеры и принципом, что спорт вне политики. Ракицкий переходит в «Зенит» – и перестаёт вызываться в сборную Украины. Тимощук в 2017 году возвращается в питерский клуб в качестве тренера – и его исключают из исполкома Федерации футбола Украины, а на освободившееся место символично назначают… Да, Зозулю.



И где же футбол без политики?



Евро-Футбол.Ру

Кирилл Иванцов



