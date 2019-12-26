Барселона разрабатывает трансферную стратегию на 2020-й год

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
?Нападающего киевского «Динамо» обвинили в употреблении допинга
fanat.ua » Новости » Испания
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
31.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Днепр. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
24.01.2020 19:30
Харьковские Соколы - Запорожье. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
22.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Прометей Камянское. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
19.01.2020 18:30
Реал Мадрид – Севилья
» Продажа билетов онлайн
18.01.2020 15:30
Герта - Бавария
» Продажа билетов онлайн
18.01.2020 15:00
Спортинг - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
17.01.2020 18:00
Запорожье - Николаев. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
12.01.2020 20:00
Рома - Ювентус
» Продажа билетов онлайн
11.01.2020 20:00
Пари Сен-Жермен - Монако
» Продажа билетов онлайн
05.01.2020 15:00
Спортинг - Порту
» Продажа билетов онлайн
05.01.2020 14:00
Запорожье - Днепр. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Гаосюн 100 Пейсер"

Подробнее...
Значок "Перак" Ипох (лого 2016-18)

Подробнее...
Значок "Пан Африкан" Дар-эс-Салам

Подробнее...
Значок "Абахани" Дакка

Подробнее...
Значок "Каса Пиа" Лиссабон

Подробнее...
Значок "Вилафранкенше" Лиссабон

Подробнее...
Значок "Белененсеш САД" Лиссабон

Подробнее...
Плакат "Лацио - обладатель Суперкубка Италии 2019" (45х32)

Подробнее...
Значок "Велес Сарсфилд" Буэнос-Айрес

Подробнее...
Плакат "Ливерпуль - победитель клубного чемпионата мира 2019" (45х32)

Подробнее...
Значок "Сильвия" Норрчепинг

Подробнее...
Значок "Рюнинге" Эребру

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Испания

Барселона разрабатывает трансферную стратегию на 2020-й год
 26 декабря 2019 11:50 |
Барселона разрабатывает трансферную стратегию на 2020-й год
Западная Европа уже отгуляла Рождество и готовится активно и весело встретить Новый Год. Футболисты вовсю празднуют в коротких отпусках, а вот для руководства клубов это достаточно загруженное время – уже очень скоро откроется трансферное “окно”, и нужно решить, как его использовать, и выходить ли на рынок вообще. Подобным заняты головы и у боссов “Барселоны”. По инсайдерским данным, там сейчас активно работают над трансферной стратегией.

“Сине-гранатовые” и так имеют немалый состав и раздутую трансферную ведомость, самую большую в мире спорта. Но в 2020-м году точно будут новички. В клубе понимают, что основные лидеры, даже невероятный Месси, постепенно стареют. Так что нужно продолжать приобретать футболистов типа Де Йонга, чтобы омолодить состав, а в идеале – еще и улучшить его.

По данным инсайдеров, решено укрепить каждую линию полевых игроков. То есть в январе, или летом, намерены найти защитника, полузащитника и нападающего. Более того, якобы техническим секретариатом “кулес” уже подобраны конкретные варианты. Теперь дело за селекционерами и тренерским штабом – там должны определиться, кого именно желательно приобрести.

Уже на зиму подготовлено немалый трансферный бюджет. СМИ разузнали, что руководство “Барселоны” еще на прошлой неделе провело встречу, где было согласовано выделение 75 миллионов евро на январские трансферы – и это на фоне планов конкурента, “Реала”, в это “окно” продавать. К этой сумме добавят те средства, что поступят во время “окна” за проданных футболистов – среди таковых могут быть Артуро Видаль, Тодибо, Нельсон Семеду, Карлес Аленья, Ваге. Все полученные деньги, по замыслу “сине-гранатовых”, следует направить на приобретение молодых, не более 25 лет, футболистов.

Похоже, будет начат поиск нового правого латераля. Эта позиция остается проблемной со времен Дани Алвеса. Вроде бы прописался в основе Нелсон Семеду (14 матчей, 3 передачи в этом сезоне). Но его работа на фланге не устраивает “Барселону”, и Эрик Абидаль уже ищет варианты, кому бы сплавить португальца. Если еще и Умтити уйдет, придется искать еще и центрбека. Эта зона тоже играет далеко не блестяще…

Из полузащитников “сине-гранатовым” якобы импонирует Стефано Сенси – с его “Интером” каталонцы играли в Лиге Чемпионов. Его не хочет отпускать Конте, но чемпион Испании может сыграть на желании Антонио вернуть в Италию Артуро Видаля. Пишут также об интересе к Эйнджелу Гомесу из МЮ и Аушишу из ПСЖ, но эти тинэйджеры могут приглашаться разве что на отдаленную перспективу.

Продолжается поиск нападающего, который бы стал со временем преемником Луиса Суареса. Когда-то уругваец играл в Голландии, и сейчас “Барселона” интересуется новой звездой из Эредивизии, Дониэллом Маленом (11+5 в 14 матчах за ПСВ, игры за сборную). Правда, он с октября забил только однажды, да и с Миной Райолой, его агентом, далеко не все готовы связываться. Не исключено, что скорее “кулес” попытаются забрать из “Интера” впечатлившего их в Лиге Чемпионов Лаутаро Мартинеса.

Единственное исключение из курса на омоложение – новая часть эпопеи по возвращению Неймара. Регламент ФИФА позволит нападающему после достижения 28 лет и 3 лет выступлений за клуб инициировать свой уход. Да, компенсация при этом немалая, 180 миллионов. Но продавать ПСЖ намеревался за большую сумму. Так что, как с Гризманном прошлым летом, можно будет схитрить. Впрочем, пока что окончательное решение по Неймару не принято, есть много тех в Каталонии, кто против переподписания бомбардира. Окончательно решат, возвращать ли бразильца, будут, исходя из его выступлений. И это точно не состоится зимой.

Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
27.12.2019 21:45
Вулверхэмптон – Манчестер Сити
» Бесплатный прогноз
26.12.2019 22:00
Лестер – Ливерпуль
» Бесплатный прогноз
26.12.2019 19:30
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
» Бесплатный прогноз
26.12.2019 17:00
Борнмут – Арсенал
» Бесплатный прогноз
26.12.2019 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
26.12.2019 22:00
Лестер — Ливерпуль
Сравнение ставок » Трансляция
26.12.2019 19:30
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
Сравнение ставок » Трансляция
26.12.2019 17:00
Челси — Саутгемптон
Сравнение ставок » Трансляция
26.12.2019 17:00
Борнмут — Арсенал
Сравнение ставок » Трансляция
26.12.2019 14:30
Тоттенхэм — Брайтон
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
1 сентября 2019
Заря - Динамо Киев 2:2
Заря - Динамо Киев 2:2
17 апреля 2019
Лацио - Удинезе 2:0
Лацио - Удинезе 2:0
17 апреля 2019
Днепр-1 - Шахтер 0:2
Днепр-1 - Шахтер 0:2
17 апреля 2019
Ингулец - Заря 2:1
Ингулец - Заря 2:1

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

 		Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Ливерпуль" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Испания
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2019. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте