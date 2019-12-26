Барселона разрабатывает трансферную стратегию на 2020-й год

Западная Европа уже отгуляла Рождество и готовится активно и весело встретить Новый Год. Футболисты вовсю празднуют в коротких отпусках, а вот для руководства клубов это достаточно загруженное время – уже очень скоро откроется трансферное “окно”, и нужно решить, как его использовать, и выходить ли на рынок вообще. Подобным заняты головы и у боссов “Барселоны”. По инсайдерским данным, там сейчас активно работают над трансферной стратегией.

“Сине-гранатовые” и так имеют немалый состав и раздутую трансферную ведомость, самую большую в мире спорта. Но в 2020-м году точно будут новички. В клубе понимают, что основные лидеры, даже невероятный Месси, постепенно стареют. Так что нужно продолжать приобретать футболистов типа Де Йонга, чтобы омолодить состав, а в идеале – еще и улучшить его.



По данным инсайдеров, решено укрепить каждую линию полевых игроков. То есть в январе, или летом, намерены найти защитника, полузащитника и нападающего. Более того, якобы техническим секретариатом “кулес” уже подобраны конкретные варианты. Теперь дело за селекционерами и тренерским штабом – там должны определиться, кого именно желательно приобрести.



Уже на зиму подготовлено немалый трансферный бюджет. СМИ разузнали, что руководство “Барселоны” еще на прошлой неделе провело встречу, где было согласовано выделение 75 миллионов евро на январские трансферы – и это на фоне планов конкурента, “Реала”, в это “окно” продавать. К этой сумме добавят те средства, что поступят во время “окна” за проданных футболистов – среди таковых могут быть Артуро Видаль, Тодибо, Нельсон Семеду, Карлес Аленья, Ваге. Все полученные деньги, по замыслу “сине-гранатовых”, следует направить на приобретение молодых, не более 25 лет, футболистов.



Похоже, будет начат поиск нового правого латераля. Эта позиция остается проблемной со времен Дани Алвеса. Вроде бы прописался в основе Нелсон Семеду (14 матчей, 3 передачи в этом сезоне). Но его работа на фланге не устраивает “Барселону”, и Эрик Абидаль уже ищет варианты, кому бы сплавить португальца. Если еще и Умтити уйдет, придется искать еще и центрбека. Эта зона тоже играет далеко не блестяще…



Из полузащитников “сине-гранатовым” якобы импонирует Стефано Сенси – с его “Интером” каталонцы играли в Лиге Чемпионов. Его не хочет отпускать Конте, но чемпион Испании может сыграть на желании Антонио вернуть в Италию Артуро Видаля. Пишут также об интересе к Эйнджелу Гомесу из МЮ и Аушишу из ПСЖ, но эти тинэйджеры могут приглашаться разве что на отдаленную перспективу.



Продолжается поиск нападающего, который бы стал со временем преемником Луиса Суареса. Когда-то уругваец играл в Голландии, и сейчас “Барселона” интересуется новой звездой из Эредивизии, Дониэллом Маленом (11+5 в 14 матчах за ПСВ, игры за сборную). Правда, он с октября забил только однажды, да и с Миной Райолой, его агентом, далеко не все готовы связываться. Не исключено, что скорее “кулес” попытаются забрать из “Интера” впечатлившего их в Лиге Чемпионов Лаутаро Мартинеса.



Единственное исключение из курса на омоложение – новая часть эпопеи по возвращению Неймара. Регламент ФИФА позволит нападающему после достижения 28 лет и 3 лет выступлений за клуб инициировать свой уход. Да, компенсация при этом немалая, 180 миллионов. Но продавать ПСЖ намеревался за большую сумму. Так что, как с Гризманном прошлым летом, можно будет схитрить. Впрочем, пока что окончательное решение по Неймару не принято, есть много тех в Каталонии, кто против переподписания бомбардира. Окончательно решат, возвращать ли бразильца, будут, исходя из его выступлений. И это точно не состоится зимой.