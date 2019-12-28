Матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» будет доигран без зрителей из-за оскорблений в адрес Зозули

Королевская испанская футбольная федерация на своём официальном сайте объявила, что матч 20-го тура Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» будет доигран без зрителей.

Напоминаем, что матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» стартовал 15 декабря, но так и не был доигран. Уже в первом тайме болельщики начали активно скандировать «Зозуля, ты нацист» (форвард «Альбасете» уже не раз попадал в скандальную ситуацию из-за своих эпатажных фотографий). Главный арбитр матча изначально приостановил встречу, но затем было принято решение не доигрывать её в этот день.



Пока точная дата доигровки матча не установлена, но уже известно, что «Райо Вальекано» будет оштрафован на 18 тысяч евро, а на стадионе мадридского клуба на двух ближайших домашних матчах будут частично закрыты трибуны.



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