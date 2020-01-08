В Примере собрали сборную 1-го круга Примеры и назвали открытия сезона

В Испании на этих выходных провели 19-й тур Ла Лиги. После этого газета “Marca”, одно из ведущих спортивных изданий страны, подводя итоги 1-го круга, собрала символическую сборную этого сезона Ла Лиги, точнее, ее половины. Более того, отдельно названо и сборную тех футболистов, что стали открытиями этого отрезка.

Сильнейшим вратарем Испании остается словенец. Ян Облак и дальше демонстрирует свой привычный уровень, и во многом именно его надежность позволяет “Атлетико” оставаться в четверке сильнейших в Примере. Он пропустил в 19 матчах только 12 голов – меньше всех в чемпионате. Столько же у Куртуа, но у “Реала” оборона не перестраивалась так кардинально, как у “матрасников”. В дрим-тим открытий – Унаи Симон. Он стал основным в “Атлетике” и пропустил те же 12 голов, но в 18 матчах.



В четверке защитников символической сборной – 2 представителя “Севильи”. Один из них – опытнейший Хесус Навас, который и сейчас, вернувшись из Англии, вызывается в национальную сборную Испании. Компанию ему составил Диего Карлос, который был куплен “Белой Андалусией” летом в “Нанте”. И заиграл так, что бразильцем уже заинтересовалась “Барселона”. Кстати, ее представитель, Жерар Пике, также включен в команду сезона, как и Хосе Гайя из “Валенсии”. А вот звезд “Реала” во главе с Рамосом нет! В команде открытий отмечено 3 бека: Пау Торрес, уже дебютировавший за сборную, Фелипе из “Атлетико” и Домингуш Дуарте, который с “Гранадой” дебютирует в Примере.



А вот из 3 хавбеков дрим-тим 2 принадлежат именно “Реалу”. Причем эксперты проигнорировали ветеранов “галактикос”, Модрича с Кроосом, как и Каземиро, но отметили игру Федерико Вальверде. Именно благодаря ему получилось сбалансировать игру “Реала”. Также понравилась экспертам игра Мартина Эдегора, что нынешний сезон проводит снова в аренде, на этот раз – в “Реале Сосьедад”. Там у норвежца, резко прибавившего в 2019-м, 4+5, а клуб претендует на 4-е место. Компанию им составил нестареющий Санти Касорла. Лидер “Вильярреала” и в “фурии рохе” сейчас, несмотря на статус вечно травмированного футболиста, стабильно выходит в основе. Правда, это было еще при Морено – у Луиса Энрике свое видение состава.



В сборной открытий из 4 полузащитников половина сейчас играет за “Севилью”, что еще раз доказывает: скаутские таланты Мончи никуда не делись. И Лукас Окампос, и особенно Фернандо Режес, мягко говоря, не относятся к молодежи. Но в новой команде очень хороши. Также высоко оценили то, как заиграл Замбо-Ангисса в “Вильярреале”, и как смотрится Рубен Гарсия в “Осасуне”, с которой вышел в Ла Лигу. Хотя на счету этого 26-летнего игрока и так было более сотни матчей чемпионата за “Леванте”.



Тройка нападения сборной Примеры – более чем очевидна. В нее просто включили тех, кто больше всего забил на данный момент – Карима Бензема из “Реала” (12 голов) и пару нападающих “Барселоны”, Месси (13) и Луиса Суареса (11). Еще один представитель мадридского гранда, Родриго Гоэс, включено газетой в сборную открытий. Компанию им составили Чими Авила (9 мячей в 17 играх за “Осасуну”) и Ферран Торрес, 19-летний полузащитник “Валенсии”, у которого по 3 гола и передачи.