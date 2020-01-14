Одной из первых задач Кике Сетьена в Барселоне станет поиск нового нападающего

“Барселона” начинает год максимально активно. Уже избавились от Эрнесто Вальверде – давно уже этого ждали многие болельщики клуба. Назван и его преемник, которым стал Кике Сетьен. Для неординарного наставника это, безусловно, главный вызов в карьере. Проблем у “сине-гранатовых” хватает. И одна из таковых – это травма Луиса Суареса. И замену нужно найти как можно быстрее.

Уругваец – не просто один из самых результативных бомбардиров в истории великого клуба. Пока Гризманн продолжает осваиваться на “Камп Ноу”, а Усман Дембеле борется с травмами и регулярно допускает проблемы с режимом вне поля, “Эль Пистолеро” остается одним из наиболее вовлеченных в голевые атаки футболистом “сине-гранатовых” (в 42% мячей он непосредственно поучаствовал). 11 голов и 7 передач в Примере, 14 мячей во всех турнирах. Обиднее всего, что форвард как раз вышел на пик формы. 5+10 в последних 10 матчах, участие в 10 крайних голах “Барселоны” и звание лучшего игрока Ла Лиги в декабре.



Без Луисито придется играть минимум несколько недель. Более того, по пессимистичным прогнозам, форвард пропустит и вовсе 4 месяца. Очевидно, что в клубе хотят найти подмену для Суареса, благо, “окно” открыто. Так что сейчас приоритетом для скаутов станет подписание в январе новой “девятки”.



Оптимальный вариант, как считают многие – пригласить Лаутаро Мартинеса. Но вряд ли аргентинца, который сейчас очень хорош сейчас, отпустит “Интер”, который борется за “скудетто”. Разве что летом будет реальный шанс усилиться этим футболистом. Как узнали журналисты, в тексте контракта есть любопытный пункт: в середине лета, на 2 июльские недели, активируется клаусула нападающего. Но она немаленькая, 111 миллионов евро, да и в межсезонье вопрос уже будет не актуальным.



“Барселона” может вспомнить о Кристиане Стуани, еще одном уругвайце. Он играет “под боком”, за “Жирону”, и с ней показывал отличную статистику в Примере. Да и сейчас у нападающего весомые показатели: за 18 матчей Сегунды забито 16 голов, больше всех в дивизионе. За нападающим следили уже давно, и в прошлом году чуть не купили, так что возможности футболиста хорошо известны. Но есть и минуса: во-первых, Стуани уже 33 года. Во-вторых, нападающий продлил контракт аж до 2023-го года, причем в нем прописана 25-миллионная клаусула. Не исключено, что “жирондинцам” предложат вариант с арендой до лета.



Пишут журналисты об интересе “сине-гранатовых” к Чими Авиле. Он стал одним из открытий нынешнего чемпионата Испании, наколотив за “Осасуну” 9 голов при 3 передачах. Аргентинец значительно моложе Стуани, ему всего 25. А отступные такие же, как у Кристиана. С другой стороны, это фактически его первый хороший год в Старом Свете.



Могут в Каталонии дать шанс перезапустить карьеру в Европе Габриэлу Барбозе. Бразилец раньше по эту сторону океана ничего не показывал, но, отправившись на родину, наколотил за “Фламенго” 34 голов, и привел команду к победам и в чемпионате, и в Копе Либертадорес. Не исключено, что парня обменяют на Артуро Видаля, который так рвется вернуться в Италию. Вальверде настаивал, чтобы чилиец остался до лета, но теперь на “Камп Ноу” многое меняется…