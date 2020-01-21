Мадридский «Реал» подписал 18-летнего полузащитника «Фламенго»

Мадридский «Реал» объявил о трансфере полузащитника «Фламенго» Рейньера. Сумма трансфера за 18-летнего бразильца составила около 30 миллионов евро. Контракт с «Реалом» Рейньер подписал до лета 2026 года, сообщает официальный сайт мадридского клуба.



Рейньер в данный момент находится в расположении сборной Бразилии, которая участвует на предолимпийском турнире среди игроков U23. После возвращения из юношеской сборной Бразилии Рейньер присоединится ко второй команде «Реала» «Кастилье», где и завершит нынешний сезон.



Всего в составе «Фламенго» Рейньер провёл 15 матчей, забил шесть голов и отметился двумя голевыми передачами. Также на счету 18-летнего футболиста 10 матчей за юношескую сборную Бразилии U17, где ему удалось забить шесть голов.



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