Мадридский Реал в погоне за титулом: будет ли зимнее усиление состава?

Вчера “Барселона” допустила осечку, не сумев взять ни единого очка на “Месталье” в матче с “Валенсией”, где была фаворитом. Так что у “Реала” есть отличная возможность оторваться от конкурента: хватит и ничьей на выезде вечером с “Вальядолидом”, хотя, конечно, все ждут только победы от “сливочных”. Но мало оторваться от “сине-гранатовых” – нужно еще до мая сохранять этот гандикап. Не стоит ли Флорентино Пересу для этого подумать об усилении состава?

Пока что “галактикос” ограничились только 1 серьезным новичком. “Реал” по традиции вышел на бразильский рынок, и выложил 35 миллионов фунтов за юного Рейньера. Он стал вместе со своим “Фламенго” открытием футбольной Бразилии в 2019-м году, выиграв чемпионат и взяв Копу Либертадорес. Как только парню исполнилось 18, он пополнил ряды “сливочных”, где играют такие же тинэйджеры, Родриго и Винисиус. Пишут о некоем “комплексе Неймара” у Флорентино Переса, который боится упустить нового латиноамериканского мегаталанта. Но ведь молодые бразильцы и правда очень полезны в испанской столице. Упоминали еще и Маркоса Пауло Насименто из “Флиминенсе”, за которым якобы следит “Барселона”, но пока что по поводу этого молодого нападающего дальше слухов дело не заходит.



А вот исполнить мечту Зидана всесильный президент “Реала” исполнять и далее отказывается. Недавно он выдал фразу, что не знает такого игрока, как Погба. И это справедливо: по сути, весь 2019-й год Поль больше лечился и скандалил, чем играл. Тем временем на его “коронной” позиции в центре поля отменно раскрылся в Мадриде Вальверде. Конечно, Модрич с Кроосом стареет, и им нужно искать замену. Но ветераны точно доиграют за “сливочных” этот сезон. А летом купят, скорее всего, ван де Бека – по некоторым данным, сделка до Донни с “Аяксом” уже предварительно согласована. Альтернатива – возвращение на родину Фабиано Руиса, но Сетьен хочет забрать его в “Барселону”. Французскому чемпиону же мира останется только в “Ювентус” возвращаться.



Не получится усилить сейчас группу атаки звездой из АПЛ. Считалось, что “Реал” давно ведет Садио Мане. Но недавно звездный сенегалец травмировался, и может пропустить даже не недели, а месяцы. Так что его покупка откладывается, как минимум, до лета. Не будет в Мадриде и Эриксена. Датчанин якобы хотел именно в Испанию и долго ждал приглашения от грандов Примеры. Но оно так и не последовало, так что плеймейкер заканчивает переход в “Интер”.



Все же усиление атаки необходимо, на что намекает и затянувшаяся на 6 недель “сухая” серия Карима Бензема. Ни Йович, ни Мариано так и не показали, что способны быть конкурентами опытного француза. В Мадриде якобы не против приобрести нового бомбардира, Тимо Вернера. Но, во-первых, “РБ Лейпциг” его до лета точно не отпустит, во-вторых, сам немец якобы хочет перебраться к Клоппу в “Ливерпуль”. Не отдадут в январе и Лаутаро Мартинеса из “Интера” – в Милане надеются, что после зимнего усиления команда еще поборется за “скудетто” с “Ювентусом”. Так что если и будут кого-то покупать, то разве что для увеличение ростера, или на случай ухода кого-то из нынешней заявки (Бейла, Хамеса, Иско – последнему перед Евро остро нужна игровая практика). Упоминают Адаму Траоре, воспитанника “Барселоны”, который сильно вырос в последние годы в “Вулверхэмптоне”.