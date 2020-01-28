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20.02.2020 13:30
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Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кривого Рога)
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Шахтер - Бенфика (фан-тур из Киева)
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19.02.2020 17:30
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15.02.2020 15:00
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Гандбол. Лига Чемпионов. Мотор - БГК
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Испания

Без Серхио Рамоса и Луиса Суареса: символическая сборная самых дорогих игроков Примеры
 28 января 2020 15:28 |
Без Серхио Рамоса и Луиса Суареса: символическая сборная самых дорогих игроков Примеры
Примера остается одной из сильнейших футбольных лиг Европы и мира. Безусловно, после отъезда таких суперзвезд, как Неймар и Роналду, дивизион немало потерял. Но все же в клубах Ла Лиги и сейчас хватает мастеров высочайшего класса. Журналисты собрали любопытную сборную лучших – для этого они взяли такой объективные фактор, как стоимость футболистов.

На воротах команды – Ян Облак. Словенец сейчас получил нового конкурента в лице Тибо Куртуа. Но все же пока что представитель “Атлетико” котируется повыше бельгийца, хотя и проиграл снова серию пенальти “Реалу” в Суперкубке. По мнению экспертов, голкипер “матрасников” сейчас стоит порядка 100 миллионов.

Самые “дешевые” позиции в дрим-тим Примеры – крайние защитники. Латерали по умолчанию не те футболисты, за которых платят много. В Испании все еще вне конкуренции игроки сборной, играющие за гранды. Справа – Дани Карвахаль, который в “Реале” вытеснил уже 4 конкурентов. Слева – Жорди Альба, которому в “Барселоне” и вовсе нет внятной альтернативы, и Фирпо тоже разочаровал в 1-м круге. Но оба испанца уже возрастные, поэтому ценник на каждого установлен на отметке в 50 миллионов.

Выбор центрбеков достаточно удивляет. В этой сборной не нашлось место ни для Пике, ни для Серхио Рамоса. Оба ветерана еще достаточно высоко котируются на спортивном уровне, хотя постепенно они, особенно Жерар, сдают. В итоге сейчас выше котируется другой “сливочный”, Рафаэль Варан, что и не удивительно, ведь француз выигрывал уже и Лигу Чемпионов, и даже чемпионат мира – отсюда и 80 миллионов в виде ценника. Интересно, что из всех вариантов выбрали не кого-то из земляков “ящера” из “Барселоны”, Ляказетт или Умтити (хотя Самуэль явно на спаде и думает о смене клуба), а Хосе Хименес. Уругваец в “Атлетико” прогрессирует и достиг отметки в 70 млн.

В тройке полузащитников нашлось место для Месси. Лионель даже в своем возрасте остается самым дорогим футболистом всей Примеры. Сейчас, как считают эксперты, 6-кратный обладатель “Золотого Мяча” стоит 140 миллионов. “Ла Пулга” все чаще спускается ниже, и его место на позиции плеймейкера в сборной в целом достаточно оправданно. Ниже располагается один из столпов нынешнего “Атлетико”, Сауль Ньигес. Хавбека эксперты оценили в 90 миллионов, но, если все же “Манчестер Юнайтед” и другие претенденты всерьез постараются его забрать себе, то придется выложить даже больше – так просто Диего Симеоне своего любимца не отпустит. Наравне с Саулем котируется летний новичок “Барселоны”, Де Йонг. Хотя у голландца не все получается в Каталонии, но все же приобретение Френки, оформленное год назад, было отличным шагом менеджмента “сине-гранатовых”.

Атакующий трезубец стоит почти четверть миллиарда. “Барселона” выкупила Гризманна по его фактической себестоимости. Сейчас Антуана оценивают в 120 миллионов. Вообще все форварды символической сборной меняли клуб летом, и два проводят в Испании дебютный сезон. Причем Эден Азар явно не может занести выступления в Мадриде в актив, но все равно бельгиец идет наравне с французским “Принцем”. Неоднозначное впечатление оставляет и Жоао Фелиш. Пока португалец оценивается в 100 млн. – ниже, чем отдали “Бенфике”.

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