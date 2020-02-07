«Реала» или «Барселоны» впервые за 10 лет не будет в финале Кубка Испании

Завершились все матчи 1/4 финала Кубка Испании, в которых принимали участие мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Фавориты этого турнира не смогли пробиться в полуфинал, уступив «Реалу Сосьедад» и «Атлетику» из Бильбао. Таким образов в финальном поединке впервые с 2010 года не будет ни «Реала», ни «Барселоны».

В финальном поединке сезона 2009/2010 встречались «Севилья» и мадридский «Атлетико», севильцы одержали уверенную победу со счётом 2:0 на «Камп Ноу». Чаще всего до финалов за последние десять лет добиралась «Барселона» – восемь (пять побед), «Реал» был финалистом трижды (две победы).



Действующим обладателем Кубка Испании является «Валенсия», одержавшая победу над «Барселоной» в финале прошлого года – 2:1. Новым обладателем трофея станет один из четырёх клубов – «Атлетик Бильао», «Гранада», «Мирандес» или «Реал Сосьедад».



Финальный матч будет сыгран 18 апреля в Севилье.



Евро-Футбол.Ру

Екатерина Нестерова



