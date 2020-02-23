Очаровательная жена новичка Барселоны Мартина Брэйтуэйта, которая ждет четвертого сына от игрока

Уже совсем скоро "Барселона" выйдет на поле "Комп Ноу", чтобы сразиться с "Эйбаром". Этот матч может стать дебютным для новичка каталонцев Мартина Брэйтуэйта.

Датчанин на неделе со скандалом перешел в стан испанского гранда из "Леганеса", где остались крайне возмущены этим трансфером. Очевидно, после такого перехода и не самой удачной презентации, футболист испытывает огромное давление. С которым справляться ему помогает его жена Анна-Лаура.



Пара познакомилась еще во времена выступлений игрока за "Тулузу". С тех пор девушка путешествует по Европе (Франция-Англия-Франция-Англия-Испания) вместе с ним.



Эффектная красотка занималась журналистикой, но после рождения первого ребенка решила сосредоточиться на семье. А в качестве хобби открыла свой онлайн-магазин модной одежды.



Сейчас Анна-Лаура снова беременна – в семействе Брэйтуэйтов появится четвертый мальчик. Конечно же, семья часто поддерживает Мартина во время матчей. Сегодня они тоже должны быть на трибунах.

