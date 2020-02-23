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Испания

Очаровательная жена новичка Барселоны Мартина Брэйтуэйта, которая ждет четвертого сына от игрока
 23 февраля 2020 20:19 |
Очаровательная жена новичка Барселоны Мартина Брэйтуэйта, которая ждет четвертого сына от игрока
Очаровательная жена новичка Барселоны Мартина Брэйтуэйта, которая ждет четвертого сына от игрока
Очаровательная жена новичка Барселоны Мартина Брэйтуэйта, которая ждет четвертого сына от игрока
Очаровательная жена новичка Барселоны Мартина Брэйтуэйта, которая ждет четвертого сына от игрока
Очаровательная жена новичка Барселоны Мартина Брэйтуэйта, которая ждет четвертого сына от игрока
Очаровательная жена новичка Барселоны Мартина Брэйтуэйта, которая ждет четвертого сына от игрока
Очаровательная жена новичка Барселоны Мартина Брэйтуэйта, которая ждет четвертого сына от игрока
Уже совсем скоро "Барселона" выйдет на поле "Комп Ноу", чтобы сразиться с "Эйбаром". Этот матч может стать дебютным для новичка каталонцев Мартина Брэйтуэйта.

Датчанин на неделе со скандалом перешел в стан испанского гранда из "Леганеса", где остались крайне возмущены этим трансфером. Очевидно, после такого перехода и не самой удачной презентации, футболист испытывает огромное давление. С которым справляться ему помогает его жена Анна-Лаура.

Пара познакомилась еще во времена выступлений игрока за "Тулузу". С тех пор девушка путешествует по Европе (Франция-Англия-Франция-Англия-Испания) вместе с ним.

Эффектная красотка занималась журналистикой, но после рождения первого ребенка решила сосредоточиться на семье. А в качестве хобби открыла свой онлайн-магазин модной одежды.

Сейчас Анна-Лаура снова беременна – в семействе Брэйтуэйтов появится четвертый мальчик. Конечно же, семья часто поддерживает Мартина во время матчей. Сегодня они тоже должны быть на трибунах.
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