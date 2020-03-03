Серхио Рамос отыграл свой последний матч против Барселоны?

Главным футбольным событием выходных стало очередное “Эль Классико”. В нем на этот раз триумфовал мадридский “Реал”, не пропустивший в 1-м тайме и переломивший ход игры после перерыва. Среди победителей был и Серхио Рамос. Для него это был рекордный, 44-й поединок против “Барселоны” – у Маноло Санчиса и Хенто было по 42, столько же и у Хави. Месси провел вчера свой 43-й “классический” поединок. Возможно, “Волк” из столицы, который не пропустил ни единой встречи против “сине-гранатовых” после своего перехода из “Севильи”, в последний раз вышел в таком поединке.

Рамос, безусловно, легенда “галактикос”, и заслуженно уже давно ходит с капитанской повязкой. Он остается и сейчас важнейшим игроком “королевского клуба”, отыграв уже в 24 поединках Примеры (причем забив в них 5 голов – только у Бензема больше). Также Серхио отыграл обе встречи в Суперкубке, и появился в 5 из 7 играх Лиги Чемпионов. Правда, в последнем был одним из антигероев, и дело не только в удалении, из-за которой ветеран пропустит ответный поединок…



Дело в возрасте футболиста. В конце месяца ему исполнится уже 35 лет, а это практически пограничный возраст для игроков, как минимум, на топ-уровне. И уже все чаще заметно, что испанцу не хватает скорости. Серхио компенсирует это опытом, а часто – грубостью. Но, похоже, в “Реале” постепенно начинают готовиться к тому, что капитан уйдет.



Нынешний контракт “Волка” рассчитан до 2021-го года. Уже несколько недель длятся переговоры о возможной пролонганции соглашения, но пока что стороны не договорились, на какой же срок. Защитник, напирая на свои безусловные заслуги, якобы требует, чтобы контракт был рассчитан до лета 2023-го года. Но у “сливочных” действует своя, довольно строгая, политика, по которой ветеранов продлевают на каждый сезон. Даже для Рамоса не спешат делать исключение – переговоры заморожены, причем по инициативе клуба. А ведь относительно недавно Флорентино Перес не отпустил Серхио в Китай, где ему приглашали поистине волшебные условия. Вряд ли сейчас он получит аналогичные варианты даже в Поднебесной. Да и не факт, что футболист рискнет отправиться туда.



На публике ветеран спокоен. В конце февраля он раскритиковал журналистов за то, что они раздуют проблемы. Со слов Рамоса, он с клубом находится в отличных отношениях. Серхио не сомневается, что в итоге продлит контракт, а пока что концентрируется на Примере и Лиге чемпионов.



Но постепенно “Реал” приступает к поискам нового центрального защитника. Среди прочего, называют и Мохаммеда Салису, который выступает за “Вальядолид”. Уроженцу Бенина всего 20, и нынешний сезон – первый на элитном уровне. 191-сантиметровый центрбек стал основным у “пуселанос”, сыграв уже в 26 матчах Ла Лиги и даже забив гол. Им, к слову, не только “Реал” интересуется – прописанные контрактом 12 миллионов евро не против усилиться “Атлетико” и даже “Манчестер Юнайтед”.



Но Салису – это явно приобретение “на вырост”, и с ходу он Рамоса не заменит. Не исключено, что сделка все же состоится, а Серхио станет на год-другой своеобразным наставником для Мохаммеда, если того не отправят в аренду. Впрочем, есть вариант с подписанием новичка под основу, из тех, кто уже заявил о своем классе и имеет достаточно опыта. “Галактикос” могут посоревноваться за Кулибали, который летом, скорее всего, покинет “Наполи”. Правда, на Калиду сейчас масса желающих и вроде бы МЮ продвинулся достаточно близко в финальной сделке.