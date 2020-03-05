«Барселоне» пора отказываться от Месси

«Барселона» больна. Каталонцы нынче не похожи на грозную команду, способную выигрывать всегда и везде, днём и ночью. Очередной неудачей для «сине-гранатовых» стало поражение от «Реала» со счётом 0:2. «Барселона» не забила в двух подряд «эль класико» впервые с середины 70-х годов прошлого века, что лишний раз отражает проблемы команды.

Херард Пике после матча в Мадриде сказал, что в первом тайме на поле был худший «Реал», который ему только приходилось видеть на «Сантьяго Бернабеу». Интересно было бы спросить у Пике, какой тогда была «Барселона». Но проблема не только в самой команде. Сын легендарного Йохана Кройфа Йорди не зря упомянул слово «хаос». Сейчас в каталонском клубе хаос царит на всех фронтах, о чём и хотел поговорить сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».



Руководство клуба

Проблемы «Барселоны» начинаются в самой верхушке. Не так давно президент Хосеп Бартомеу оказался в центре скандала. В СМИ появилась информация, которая якобы доказывает, что каталонский клуб заключил сделку с некой компанией, занимающейся мониторингом в социальных сетях. Эта компания, по данным СМИ, не только осуществляла мониторинг, но и влияла на общественное мнение – улучшала репутацию Бартомеу и действующего руководства, в том числе через нанесение ущерба репутации других людей. В числе этих людей якобы находятся Лионель Месси, Хосеп Гвардиола и другие. Бартомеу отрицает обвинения, но, конечно, вся эта история не может не влиять на настроение команды и её болельщиков.



Кто-то воспринимает ситуацию с Бартомеу как борьбу за власть. Дело в том, что в 2021 году пройдут очередные выборы президента «Барселоны». До этого момента разные грязные истории в СМИ наверняка будут продолжать появляться, что тоже является негативным фактором.



Ещё один момент, заслуживающий внимания, - конфликт Лионеля Месси и спортивного директора клуба Эрика Абидаля. Месси публично выразил недовольство словами Абидаля о том, что при Эрнесто Вальверде на тренерском мостике некоторые футболисты были недовольны положением дел. Когда лидер команды вступает в конфликт с одним из её руководителей – это большой минус. И это очередной фактор, способствующих проблемам команды.



Главный тренер

С каждым матчем «Барселоны» усиливается ощущение того, что Кике Сетьен – лишь краткосрочный вариант для клуба. Сетьен работает уже почти два месяца, а какой-то идеи в игре команды как не было, так и нет. У «сине-гранатовых», похоже, только один план – надеяться на необыкновенные способности Лионеля Месси. У аргентинца в последнее время дела идут неважно, а новых героев у команды пока не находится.



Перед игрой с «Реалом» Сетьен сказал, что для соперника «эль класико» важнее. После поражения Кике заявил, что результат не имел большого значения. Эти слова только подтверждают, что долгосрочного будущего у этого специалиста на «Камп Ноу» нет. Ведь дуэли с «Реалом» для «Барселоны» безумно принципиальны вне зависимости от турнирного положения. Этих матчей очень ждут фанаты, поэтому преуменьшать их важность – не лучший шаг от Сетьена.



После назначения Кике Сетьена Хосеп Бартомеу заявил, что контракт специалиста составлен по такой формуле, что в 2021 году новый президент получит возможность сменить тренера. Опять же, это один из негативных факторов. Когда футболисты команды знают, что тренер уже в следующем году может уйти, их отношение к работе и к самому тренеру могут быть не на высоте. К тому же, уже сейчас вовсю ходят слухи, что футболисты недовольны методами Сетьена. А дыма без огня, как известно, не бывает.



Лионель Месси и команда

Лионеля Месси в последнее время критикуют по делу. Аргентинец, которому летом исполнится 33, выглядит каким-то мрачным и отчуждённым. Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти прекрасно охарактеризовал состояние сегодняшнего Месси, сказав, что Лео «выглядит, как бывший футболист, ветеран».



Неужели аргентинец потерял голод к футболу? Понятно, что звёзды Месси и Роналду будут сиять на футбольном горизонте не всегда, когда-то они должны погаснуть, огорчив армии болельщиков. Но неужели с Лионелем это происходит уже сейчас? Месси не забивал в семи последних выездных матчах «Барселоны». В последний раз с ним такое случалось в сезоне 2006/2007.



Пожалуй, главной проблемой команды является зависимость от Месси. «Барселоне» нужно постепенно думать о долгосрочном будущем и начинать построение новой команды. Есть ощущение, что сегодняшняя команда уже исчерпала свой ресурс. «Сине-гранатовым» пора уходить от зависимости от Лионеля и строить команду вокруг молодых игроков. Например, вокруг Френки де Йонга. Талантливейший парень был куплен из «Аякса», но вынужден играть не на той позиции, на которой он способен приносить максимум пользы. Де Йонг должен играть глубже, через него должна строиться игра, он не тот, кто отдаёт много ассистов и забивает много голов, что отмечал его бывший тренер Эрик тен Хаг. В «Барселоне» же за снабжение сейчас отвечает Серхио Бускетс. Летом испанцу исполняется 32. Это не так много, но «сине-гранатовым» здесь тоже важно расставить приоритеты в направлении будущего.



Болезнь «Барселоны» является следствием ряда негативных факторов – проблем в руководстве, вопросов по главному тренеру и ситуации в команде. Каталонцам нужно полностью менять вектор развития, нужно отказываться от Месси, как от главного и, иногда, единственного оружия. Возможно, болельщикам придётся подождать до выборов президента клуба. После них на «Камп Ноу» может начаться новая эпоха. Эпоха, в которой Месси уже не будет главной фигурой.



Евро-Футбол.Ру

Алексей Антоненко



