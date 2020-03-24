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Испания

Чигринский и компания: сборная разочарований Барселоны 21 века
 24 марта 2020 07:33 |
Чигринский и компания: сборная разочарований Барселоны 21 века
В “Барселоне” всегда было достаточно звездных, сильных футболистов. Но при этом и ошибок руководство клуба допускало немало – чего стоят только постоянные неудачи с поисками замены для ушедшего со скандалом Неймара. Впрочем, новое исследование “Marca” показывает, что проблемы с селекцией были всегда в 21 веке. Журналисты собрали сборную из худших приобретений “сине-гранатовых” с начала столетия – исходя из качества игры футболистов, цены при покупки, а также ажиотажа, что окружал прибытие.

С вратарями грубых ошибок не было. Даже на замене у “больше чем клуба” были сильные исполнители типа Силлесена. Но все же на “Камп Ноу” был разочаровавший голкипер. Это Ришар Дютрюэль, которого мало кто из болельщиков “каталонцев” помнит. Француз был хорош в “Сельте”, но совершенно ничего не смог показать в гранде. Наставники быстро начали предпочитать еще молодого тогда Пепе Рейну. А там и нашли более надежных стражей ворот.

Не мог обойтись такой список без Чигринского. Дмитрия требовал подписать лично Гвардиола, и в 2009-м на нем неплохо заработал донецкий “Шахтер”, отпустил украинского центрбека только за внушительные 25 миллионов. Но “Чигри” так и не освоился в Испании – капитан “горняков” выглядел неуместно и уже через год отправился назад. Кстати, от такого удара по самооценке футболист так и не оправился, да и потом постоянно получал травмы. На свой прежний уровень футболист так и не вернулся.

“Отметили” еще троих центрбеков. Нет, не получалось в “Барселоне” и у немалого количества латералей. Но все же другие футболисты, уверены журналисты, разочаровали еще больше. Так, серьезную ставку “сине-гранатовые” хотели сделать на Мартина Касереса. Но уругваец, как и в других топ-клубах, разочаровал – проведя большую часть времени в арендах, он покинул клуб. А Томас Вермален был неплох на поле. Но из-за своей “хрустальности” очень редко попадал туда, став главным завсегдатаем клубного лазарета. Как-то быстро разочаровали и Йерри Мина. Колумбийца не спасли даже хорошие выступления на чемпионате мира-2018. Уже спустя пол года после дебюта на “Камп Ноу” фактурного латиноамериканца отправили в “Эвертон”.

Вместе с Миной отправили в Ливерпуль и Андре Гомеша. За португальца пришлось серьезно бороться с другими топ-клубами, а в итоге получили футболиста, который из-за неудачных попыток заиграть за “Барсу” переживал депрессию, и не скрывал этого. Вместе с ним в этой сборной – Алекс Сонг. Камерунец стал еще одним подтверждением “проклятия “Арсенала” – он ушел из состава “канониров”, где блистал, чтобы поднять наконец-то трофеи. Итогом стало возвращение в Лондон, но уже в “Вест Хэм”.

Рикардо Куарежма проваливался во всех топ-клубах, в которых играл. Полузащитник считался одним из наиболее перспективных европейских футболистов, наравне с Роналду (а некоторые ставили и выше Криштиану). Но так и остался вингером с отличным ударом, что блистает на уровне турецкого чемпионата. В Каталонии для него все завершилось после ссоры с Райкардом. Примерно такая же судьба и у Рикельме. Хуан Роман так и не смог наладить отношения с Луи ван Галом. Но потом был “Вильярреал”, в котором аргентинец показал, что может быть успешен и на уровне лучших команды Примеры и в Лиге чемпионов.

Самое “свежим” разочарованием стал Коутиньо. Филиппе и близко не оправдал ценник – возможно, эти 160 млн. евро на него слишком давили. Подождав полтора года, “Барселона” попыталась от него избавиться. Но первая попытка, в виде аренды “Баварии”, похоже, не принесла успеха. Ну, а на острие сборной разочарований “кулес” 21 века – Ибрагимович. Златан быстро рассорился с Гвардиолой, и, похоже, не наладил взаимоотношения с Месси. Итог – уже через год отъезд в “Милан”.

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