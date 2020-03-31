Сколько денег потеряет Месси после сокращения зарплаты

Звезда «Барселоны» Лионель Месси пострадает больше всех из игроков каталонского клуба на фоне сокращения заработной платы. Напомним, что ради спасения команды футболисты отказались от 70% своей зарплаты, причём, как сообщил президент «сине-гранатовых», инициатива об этом пошла от капитанов команды. Испанская же пресса, опираясь на свои источники, рассказала о том, что Месси первым стал лоббировать подобный сценарий. Согласно данным издания Total Sportek, текущая зарплата Месси составляла почти 6 млн евро в месяц, поэтому после текущего сокращения «зарплатный конверт» похудеет на 4,2 млн евро, а новый оклад звёздного аргентинца составит 1,8 млн евро.



При этом надо понимать, что это не единственные лишения игрока «Барселоны». Дополнительные бонусы за участие в играх, рекламные контракты и ряд прочих доходов также принесут существенно меньше, чем это было до пандемии коронавируса. Причём Месси продолжает активно участвовать в благотворительных акциях. Последнее крупное пожертвование игрока на борьбу с коронавирусом составило 1 млн евро.



Евро-Футбол.Ру

Екатерина Нестерова



