В Реале намерены использовать нынешнюю ситуацию, чтобы заполучить несколько мега-звезд

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
Киевское «Динамо» отдало полузащитника в турецкий «Ризеспор»
fanat.ua » Новости » Испания
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
27.06.2020 20:00
Финал Лиги Чемпионов
» Продажа билетов онлайн
24.06.2020 21:00
Финал Лиги Европы
» Продажа билетов онлайн
20.06.2020 12:00
FIT DAY Kharkiv 2020
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Колубара" Лазаревац

Подробнее...
Значок "Раднички Ниш"

Подробнее...
Значок "Войводина" Нови-Сад

Подробнее...
Значок "Стьёрлдалс-Блинк" Стьёрдалсхалсен

Подробнее...
Значок "Эик-Тёнсберг"

Подробнее...
Значок "Эйгарден"

Подробнее...
Значок "Русенборг" Тронхейм

Подробнее...
Значок "Молде"

Подробнее...
Значок "Вёльсюнгюр Хусавик"

Подробнее...
Значок "Гроутта Сельтьяднарнес"

Подробнее...
Значок "Далум" Оденсе

Подробнее...
Значок "Горажде"

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Испания

В Реале намерены использовать нынешнюю ситуацию, чтобы заполучить несколько мега-звезд
 9 апреля 2020 11:45 |
В Реале намерены использовать нынешнюю ситуацию, чтобы заполучить несколько мега-звезд
Пандемия коронавируса, по данным экспертов, сейчас в Европе на пике. Но при внешней остановке экономической деятельности в “Реале” работа кипит. А Мадриде понимают, что приходит время новых реалий. И думают, как наиболее эффективно распорядиться ситуацией. Ведь она приносит не только новые проблемы, но и дарит новые возможности.

Все согласны с тем, что клубам придется затянуть пояса – большинству придется экономить, что скажется на стоимости футболистов. Кроме того, на УЕФА и ФИФА сейчас давят, требуя сместить традиционные сроки трансферного окна. Журналисты считают, что клубы добьются своего, и дэдлайна 31-го августа на этот раз не будет. Возможно, переходы будут разрешены чуть ли не до декабря. Но чиновникам это не нравится, ведь таким образом гранды смогут приобретать лидеров более слабых команд в разгар чемпионатов. В общем, вопрос дискуссионный, благо, пока что времени для обсуждения хватает.

В Мадриде считают, что ситуация благоприятна для серьезной попытки приобрести Мбаппе. Килиан – давняя мечта “королевского клуба”, и не его одного. Но раньше мешал громадный ценник самого перспективного футболиста мира. Сейчас же даже ПСЖ не до жиру, да и о том, что контракт истекает у форварда уже в 2022-м, не стоит забывать. Пролонгировать его Мбаппе отказывался уже дважды. Правда, владельцы парижского клуба якобы намерены в любом случае сохранить Килиана (хотя допускают уход Неймара). Но “Реал” точно предпримет попытку, и будет настойчив в переговорах.

Погба остается желанной целью для Зидана. Сейчас тоже максимально удобное время для того, чтобы наконец-то заполучить Поля для укрепление полузащиты “Мадрида”. Зимой “Манчестер Юнайтед” осуществил прекрасное подписание, наконец-то оформив трансфер Бруну Фернандеша. Тот без раскачки превратился в лидера середины поля своей новой команды. То есть, по сути, делает то, что ждали от француза, что из-за травм и операций сыграл только 8 раз за МЮ в нынешнем сезоне. Кажется, теперь Сульшер не так категоричен в желании оставить хавбека на “Олд Траффорд”, тем более что соглашение с Погба истекает уже в 2021-м году (но у “красных дьяволов” есть односторонняя возможность продлить еще на год). Футболист серьезно дешевеет, и эта тенденция может и усилиться. Возможно, англичане ухватятся за возможность избавиться от звезды, которая и близко не оправдала авансов. Но испанскому гранду стоит помнить о “Ювентусе“, который тоже не против вернуть себе Поля. Именно то, куда в итоге направится чемпион мира, в Мадрид или назад в Турин, будет одной из главных интриг следующего трансферного окна, когда бы оно не открылось.

Не решен у “галактикос” и вопрос о укреплении нападения. Лука Йович, который стоил 60 миллионов, и близко не оправдал надежд – от серба хватает проблем за полем, а своим игровым временем форвард распоряжается в Испании плохо. В итоге опять у “Реала” есть только Карим Бензема. А ведь французу уже 32. Считается, что “сливочные” снова думают о приглашении еще одной звезды, и в шорт-листе есть немало вариантов, в том числе и Кейн. Но больше интересен Флорентино Пересу Холланд. Эрлинг вписывается в концепцию приобретения молодежи. В дортмундской “Боруссии” он уже доказал, что результативен не только в составе “Зальцбурга” и “Мольде”. Кроме того, в Мадриде уже предвкушает его будущее взаимодействие с другим норвежцем, Эдегором. Правда, нападающий якобы заверил “черно-желтых”, что без проблем задержится до конца следующего сезона. Кроме того, из грандов Холландом интересуется не только “Реал”.
Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
11.04.2020 14:00
Слуцк – Витебск
» Бесплатный прогноз
10.04.2020 19:00
Неман – Белшина
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
08.04.2020 19:30
Динамо-Брест — Шахтёр Солигорск
Сравнение ставок » Трансляция
08.04.2020 17:30
Славия Мозырь — БАТЭ
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
5 апреля 2020
Ислочь - Слуцк 2:3
Ислочь - Слуцк 2:3
28 марта 2020
Коммент. Шоу #4
Коммент. Шоу #4
24 марта 2020
Коммент. Шоу #3
Коммент. Шоу #3
24 марта 2020
Коммент. Шоу #2
Коммент. Шоу #2
24 марта 2020
Коммент. Шоу #1
Коммент. Шоу #1

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Все для личной гигиены

Все для личной гигиены

 		Медицинские маски

Медицинские маски

 		Домашняя аптечка. Доставка из Новуса

Домашняя аптечка. Доставка из Новуса
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 37.06 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.92 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 139.63 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Испания
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте