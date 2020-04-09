В Реале намерены использовать нынешнюю ситуацию, чтобы заполучить несколько мега-звезд

Пандемия коронавируса, по данным экспертов, сейчас в Европе на пике. Но при внешней остановке экономической деятельности в “Реале” работа кипит. А Мадриде понимают, что приходит время новых реалий. И думают, как наиболее эффективно распорядиться ситуацией. Ведь она приносит не только новые проблемы, но и дарит новые возможности.

Все согласны с тем, что клубам придется затянуть пояса – большинству придется экономить, что скажется на стоимости футболистов. Кроме того, на УЕФА и ФИФА сейчас давят, требуя сместить традиционные сроки трансферного окна. Журналисты считают, что клубы добьются своего, и дэдлайна 31-го августа на этот раз не будет. Возможно, переходы будут разрешены чуть ли не до декабря. Но чиновникам это не нравится, ведь таким образом гранды смогут приобретать лидеров более слабых команд в разгар чемпионатов. В общем, вопрос дискуссионный, благо, пока что времени для обсуждения хватает.



В Мадриде считают, что ситуация благоприятна для серьезной попытки приобрести Мбаппе. Килиан – давняя мечта “королевского клуба”, и не его одного. Но раньше мешал громадный ценник самого перспективного футболиста мира. Сейчас же даже ПСЖ не до жиру, да и о том, что контракт истекает у форварда уже в 2022-м, не стоит забывать. Пролонгировать его Мбаппе отказывался уже дважды. Правда, владельцы парижского клуба якобы намерены в любом случае сохранить Килиана (хотя допускают уход Неймара). Но “Реал” точно предпримет попытку, и будет настойчив в переговорах.



Погба остается желанной целью для Зидана. Сейчас тоже максимально удобное время для того, чтобы наконец-то заполучить Поля для укрепление полузащиты “Мадрида”. Зимой “Манчестер Юнайтед” осуществил прекрасное подписание, наконец-то оформив трансфер Бруну Фернандеша. Тот без раскачки превратился в лидера середины поля своей новой команды. То есть, по сути, делает то, что ждали от француза, что из-за травм и операций сыграл только 8 раз за МЮ в нынешнем сезоне. Кажется, теперь Сульшер не так категоричен в желании оставить хавбека на “Олд Траффорд”, тем более что соглашение с Погба истекает уже в 2021-м году (но у “красных дьяволов” есть односторонняя возможность продлить еще на год). Футболист серьезно дешевеет, и эта тенденция может и усилиться. Возможно, англичане ухватятся за возможность избавиться от звезды, которая и близко не оправдала авансов. Но испанскому гранду стоит помнить о “Ювентусе“, который тоже не против вернуть себе Поля. Именно то, куда в итоге направится чемпион мира, в Мадрид или назад в Турин, будет одной из главных интриг следующего трансферного окна, когда бы оно не открылось.



Не решен у “галактикос” и вопрос о укреплении нападения. Лука Йович, который стоил 60 миллионов, и близко не оправдал надежд – от серба хватает проблем за полем, а своим игровым временем форвард распоряжается в Испании плохо. В итоге опять у “Реала” есть только Карим Бензема. А ведь французу уже 32. Считается, что “сливочные” снова думают о приглашении еще одной звезды, и в шорт-листе есть немало вариантов, в том числе и Кейн. Но больше интересен Флорентино Пересу Холланд. Эрлинг вписывается в концепцию приобретения молодежи. В дортмундской “Боруссии” он уже доказал, что результативен не только в составе “Зальцбурга” и “Мольде”. Кроме того, в Мадриде уже предвкушает его будущее взаимодействие с другим норвежцем, Эдегором. Правда, нападающий якобы заверил “черно-желтых”, что без проблем задержится до конца следующего сезона. Кроме того, из грандов Холландом интересуется не только “Реал”.

