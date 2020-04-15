Юная звезда из Валенсии привлекает немало интереса со стороны западноевропейских грандов

Одним из самых перспективных игроков с испанским паспортом по праву считается Ферран Торрес. Полузащитнику только в конце февраля исполнилось 20 лет. К этому времени у него более шести десятком матчей в Примере, чертова дюжина встреч в еврокубках. Хватает и достижений – с родной “Валенсией” было взято Копу дель Рей-2019, а также сразу 2 звания чемпиона Европы, но со сборными U-17 и U-19. Сейчас Торрес стал основным футболистом в U-21, и все ждут его дебюта в основной “фурии рохе”.

Нынешний сезон для вингера “лос чес” прекрасно. В 25 матчах Примеры, не всегда выходя в основе, полузащитник отметился 4 голами и сделал столько же передач. Хорошая статистика у парня была и в Лиге Чемпионов – 2+2 в 6 встречах. Он был лучшим в ответной встрече с “Аталантой” (гол и пас), но этого оказалось мало для общего успеха испанцев.



Тем не менее, сам Ферран Торрес крепко привлек внимание к себе. Молодым исполнителем заинтересовались ведущие клубы Европы. Изначально казалось, что отступные, 100 миллионов евро, кто-то мог просто выплатить уже летом. Сейчас вряд ли “Валенсия” получит такое предложение. Но, особенно если не получится сохранить место в Лиге Чемпионов, клуб из “Местальи” может отпустит таланта и за меньшую компенсацию.



Попал вингер в сферу интересов “Манчестер Юнайтед”. Но это не значит, что он испанца готовы покупать. У “красных дьяволов” есть несколько приоритетов, и главный – это Джейдон Санчо. При этом, помня неудачную попытку заполучить вингера в 2019-м (и, возможно, желая надавить на него), в МЮ изучают и альтернативные, “запасные” варианты. То есть о Ферране на “Олд Траффорд” вспомнят в это межсезонье, когда поймут, что англичанина приобрести не получится.



Что любопытно, присматриваются к 20-летнему игроку и в Дортмунде. “Черно-желтые” смогли за последние годы найти в Испании несколько хороших исполнителей, достаточно упомянуть Хакими с Пако. Теперь, если (точнее, когда) Санчо уйдет, то на его место намерены пригласить именно Торреса. Но есть определенная проблема: в “Боруссии”, помня, что у хавбека контракт рассчитан только до 2021-го года, не намерены отдавать за него более 40 миллионов. А “Валенсия” уверена, что найдет и более любопытные, более выгодные варианты.



Серьезным претендентом эксперты считают “Ювентус”. Чемпион Италии достаточно давно готовит сделку. По данным журналистам, “Старая Синьора” намерены омолодить в ближайшее время состав, и одна из целей – Ферран Торрес. При этом в Турине не хотят много тратить, и пытаются согласовать с “Валенсией” обмен, отправив на “Месталью” Ругани и Де Шильо. То есть и перспективного вингера заполучить, и состав от балласта в виде не оправдавших надежд футболистов избавить.



Есть и другие серьезные претенденты на 20-летнего таланта. Достаточно давно торгуется по поводу Феррана “Барселона“, для которой не новость укреплять состав за счет “Валенсии”. Но пока что уж очень скромную компенсацию предлагают, всего 35 миллионов. В последнее время подключился еще и “Реал“. Как обычно, в Мадриде хотят помешать трансферным планам своего вечного противника с “Камп Ноу”.



Еще осенью начинали писать о Ферране как о кандидате на переход в “Ливерпуль“. Но, похоже, у Клоппа другие приоритеты. А вот “Манчестер Сити” начинает задумываться об участие в этой гонке, и это может стать еще одним интересным вариантом для Торреса – почему бы не примерить роль преемника Давида Силвы?