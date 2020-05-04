Сбросить балласт и никого не покупать: как Реал планирует пережить нынешний кризис?

Мадридский “Реал” стабильно входит в “топы” самых богатых и самых зарабатывающих клубов мира. Например, за прошлый год, по данным такого авторитетного источника, как Deloitte, доходы “сливочных” превысили 0,75 миллиарда евро. Но сейчас ему приходится резко менять планы. Даже “королевский клуб” вынужден учитывать влияние коронавируса. По данным As, “Реал” планировал заработать за сезон порядка 820 миллионов евро. Это позволило бы покрыть ожидаемые расходы (741 млн.) и получить средства для новых подписаний. Но сейчас львиная часть источников пополнения казны пропали или резко сузились. Из-за закрытия фирменных магазинов есть риск не получить 25 миллионов. Более чем в 2 раза больше приносили посетители музея “галактикос”. Есть надежда, что эти объекты откроют. Но параллельно готовятся к томя, что посещение стадиона останется под запретом до конца года. А ведь каждый раз “матчдей” (билеты с едой и атрибутикой дня игры) на “Сантьяго Бернабеу” приносит в среднем 5,6 миллионов. Вместо этого обдумывается возможная частичная компенсация стоимости абонементов. Потери на эти выплаты могут достичь 15 млн.



В клубе уже думают, как компенсировать расходы. Следом за многими другими командами Примеры и Европы, “Реал” все же пошел на урезание заработной платы. В итоге согласовано уменьшение ее на 10%. В итоге можно сэкономить 45 миллионов. Уже неплохо, но это все же чуть ли не “капля в море”…



Самый важный шаг – избавиться от некоторых игроков. Главная цель в том, чтобы поскорее ушли те, кто много получает и при этом не приносит особой пользы. Конечно же, в первую очередь при этом говорят о Бэйле. Гарет получает 30 миллионов, но почти не появляется на поле – Зидан его демонстративно оставляет на скамейке запасных. Похоже, в Мадриде валлийца готовы отпустить бесплатно, но из более-менее серьезных претендентов – только “Эвертон”. Но “ириски” не могут платить столько – согласится ли вингер резко поумерить аппетиты ради возвращения в АПЛ и воссоединения с Анчелотти?



Есть и другие футболисты, от которых “Реал” радо избавиться. В первую (вторую после Бэйла) очередь это Хамес. Очень серьезной ошибкой было отказаться от продажи колумбийца в прошлое межсезонье. В итоге он остался в Мадриде получать 18 миллионов в год, практически не выходя на поле. Сейчас пишут об “Эвертоне” и МЮ, “Ювентусе” и детище Бекхэма, “Интере” из Майами. Но насколько серьезен интерес? Помимо Хамеса, постараются избавиться и от Лукаса Васкеса и Мариано. Оба редко выходят на поле, а получают по 8 млн.



Эти 4 – только программа-минимум на продажу. Готовы отпустить ветеранов – Модрича (у хорвата контракт на 16 млн.), Марсело (13) и даже более молодого Начо (8) – всем намекнули, что, если не довольны игровым временем, могут искать себе новое место, и их не будут удерживать. Возможно, “Бавария” выкупит Одриосолу, а Йовича кто-то арендует или выкупит.



Как и Вудворд, Перес готовит обойтись без громких покупок. А то и вовсе без новичков. Хватает разбросанных по арендам футболистов, которые могут заполнить образовавшиеся вакансии – Хакими и Регилон, Эдегор и Себальос, Кубо и Лунин, который вроде бы станет дублером Куртуа с осени. Не забыли и о Рейньере и Браиме, которые тоже получат шанс.



По сути, ситуация напоминает пресловутое “не было бы счастья”. У “Реала” есть шанс выйти из кризиса “в плюсах” – сможет омолодить состав и разгрузить свою ведомость. Но удастся ли с этой попытки избавится от Бэйла и “компании”?