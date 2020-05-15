Реал готов отпустить Гарета Бейла бесплатно уже в следующее межсезонье

Около тысячи минут на поле, 2 гола и 2 передачи – такова статистика Гарета Бейла в нынешней Примере. В Лиге Чемпионов валлиец и вовсе “в холостую” провел 3 поединка. Далеко не такого ждут от футболиста с громадной заработной платой. “Реал” сейчас берет курс на оптимизацию, по сути, на максимально возможную разгрузку состава . И наконец-то избавиться от вингера – уже даже не цель, а заветная мечта “королевского клуба”. Зидан разочаровался в футболисте уже давно. Прошлым летом Зинедин поспешил анонсировать продажу Бейла, но – не сложилось. Француз предоставлял ему шансы, и вроде бы поначалу игрок старался: достаточно сказать, что все голы и передачи пришлись на начало темпорады. Но потом стороны, похоже, окончательно разочаровались друг в друге. “Зизу” демонстративно оставляет Гарета на скамейке запасных, тот регулярно покидает стадион досрочно, когда его команда еще играет.



Флорентино Перес очевидно сожалеет, что расстроил переход футболиста в Китай. Был шанс избавиться от игрока, еще и относительно неплохо заработать на этом. Теперь и близко столько никто не предложит. Более того, сейчас журналисты пишут, что в Мадриде готовы отпустит Бейла просто бесплатно. Главное – это в условиях коронавируса избавиться от необходимости выкладывать громадную зарплату Гарета. К слову, как и от Хамеса и еще нескольких футболистов, что практически не играли в нынешней темпораде. Главное – найти того, кто готов взять на себя обязательства по выплате невероятной зарплаты игрока сборной Уэльса. Несмотря на то, что тот выходит на поле, в том числе из-за травм, не часто, и уже достиг 30 лет, но поумерить аппетиты не желает.



Такой оклад вполне может “потянуть” разбогатевший “Ньюкасл”. Считается, что именно Бейл становится главной трансферной целью “сорок” на следующее “окно”. Они даже были готовы заплатить до 60 миллионов за вингера. Теперь эти средства можно будет использовать, чтобы обеспечить заманчивый контракт для ветерана. Главная загвоздка в том, чтобы сделку по выкупу клуба у Майка Эшли Государственным инвестиционным фондом бин Салмана одобрили. Многие против того, чтобы в Английскую Премьер-Лигу приходили саудиты с их сомнительной репутацией. А с другими вариантами с Туманного Альбиона, “Эвертоном” и “Тоттенхэмом“, похоже, не складывается – и одна из главных причин в том, что ни Моуринью, ни даже Анчелотти не смогли убедить руководство клуба, что нужным им валлиец соответствует возможным затратам на свое приглашение.



Маловероятен и вариант с переездом в Северную Америку. Недавно Бейл лестно отозвался о МЛС, назвав североамериканскую лигу такой, что переживает подъем, быстро развиваясь. По мнению Гарета, немало футболистов желали бы играть в клубах из США, и ему самому было бы подобное интересно. Ну и как же без гольфа? Валлиец прибавил, что ему всегда нравилось на каникулах летать в Лос-Анджелес и играть там в любимую забаву. Правда, интерес приписывали не “Гэлекси”, а другому клубу, “Интеру” из Майами. Спортивный директор детища Бекхэма, Пол Макдоно, назвал вингера “исключительным игроком”. Но в Соединенных Штатах в спортивных лигах действует жесткий потолок зарплат, и футбол-соккер – не исключение. Исключений ради Бейла никто делать не будет. Так что, скорее всего, после такого интерес “гольфиста” к переезду за океан мог серьезно упасть…