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Испания

Сауль огорошил болельщиков Атлетико: через несколько дней он назовет новый клуб
 1 июня 2020 17:16 |
Сауль огорошил болельщиков Атлетико: через несколько дней он назовет новый клуб
Мадридскому “Атлетико” не привыкать к потере своих футболистов. В конце концов, нынешняя перестройка состава связана с тем, что в 2019-м в силу разных причин, но именно по своей воле решили покинуть столицу Испании Люка Эрнандес и Годин, Родри и, главное Антуан Гризманн. Но, похоже, этот список может пополнится ключевым полузащитником – Саулем.

Полузащитник шокировал болельщиков “матрасников” своим сообщением. На своей страничке в социальных сетях он анонсирует нечто “очень важное”. Оказывается, у футболиста вскоре может появиться новый клуб. Пока что название испанец держит в секрете, но уже через 3 дня Ньигес обещает обо всем рассказать.

Возможно, это только хитрый хайп. Нечто подобное в конце прошлого календарного года уже анонсировал Златан, который тогда готовился покинуть МЛС. В итоге он эксплуатировал тему своего будущего, будоража футбольную общественность в том числе обещанием вернуться в Испанию. Журналисты допускают, что Сауль может последовать примеру Ибрагимовича. Авторитетные испанские источники считают, что, скорее всего, заявление Ньигеса касается с киберспорта, который весной во многом вышел на первые роли. А что если нет?

Сауль, по сути – это воспитанник “Атлетико”. Да, он начинал в “Реале”, что не любят вспоминать, но еще подростком, в 2008-м, полузащитник сменил прописку. Вскоре он дебютировал сначала за “дубль” “матрасников”, а там и за основной состав. В последние годы футболист вырос в одного из главных исполнителей в обойме Симеоне. В Примере Ньигес отыграл 26 матчей, кроме того, провел 8 игр в Лиге Чемпионов, где забил важнейший гол “Ливерпулю”.

Полностью исключить вариант, при котором Сауль все же покинет Мадрид, нельзя – футболисты такого масштаба всегда пользуются спросом. Но к этому в “Атлетико” готовы. А 25-летнего игрока долгосрочный контракт с командой. И там прописана четкая сумма отступных – 150 миллионов. Несмотря на все нынешние обстоятельства, отступать испанский клуб не будет – только тот, кто готов и сейчас расставаться с такой внушительной суммой, может обращаться к “матрасникам” с запросом о трансфере. Торговаться в Мадриде не намерены…

Тем не менее, в “Манчестер Юнайтед” не сдаются. Тут достаточно высока вероятность того, что Пола Погба отпустят куда-то – или назад в “Ювентус”, или в ПСЖ, или в мадридский “Реал”, хотя тот декларирует якобы курс на экономию. И на “Олд Траффорд” видят оптимальным преемником для француза именно Сауля. Но платить за 25-летнего испанца все запрошенные 150 миллионов английская сторона не намерена. “Манкунианцы” запланировали потратить на эту сделку до 80 млн евро. Впрочем, это даже не начало переговоров, а только их подготовка – обе стороны наметили свои позиции, а дальше может начаться торговля. Во многом такой переход будет зависеть от ситуации вокруг Погба. Если тот покинет “Олд Траффорд”, появится необходимость приобретать нового центрхава, и требуемые для этого средства.

Фактически единственный конкурент для “Юнайтед” – это соседний “Сити”. В том числе таким образом “горожане” реагируют на грядущий уход Давида Силвы. В итоге одного испанца может сменить другой. Кстати, Сауль сыгран с Родри – последний перебрался из Мадрида в Манчестер год назад. Но тут останавливает не только высокая цена хавбека, но и то, что потенциальный работодатель выброшен из еврокубков. Захочет ли Сауль идти туда, где рискует 1 сезона не играть в Лиге Чемпионов?

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