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Испания

Провальная политика руководства: почему Барселона вынуждена отпускать Артура?
 2 июля 2020 08:58 |
Провальная политика руководства: почему Барселона вынуждена отпускать Артура?
“Барселона” не только уступила “Сельте”, что уже даже допускали эксперты в своих прогнозах. Также она оформила достаточно неоднозначный трансфер. В “Ювентус” отправился Артур, за которого получат намного более возрастного Пьянича. Зато с доплатой – только это позволило закрыть очередной финансовый этап, показав “плюс”, превышение доходов над расходами. Но многих ли обманывает теоретически положительная бухгалтерия?

Болельщики “блауграны” все больше критикуют руководство своего любимого клуба. По мнению немалой части руководства “кулес”, виновен нынешний президент и его окружение. Политику Бартомеу откровенно называют “бездарной”, и именно это, а не коронавирус – основная причина финансовой ситуации “сине-гранатовых”, которую все активнее называют “кризисом”. Теперь на “рынке”, оформляя трансферы, испанский футбольный гранд вынуждены играть с невыигрышной позиции, как “слабые”. Все из-за предыдущих осечку – потратив кучу денег за последние 6 лет, реального, внятного усиления не было найдено.

В 2014-м было проведено последнюю удачную кампанию по закупкам. Луис Суарес и сейчас остается нападающим №2 “Барселоны”. Его сейчас пытаются заменить, но без толку. Тер Стеген вырос в безоговорочно лучшего голкипера клуба, и одного из лучших в Европе. Он даже Нойера начал смещать в сборной с места №1. Да и Иван Ракитич, несмотря на периодически возникающее желание уйти, тоже остается одним из важных футболистов “каталонцев”.

После этого было выложено на новичков 800 миллионов евро. Не все игроки стали полностью провальными. Были и достаточно неплохие подписания – Самуэль Умтити, Нелсон Семеду (особенно этот), Паулиньо, Жерар Деулофеу в разное время были относительно неплохи. Отдельные удачные встречи были у Пако Алькасер, Дениса Суареса, Усмана Дембеле, Яспера Силлессена. Но были и полностью провальные подписания – прежде всего, Арда Туран и Филиппе Коутиньо, а также Алеиш Видаль и Андре Гомес, Люка Динь, и Йерри Мина, а также Марлон.

В сезоне 2018/2019 получилась противоречивая кампания. Были и те, кто играл сейчас в основной обойме. Это Клеман Ленгле с Артуро Видалем, а также Артур. Но также появились и Тодибо с Мурильо, которых болельщики фактически не видели. За текущий сезон подписано за неплохие деньги Гризманна и де Йонга, а также Нето, Фирпо, Эмерсона, Кукурелью, Нето и со скандалом уже в феврале, Брейтуэйта. Отдельные игроки перспективны, но пока что даже опытный Антуан, не говоря уже об остальных, и близко не стал лидером.

Субисаретте так и не нашли внятной замены. Андони не был идеален, и его увольнение в 2014-м году никого не удивило. Но Абидаль совершенно не оправдал на его позиции, и не зря в этом году Лионель Месси конфликтовал с Эриком. Так что теперь у Бартомеу фактически некого сделать “козлом отпущения” – именно за ним было окончательное решение, и оно очень уж часто получалось неверным.

Единственный результат рекордных расходов не радует всех, причастных клубов. После 800-миллионных расходов в “Барселоне” раздули зарплатную ведомость – она сейчас самая большая в мире. Но в итоге все зависит от пары лидеров, что только стареют с каждым годом. Теперь еще и Артура пришлось менять на еще одного ветерана, Пьянича. Кубок уже утрачен, в Примере “Реал” вряд ли упустит гандикап. Надежда на то, что Месси дотащит до финала Лиги Чемпионов и выиграет “Ушастого”? А что если не получится?

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