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Испания

Барселона, продав Дембеле, будет вынуждена поделиться с Боруссией
 13.07.2020 |
Барселона, продав Дембеле, будет вынуждена поделиться с Боруссией
Этот сезон получается совсем уж провальным для Усмана Дембеле. Чемпион мира сыграл в рамках Примеры всего 5 раз, и не выходил на поле с ноября. По иронии судьбы, последним матчем стала встреча против дортмундской “Боруссии”, его предыдущего клуба. Там вингер сломался на 26-й минуте. С тех пор он никак не может восстановиться. В начале июля сообщали, что работа по возвращению идет с отставанием на 2-3 недели от графика. Все ниже шансы, что он поможет хотя бы в Лиге Чемпионов.

По большому счету, Дембеле не особенно и нужен сейчас “сине-гранатовым”. Кике Сетьен даже всегда находит место в основе для Гризманна, что вызывает немало скандалов. Предоставить достаточно времени на поле еще одному французу – та еще задача. Тем более что многие требуют обеспечить практику перспективной молодежи во главе с Фати и Рики Пучем. Усман же может пригодиться иначе…

У “Барселоны” сейчас немалые финансовые проблемы. О них же свидетельствует и обмен Артура на Пьянича. Не будет каталонский гранд покупать Неймара – на это банально не хватит средств. А вот Лаутаро Мартинеса на “Камп Ноу” планируют и сейчас, на что сейчас ищут средства. Источник может быть только один: продажа тех, кто в обойме “кулес”, но не особенно нужны. К последним относится и Дембеле. По инсайдерским данным, “Барселона” готова рассматривать предложения суммой не менее 80 млн. евро, а то и за 60.

Такую сумму может найти и в нынешних условиях “Ливерпуль”. Юрген Клопп достаточно неожиданно проиграл спор за Тимо Вернера. Но все же многие считают, что влить немного “свежей крови” не помешает, чтобы остаться в борьбе за титулы. Не исключают и возвращение Коутинью, который ради этого готов отказаться от значительной части зарплаты. Но от этого могут отказаться, помня, как бразилец уходил в Испанию. И предпочесть более молодого француза.

Позже обозначил свой интерес и “Манчестер Юнайтед”. Безусловно, для Сульшера и Вудворда трансферный приоритет – это приглашение Джейдона Санчо. Но в “Боруссии” из Дортмунда прекрасно понимают уровень 20-летнего англичанина, и требуют за него 120 миллионов евро. Более того, “черно-желтые” установили не только денежный, но и временной “дэдлайн”: если сделку не закроют до 10-го августа, то не продадут вообще.

МЮ все еще продолжает переговоры с “Боруссиией”. Но его селекционеры заняты сейчас подбором более дешевых вариантов. И одна из любопытных альтернатив приглашения Санчо – как раз Усман Дембеле. Понимая, что он не имеет доверие нынешнего тренерского штаба, да и связан контрактом только до 2022-го года, на “Олд Траффрд” верят, что особенно дорогим 23-летний француз быть не должен. Любопытно, что могут предпочесть однофамильца: “манкунианцам” интересен Мусса Дембеле из “Лиона”. Правда, это уже чистокровный центрфорвард, и он, скорее всего, займет место Одиона Игало, когда аренда истечет.

“Барселоне” придется делится. Очевидно, что его приглашение стало проколом. Не только из-за неубедительной статистике в Каталонии. “Боруссия” смогла навязать жесткие условия трансферного соглашения. Помимо “чистой” цены, выложенной сразу – 105 миллионов – было прописано 40 миллионов в виде бонусов. После того, как Усман провел первые 50 матчей за “сине-гранатовых”, половина, 20 млн., уже и так досталась немцам. Но есть важный нюанс: приобретая вингера, “кулес” обязалась выложить оставшуюся часть бонусов при продаже Дембеле кому-то еще. Так что, получив сейчас от кого-то из АПЛ 80 миллионов, “Барса” оставит себе только 60.

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