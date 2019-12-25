Форварду киевского «Динамо» грозит 4 года дисквалификации за допинг

Форварду киевского «Динамо» Артёму Беседину грозит дисквалификация на четыре года за нарушение антидопинговых правил УЕФА.

«Информации сейчас мало, все очень секретно пока. Из того, что известно, ходят слухи, что ему грозит четыре года. Это максимальный срок, но не факт, что он будет. Люди в кулуарах говорят, что Беседин просто не проходил допинг-тест, в таком случае дают четыре года. По моей информации, он прошел допинг-тест и у него нашли запрещенные вещества.



Второй момент - часто пишут, что у него нашли определенные наркотики. По моей информации, это точно не наркотики. Что именно - неизвестно, но точно не наркотики», - заявил журналист Сергей Болотников в эфире программы «ТаТоТаке».



Ранее стало известно, что Беседин не прошел допинг-пробу по итогам матча Лиги Европы против шведского «Мальме» (3:4).



Евро-Футбол.Ру

Сергей Гумен



