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20.02.2020 13:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Полтавы)
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20.02.2020 13:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Днепра)
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20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Краматорска)
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20.02.2020 12:30
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20.02.2020 11:30
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20.02.2020 11:00
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20.02.2020 10:00
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20.02.2020 00:30
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19.02.2020 23:30
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19.02.2020 23:30
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19.02.2020 22:00
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19.02.2020 20:00
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Шахтер – Бенфика (фан-тур из Винницы)
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19.02.2020 17:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Хмельницкого)
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31.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Днепр. Баскетбол
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24.01.2020 19:30
Харьковские Соколы - Запорожье. Баскетбол
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22.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Прометей Камянское. Баскетбол
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19.01.2020 18:30
Реал Мадрид – Севилья
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18.01.2020 15:30
Герта - Бавария
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18.01.2020 15:00
Спортинг - Бенфика
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18.01.2020 13:50
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Украина

Дыминский готовит продажу ФК Карпаты. В клубе заявили об "интересе из-за рубежа"
 15 января 2020 11:09 |
Дыминский готовит продажу ФК Карпаты. В клубе заявили об `интересе из-за рубежа`
Дыминский готовит продажу ФК Карпаты. В клубе заявили об `интересе из-за рубежа`
Исполнительный директор ФК Карпаты Ростислав Ящишин
Львовский футбольный клуб "Карпаты" планируют продать, в частности, интерес к акциям футбольного клуба есть как в Украине, так и за ее пределами.

Такое сообщил исполнительный директор ФК "Карпаты" Ростислав Ящишин.

На вопрос журналиста УНН, действительно ли речь идет о продаже клуба или доли от него, Ящишин ответил, что информация соответствует действительности.

"Как известно, "Карпаты" находятся на этапе процесса получения территории стадиона "Украина" в долгосрочную аренду на льготных условиях для создания масштабного инвестиционного проекта - реконструкции стадиона и сооружения спортивно-развлекательного комплекса, - говорит Ящишин. - Реализация этого видения должна позволить клубу стать крепким и уверенно смотреть в будущее. Конечно, этот замысел требует вложения солидных инвестиций. Поэтому ФК "Карпаты" открыт для привлечения крупного бизнеса - как в формате соучастников проекта, так и через процесс изменения структуры собственности клуба".

Ранее в СМИ появилась информация, якобы клуб собирается купить российский миллиардер Михаил Фридман, родившийся во Львове. В клубе эту информацию и не подтвердили и не опровергли, отметив, что "называть конкретные фамилии пока преждевременно".

"Могу подтвердить - интерес к проекту действительно существует, и не только из Украины. Однако предметно можно будет говорить только после проведенных переговоров с заинтересованными сторонами", - резюмировал Ящишин.

Львовский ФК "Карпаты" представлен двумя основными юрлицами, а именно ООО "Народная команда" Футбольный клуб "Карпаты" и ООО "Клуб профессионального футбола" Карпаты ", обе - с конечными бенефициарами на Кипре. По неофициальной информации, клуб принадлежит украинскому бизнесмену Петру Дыминскому, который является президентом "Карпат" с 2001 года.
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