Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение относительно перспектив Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме". Специалист считает, что в Украине у Андрея будет постоянная игровая практика.

"Ярмоленко все же должен показать свою цену. Потому что и в Германии, и в Англии его просто замучили — то он играет, то не играет. А футболист должен играть.



Ему не подходит это. Нужно возвращаться в Украину и играть все время. Я удивляюсь, когда мне говорят, что это большие нагрузки, нужно давать время отдыхать. Какие нагрузки? А в "Манчестер Сити" или "Ливерпуле" не нагрузки? Посмотрите, как игроки Клоппа тянут весь этот сезон! Футболист должен играть — тогда он будет расти. Если он будет сидеть на скамейке — ничего не будет. Выпускать на 10-15 минут на поле можно молодого футболиста, подпускать к первой команде. Тогда он будет расти", - сказал Сабо.



Отметим, что сейчас Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы, его возвращение в общую группу ожидается 1 февраля.

