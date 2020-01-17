FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
«Коринтианс» отказался от покупки Тайсона
fanat.ua » Новости » Украина
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Полтавы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Днепра)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Краматорска)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Сумы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Запорожья)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кременчуга)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 10:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кривого Рога)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 00:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Киева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Мариуполя)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Херсона)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Николаева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Житомира)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Одессы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Винницы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Хмельницкого)
» Продажа билетов онлайн
31.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Днепр. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
24.01.2020 19:30
Харьковские Соколы - Запорожье. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
22.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Прометей Камянское. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
19.01.2020 18:30
Реал Мадрид – Севилья
» Продажа билетов онлайн
18.01.2020 15:30
Герта - Бавария
» Продажа билетов онлайн
18.01.2020 15:00
Спортинг - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
18.01.2020 13:50
Динамо (Харьков) - Днепр (Херсон) хоккей
» Продажа билетов онлайн
17.01.2020 18:05
Динамо (Харьков) - Днепр (Херсон) хоккей
» Продажа билетов онлайн
17.01.2020 18:00
Запорожье - Николаев. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Свифт" Эсперанж

Подробнее...
Значок "Атлетико Эль-Вихия" (старый лого)

Подробнее...
Значок "ГБК Коккола"

Подробнее...
Значок "Бахрейн Клаб" Мухаррак

Подробнее...
Значок "Аль-Иттифак" Даммам

Подробнее...
Значок "Ситра"

Подробнее...
Значок "Будайя"

Подробнее...
Значок "Аль-Хала" Халат-бу-Махер

Подробнее...
Значок "Ист Риффа"

Подробнее...
Значок "Малкия"

Подробнее...
Значок "Манама Клаб"

Подробнее...
Значок "Аль-Риффа"

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Украина

Сабо: Ярмоленко в Германии и в Англии просто замучили. Ему нужно возвращаться в Украину
 17 января 2020 09:46 |
Сабо: Ярмоленко в Германии и в Англии просто замучили. Ему нужно возвращаться в Украину
Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение относительно перспектив Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме". Специалист считает, что в Украине у Андрея будет постоянная игровая практика.

"Ярмоленко все же должен показать свою цену. Потому что и в Германии, и в Англии его просто замучили — то он играет, то не играет. А футболист должен играть.

Ему не подходит это. Нужно возвращаться в Украину и играть все время. Я удивляюсь, когда мне говорят, что это большие нагрузки, нужно давать время отдыхать. Какие нагрузки? А в "Манчестер Сити" или "Ливерпуле" не нагрузки? Посмотрите, как игроки Клоппа тянут весь этот сезон! Футболист должен играть — тогда он будет расти. Если он будет сидеть на скамейке — ничего не будет. Выпускать на 10-15 минут на поле можно молодого футболиста, подпускать к первой команде. Тогда он будет расти", - сказал Сабо.

Отметим, что сейчас Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы, его возвращение в общую группу ожидается 1 февраля.
Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
18.01.2020 19:30
Ньюкасл – Челси
» Бесплатный прогноз
17.01.2020 21:45
Фулхэм - Мидлсбро
» Бесплатный прогноз
17.01.2020 21:30
Шальке – Боруссия (Менхенгладбах)
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
17.01.2020 21:30
Шальке 04 — Боруссия М
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
13 января 2020
Парма – Лечче 2:0
Парма – Лечче 2:0
12 января 2020
Брага - Тондела 2:1
Брага - Тондела 2:1
12 января 2020
Рома - Ювентус 1:2
Рома - Ювентус 1:2
12 января 2020
Верона - Дженоа 2:1
Верона - Дженоа 2:1
11 января 2020
Лацио - Наполи 1:0
Лацио - Наполи 1:0

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

 		Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Ливерпуль" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Украина
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте