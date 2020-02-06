Апелляция `Динамо` на решение по расистскому скандалу в матче с `Шахтером` отклонена

Апелляция киевского "Динамо" на решение КДК УАФ по расистскому эпизоду в матче против донецкого "Шахтера" отклонена в полном объеме, сообщает Sport Arena.

Динамо" наказали штрафом в 500 000 грн, одним матчем УПЛ без зрителей, еще одним — условно. Киевский клуб может оспорить это решение в CAS.



Пока точно не установлено, какой матч "Динамо" будет проводить без зрителей.



Напомним, в концовке матча 14-го тура УПЛ 10 ноября прошлого года в Харькове "Шахтер" – "Динамо" (1:0) бразилец Тайсон услышал что-то оскорбительное в свой адрес из сектора ультрас "Динамо" и со злости выбил в их сторону мяч, показав средний палец.



Игра была приостановлена, а после возобновления капитан "горняков" был удален с поля за неспортивное поведение.



Позже ультрас "Динамо" объяснили расистский скандал поддержкой вымирающего вида сов.