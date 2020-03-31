Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм во время карантина

Сейчас она популярна как никогда. Когда заперт в четырех стенах, делать особо нечего, а руки сами тянутся лишний раз к холодильнику. В бой с лишними килограммами и плохой формой вступает Лиза Третьякова. Жена полузащитника «Александрии» Максима Третьякова – звезда инстаграма. Эффектная брюнетка активно ведет свою страничку, на которую подписано уже больше 100 тысяч человек.



Там девушка дает поклонникам советы по правильному режиму питания и демонстрирует свои тренировки вместе с мужем.



Кроме того, Лиза активно развивает сразу два параллельных проекта: собственную линию одежды и ассортимент тональных кремов.



В условиях карантина, когда все сидят дома и у людей куча времени, популярность Лизы только растет.



Тем более, что и баловать мужскую аудиторию яркими фотографиями она тоже не забывает.

