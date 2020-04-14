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Украина

Шевченко: «Штрафной в ворота Филимонова не был случайным»
 14 апреля 2020 11:14 |
Шевченко: «Штрафной в ворота Филимонова не был случайным»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил свой гол в ворота вратаря команды России Александра Филимонова в матче отбора Евро-2000.

«В ответном матче с Россией на кону стоял выход из группы. Была тяжелая игра. Против меня действовали персонально, часто нарушали правила - включали тактику мелкого фола. Для меня не было проблемой обыграть одного или двоих защитников и убежать от них. Вот меня и сбивали, толкали, держали за футболку. Я терпел. Но когда в Москве появился этот штрафной, у меня была какая-то внутренняя уверенность. Сразу подумал: «Буду бить, это шанс». Мы ушли от поражения и вырвали эту путевку в плей-офф.

Штрафной в ворота Александра Филимонова не был случайным. Во-первых, я так уже забивал - Баварии, Карпатам, кому-то еще. Во-вторых, мы много работали над стандартами после тренировок с Леонидом Буряком, который ассистировал тогда в сборной Йожефу Сабо. Тренер был в прекрасной форме, а его идеальные пласирующие передачи с фланга помогали нам с Сергеем Ребровым работать над завершением. После этого мы подавали угловые и штрафные. Я всегда старался направлять мяч в ворота, если это было под удобную правую ногу. Поставил себе такую цель: любая подача - только в створ. Мяч направляется по определенной траектории, вылетает за стенкой, опускается вниз - это всегда сложно для вратаря. А если перед голкипером пробегает группа игроков, а мы договаривались, что она будет пробегать, то шансы у бьющего повышаются. Примерно так все и получилось», - рассказал Шевченко.

Напомним, что матч завершился вничью со счетом 1:1.
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