Александр Алиев рассказал, что ему нравится в Путине

Бывший футболист киевского "Динамо", московского «Локомотива» и национальной сборной Украины Александр Алиев высказался по поводу президента России Владимира Путина. «Что мне нравится в Путине – так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А на Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили», - рассказал Алиев в интервью sport24.



Во времена выступлений за «Локомотив» Александр Алиев провёл 27 матчей, в которых отметился 15 голами и 5 голевыми передачи. Также в России Алиев защищал цвета «Анжи» - 4 гола и 6 ассистов в 27 поединках.



В последнее время Александр Алиев был довольно обсуждаем из-за своей позиции по поводу пандемии коронавируса. Напомним, Алиев назвал коронавирус фейком.



Евро-Футбол.Ру

Алексей Антоненко



