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Украина

Александр Алиев рассказал, что ему нравится в Путине
 15 апреля 2020 08:17 |
Александр Алиев рассказал, что ему нравится в Путине
Бывший футболист киевского "Динамо", московского «Локомотива» и национальной сборной Украины Александр Алиев высказался по поводу президента России Владимира Путина.

«Что мне нравится в Путине – так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А на Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили», - рассказал Алиев в интервью sport24.

Во времена выступлений за «Локомотив» Александр Алиев провёл 27 матчей, в которых отметился 15 голами и 5 голевыми передачи. Также в России Алиев защищал цвета «Анжи» - 4 гола и 6 ассистов в 27 поединках.

В последнее время Александр Алиев был довольно обсуждаем из-за своей позиции по поводу пандемии коронавируса. Напомним, Алиев назвал коронавирус фейком.

Евро-Футбол.Ру
Алексей Антоненко
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