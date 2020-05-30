Рестарт чемпионата Украины начался с новости об отмене матча

Чемпионат Украины по футболу, который возобновится сегодня, 30 мая, ещё до рестарта столкнулся с первыми проблемами. Дело в том, что встреча «Карпаты» – «Мариуполь», запланированная на воскресенье, отменена из-за случаев заражения футболистов «Карпат» коронавирусной инфекцией.

Имена игроков, сдавших положительные тесты на Covid-19, не раскрываются. Также есть информация, что ряд сотрудников команды также сдал положительные тесты. Все заболевшие изолированы, болезнь протекает бессимптомно.



Центральным матчем 24-го тура станет встреча между донецком «Шахтёром» и киевским «Динамо». Лидером турнира являются «горняки», опережающие «Динамо» на 13 очков. Матч состоится 31 мая, в 17:00 по московскому времени.



© LiveResult.Ru





