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Лига Чемпионов

Холланд и другие: в УЕФА назвали сборную открытий Лиги Чемпионов
 31 декабря 2019 12:25 |
Холланд и другие: в УЕФА назвали сборную открытий Лиги Чемпионов
УЕФА по-своему подвел итоги 2019-го года. Для этой ассоциации, несмотря на первый финал Лиги Наций и отбор на Евро-2020, главным турниром уходящего года была все же Лига чемпионов. И эксперты собрали еще одну символическую сборную – из тех, кто стал открытием нынешнего турнира. Туда решили включать тех футболистов, что не старше 24 лет, и либо вообще дебютировали турнире, либо до этого имели там минимальный опыт.

На воротах этой дрим-тим – Алекс Мерет. 22-летний футболист, с опытом вызова в сборную страны, перебрался в “Наполи” со СПАЛа еще в 2018-м году. Но в прошлом сезоне он стоял за “партенопеи” только в Лиге Европы. А этой осенью бессменно провел все 6 матчей, пропустив только 4 мяча при 3 “сухих” матчах.

Отлично выглядел Ашраф Хакими. 21-летний марокканец был одним из лидеров “Боруссии”, и во многом благодаря усилиям фуллбека, сделавшего 2 дубля, “черно-желтые” остались в турнире. Вот только воспитанник “Реала” дебютировал в турнире еще в сезоне 2017/18.

Бенжамен Павар выиграл чемпионат мира раньше, чем попробовал свои силы в Лиге Чемпионов – и вообще в еврокубках. Все просто: только летом он сменил скромный “Штутгарт” на “Баварию”. Где играет в основе, в том числе в Лиге Чемпионов – все 6 матчей, 2 ассиста.

Также УЕФА отметил еще 1 француза, Дайо Упамекано. Возраст подходящий, 21 год, играл за “Лейпциг” парень здорово. Вот только он играл в Лиге Чемпионов еще за “Зальцбург” в 2016-м, годом позже провел 5 матчей уже с “быками” – мягко говоря, дебют с натяжкой.

Нашлось место и для представителя “Атлетико”. Эта команда обновила состав, особенно оборону, в том числе пригласив Ренан Лоди. 21-летний бразилец поиграл за “Паранаэнсе” на международном уровне, но только в Копе Либертадорес и Суперкубке Южной Америки.

Нашлось место и для представителей клубов стран, не входящих в топ-5. В сборную включили Сандера Берге из “Генка” – 21-летний футболист отыграл все 6 матчей. Заметен был и безоговорочный лидер загребского “Динамо”, Дани Ольмо. 5 голов и 3 передачи (с учетом квалификации) – не зря испанец, уже дебютировавший в сборной, намерен уехать из Хорватии, где стал звездой.

Спорным стал выбор Кая Хавертц. Да, 20-летний хавбек “Байера” считается главным молодым немецким талантом. Но статистика у него в этой Лиге Чемпионов скромная: ни голов, ни ассистов в 5 проведенных встречах. В том числе и против “Локомотива”, правда, против россиян полузащитник отыграл лишь первый, проигранный “аспиринщиками”, поединок.

В нападении ожидаемо оказались Родриго из “Реала” и Лаутаро Мартинес. Бразилец в первом же домашнем поединке за “галактикос” сделал хет-трик в сочетании с голевой передачей. А всего у тинэйджера 4+2 в 4 матчах. У аргентинца 5 голов в 6 матчах – не его вина, что “Интер” не пробился дальше. Год назад у латиноамериканца было 3 “сухих” выхода в рамках турнира – тогда у “черно-синих” ставку делали на Икарди.

Такая сборная не могла обойтись без Эрлинга Холанда. В 19 лет норвежец дебютировал с хет-трика, и забивал в 5 матчах кряду. В итоге нападающий оформил рекордные для дебютанта 8 мячей при 1 ассисте. Не удивительно, что за тинэйджера разгорелась борьба еще задолго до окончания года. В итоге, кстати, ее довольно неожиданно выиграла дортмундская “Боруссия”. Правда, для этого ей пришлось выложить отцу бомбардира и его агенту, Мине Райоло, больше, чем получившему скромные отступные по контракту “Зальцбургу”.

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