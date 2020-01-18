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20.02.2020 13:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Полтавы)
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20.02.2020 13:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Днепра)
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20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Краматорска)
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20.02.2020 12:30
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20.02.2020 11:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Запорожья)
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20.02.2020 11:00
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20.02.2020 10:00
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20.02.2020 00:30
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19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Мариуполя)
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19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Херсона)
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19.02.2020 22:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Николаева)
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19.02.2020 22:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Житомира)
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19.02.2020 20:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Одессы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Винницы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Хмельницкого)
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31.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Днепр. Баскетбол
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24.01.2020 19:30
Харьковские Соколы - Запорожье. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
22.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Прометей Камянское. Баскетбол
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19.01.2020 18:30
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Англия

Одноклубники Зинченко по Ман Сити устроили вечеринку с 22 моделями в загородном отеле
 18 января 2020 06:32 |
Одноклубники Зинченко по Ман Сити устроили вечеринку с 22 моделями в загородном отеле
Одноклубники Зинченко по Ман Сити устроили вечеринку с 22 моделями в загородном отеле
Одноклубники Зинченко по Ман Сити устроили вечеринку с 22 моделями в загородном отеле
Одноклубники Зинченко по Ман Сити устроили вечеринку с 22 моделями в загородном отеле
Одноклубники Зинченко по Ман Сити устроили вечеринку с 22 моделями в загородном отеле
"Манчестер Сити" не собирается сдаваться и продолжает погоню за "Ливерпулем" в турнирной таблице АПЛ. В минувшее воскресенье "горожане" разгромили "Астон Виллу" со счетом 6:1. Одноклубники Зинченко по Ман Сити устроили вечеринку с 22 моделями в загородном отеле.

Видимо для поднятия боевого духа, этот успех решили хорошенько отметить.

Британские СМИ рапортуют о вечернике, которую закатили игроки и на которой присутствовало 22 instagram-модели.

Футболисты со своими спутницами остановились в загородном отеле The Mere.

Там они распивали шампанское, купались в бассейне и весело проводили время.

Вечеринка продолжалась всю ночь и закончилась только под утро.

Очевидно, это не очень понравилось женам и девушкам игроков.

Дома спортсменам устроили скандал, ведь их вторые половинки считали, что игроки просто отправились выпить по бокальчику чего-то крепкого после матча.

Загородный отель и модели в бикини – это немного не то, о чем их предупреждали.

Но Хосеп Гвардиола сохраняет спокойствие.

"Знал ли я? Да.

Ребята любят устраивать совместные ужины, когда есть время.

У нас был один или два выходных, потому они решили не терять времени.

Мне нравится то, что они проводят время вместе, как команда".

Хотя не исключено, что испанский тренер, как и вторые половинки футболистов, знал только "официальную" версию про тихий вечер в кругу друзей.

Стоит также отметить, что присутствие Александра Зинченка на этом мероприятии не подтверждено.

Украинец со своей невестой Владой Седан провел несколько дней в Риме.
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