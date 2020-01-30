Тоттенхэм готовит несколько трансферов под январский дэдлайн

“Тоттенхэм” активизировался в последнее время, под закрытие трансферного окна. Все же Эриксен не уйдет свободным агентом летом – англичане договорились с “Интером”, получив за плеймейкера 20-миллионные отступные. Кроме того, появился и новичок, второй после Жедсона. “Шпоры” подписали Бергвейна из “Фейеноорда”. Ирония в том, что за Стивена, который котируется намного ниже, чем Кристиан, пришлось отдать больше – СМИ пишут о 32 млн…

Вот только голландец – не нападающий, то есть не замена травмированному Кейну, и не плеймейкер, то есть не займет место Эриксена. Не удивительно, что пока что “Тоттенхэм” не уходит с рынка. Как минимум 1-2 позиции нужно укрепить, прежде всего приобретя “девятку”. На все осталось чуть более суток…



Усиление атаки может получиться достаточно скандальным. В “шпорах” заинтересовались вариантом с Оливье Жиру. Опытный француз мечтает успеть сменить клуб, чтобы получить более-менее активную практику перед Евро – в “Челси” ему Фрэнк Лэмпард не доверяет. Жозе Моуринью может спасти нападающего, и с подачи “Особенного” “Тоттенхэм” отправил запрос о трансфере 33-летнего игрока.



Сам нападающий чемпионов мира не против подобного варианта. Но есть несколько проблем, прежде всего, позиция “аристократов”. Руководство “Челси” вроде бы и не против продать не нужного футболиста, но предпочло бы организовать трансфер за границу, в “Интер” или “Лацио”, но не усиливать одного из преследователей. С другой стороны, в Лондоне все помнят, что Жиру играл не только за “синих”, но и провел 5,5 лет в форме “Арсенала”. А “канониры” остаются главным врагом “шпор”.



Самой же громкой новостью трансферного “дэдлайна” может стать возвращение Гарета Бейла в Лондон. По данным журналистов, сегодня Даниэл Леви с помощниками проведут специальные переговоры с представителями “Реала”. Мадридский клуб думает о возможном усилении и мечтает избавиться от валлийца, который практически не играет, стабильно игнорируется Зиданом (только 12 выходов в Примере и только 2 гола), но при этом получает еженедельно.



Скорее всего, “шпоры” особо много за своего бывшего игрока не предложат, но согласятся вернуть его в Англию, что уже плюс для “галактикос”. Жозе Моуринью мечтает поработать с вингером, и именно он выступает “локомотивом” сделки. Вот только все зависит, прежде всего, от самого Бейла. “Тоттенхэм” не может платить на уровне мадридского гранда, так что Гарету для оформления перехода нужно дать “добро” на урезание зарплаты, причем значительное. Интересно ли это “гольфисту”?



В любом случае, лондонцам стоит поторопиться. Они, долгое время ведя переговоры, уже проиграли спор за Кшиштофа Пионтека. Причем как: футболист предпочел перейти в другую столицу, не в Лондон, а в Берлин – к “Герте”. Более того, заглохла и история с Виллианом Жозе – похоже, с “Реалом Сосьедад” и бразильцем тоже не договорились. От возвращения Льоренте и приглашения Зе Луиша отказались, в силу разных причин, в самом “Тоттенхэме”. Но риск того, что Жозе Моуринью предстоит спасать сезон без сильного нападающего, только вырос.