Названы 20 футболистов АПЛ с самыми высокими зарплатами
12 февраля 2020 12:28 |
Давид Де Хеа
Информационный портал spotrac.com изучил контракты футболистов АПЛ и привёл исчерпывающую статистику по финансам игроков.
Согласно данным издания, самая высокая зарплата у вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа – 23,1 млн евро в год. Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне расположился на второй строчке, его средняя зарплата составляет 19,8 млн евро. Замыкает тройку ещё один полузащитник «горожан» Рахим Стерлинг с 18,5 млн евро. Изначально третью строчку занимал Алексис Санчес (19,4 млн евро, «Манчестер Юнайтед»), но игрок выступает на правах аренды в миланском «Интере».