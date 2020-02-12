Названы 20 футболистов АПЛ с самыми высокими зарплатами

Давид Де Хеа Информационный портал spotrac.com изучил контракты футболистов АПЛ и привёл исчерпывающую статистику по финансам игроков. Согласно данным издания, самая высокая зарплата у вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа – 23,1 млн евро в год. Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне расположился на второй строчке, его средняя зарплата составляет 19,8 млн евро. Замыкает тройку ещё один полузащитник «горожан» Рахим Стерлинг с 18,5 млн евро. Изначально третью строчку занимал Алексис Санчес (19,4 млн евро, «Манчестер Юнайтед»), но игрок выступает на правах аренды в миланском «Интере».



Всего в первой двадцатке шесть игроков «Манчестер Юнайтед», пять футболистов «Манчестер Сити», по трое – из «Ливерпуля» и «Арсенала», двое спортсменов представляют лондонский «Арсенал».



Полный список футболистов, входящих в первую двадцатку выглядит следующим образом:



1. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») – 23,1 млн евро



2. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») – 19,8



3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 18,5



4. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 17,9



5. Месут Озил («Арсенал») – 16,6



6. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») – 15,4



7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 14,2



8. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 12,3



8. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») – 12,3



8. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 12,3



8. Тангай Н'Домбеле («Тоттенхэм») – 12,3



12. Александр Ляказетт («Арсенал») – 11,2



13. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 11,1



14. Виргил ван Дейк («Ливерпуль») – 10,2



15. Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед») – 10



16. Давид Сильва («Манчестер Сити») – 9,9



17. Хуан Мата («Манчестер Юнайтед») – 9,9



18. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 9,7



19. Аррисабалага Кепа («Челси») – 9,3



20. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 9,3



Евро-Футбол.Ру

Екатерина Нестерова



