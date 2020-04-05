Амбициозные планы Анчелотти: Карло планирует заманить в Эвертон нескольких звезд

Безусловно, остановка сезона – громадная проблема для футбола. И это грозит серьезными проблемами для клубов, а игроки уже теряют немалую часть своих доходов из-за того, что уже началось урезание зарплат. Но, с другой стороны, отдельным командам перерыв может пойти на пользу, ведь в последних сыгранных встречах были неудачи. К таковым относится и “Эвертон”. Клуб при Анчелотти смог очень серьезно прибавить и даже начал намекать на желание подняться в зону Лиги Чемпионов. Но против грандов пока что “ириски” не тянули – на выезде они проиграли “Арсеналу” с “Челси”, а на “Гудисон Парк” свели вничью встречу с “Манчестер Юнатед”.

“Эвертон” на данный момент с 37 очками идет ниже в топ-10 (к паузе чемпионата подошел на 12-м месте). Но амбициозное руководство, кажется, верит в то, что в лице Анчелотти они все же дождались тренера, который обеспечит полноценный прогресс для проекта, наконец-то сделает его реальным претендентом на Лигу Чемпионов. В конце концов, смог же “Лестер” при Брендане Роджерсе проделать подобное – и “ириски” верят, что с итальянцем могут повторить успешный путь “лис”.



Карло понимает, что состав нуждается в усилении. И его запросы даже в нынешних, далеко не самых положительных, условиях попытаются удовлетворить. Таким образом, ливерпульский клуб может стать одним из самых активных покупателей в межсезонье. Причем после этого “Эвертон” может стать по-настоящему звездным коллективом.



Анчелотти не против забрать из Серии А тех, кого тренировал в “Наполи”. Считается, что команда попытается усилиться такими звездами “партенопеи”, как Кулибали, Аллан и Инсинье. Кроме того, “ириски” якобы следят за развитием ситуации вокруг Доннаруммы в “Милане”. Но все же маловероятно, что и у клуба из Ливерпуля хватит средств на подобные сделки, и что сами футболисты согласятся уходить в проект, что не играет в еврокубках, пусть даже в АПЛ и к Карлетто. А вратарь, при наличии “сборника” Пикфорда в “рамке”, и вовсе не нужен.



Больше верится в попытки заполучить Бейла с Хамесом. Оба превратились в балласт в “Реале”, причем в дорогостоящий. У Гарета 14 игр Примеры и по 2 голы и передачи, у колумбийца статистика в Ла Лиге в 2 раза хуже (1+1 в 7). Особенно редко оба выходили во 2-м круге, после Нового года. Так что от обоих с радостью избавятся, просто ради того, чтобы не платить немаленьких зарплат.



Хамес вообще считается “человеком Анчелотти”. Он играл у данного тренера в “Реале” и “Баварии”, пытался Карло подписать полузащитника и в “Наполи”, но прошлым летом сделка сорвалась. Теперь тоже будет не просто. Да, Родригес совершенно не нужен Зидану, но при этом на футболиста существует спрос, причем в АПЛ. Микель Артета зовет 28-летнего колумбийца в “Арсенал”, а “Вулверхэмптон” пытается договориться о трансфере с агентом игрока.



Еще сложнее будет заполучить Бейла. Хотя бы потому, что “Эвертон” вряд ли захочет брать на себя оклад валлийца на его нынешнем уровне. Но тут уже итальянец готов подключиться самостоятельно и постарается уговорить Гарета, с которым поработал в Мадриде, присоединиться к своему нынешнему клубу. В качестве аргумента итальянец намерен использовать такой козырь, как долгосрочное соглашение, которое продемонстрирует вингеру уровень уверенности “ирисок” в нем. Другие претенденты на “гольфиста” сейчас показывают больший скепсис в оценке нынешнего уровня Бейла…