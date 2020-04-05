Амбициозные планы Анчелотти: Карло планирует заманить в Эвертон нескольких звезд

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
Селюк: «Динамо» подписало Бенито бесплатно, называю это за борщ с пампушками»
fanat.ua » Новости » Англия
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
27.06.2020 20:00
Финал Лиги Чемпионов
» Продажа билетов онлайн
24.06.2020 21:00
Финал Лиги Европы
» Продажа билетов онлайн
20.06.2020 12:00
FIT DAY Kharkiv 2020
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Вёльсюнгюр Хусавик"

Подробнее...
Значок "Гроутта Сельтьяднарнес"

Подробнее...
Значок "Далум" Оденсе

Подробнее...
Значок "Горажде"

Подробнее...
Значок "Игман Кониц"

Подробнее...
Значок "Олимпик" Сараево

Подробнее...
Магнит "Интер Эскальдес"

Подробнее...
Магнит "Гибралтар Феникс"

Подробнее...
Магнит "Арка" Гдыня

Подробнее...
Магнит "Опава"

Подробнее...
Магнит "Карвина"

Подробнее...
Магнит "Искра" Даниловград

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Англия

Амбициозные планы Анчелотти: Карло планирует заманить в Эвертон нескольких звезд
 5 апреля 2020 22:39 |
Амбициозные планы Анчелотти: Карло планирует заманить в Эвертон нескольких звезд
Безусловно, остановка сезона – громадная проблема для футбола. И это грозит серьезными проблемами для клубов, а игроки уже теряют немалую часть своих доходов из-за того, что уже началось урезание зарплат. Но, с другой стороны, отдельным командам перерыв может пойти на пользу, ведь в последних сыгранных встречах были неудачи. К таковым относится и “Эвертон”. Клуб при Анчелотти смог очень серьезно прибавить и даже начал намекать на желание подняться в зону Лиги Чемпионов. Но против грандов пока что “ириски” не тянули – на выезде они проиграли “Арсеналу” с “Челси”, а на “Гудисон Парк” свели вничью встречу с “Манчестер Юнатед”.

“Эвертон” на данный момент с 37 очками идет ниже в топ-10 (к паузе чемпионата подошел на 12-м месте). Но амбициозное руководство, кажется, верит в то, что в лице Анчелотти они все же дождались тренера, который обеспечит полноценный прогресс для проекта, наконец-то сделает его реальным претендентом на Лигу Чемпионов. В конце концов, смог же “Лестер” при Брендане Роджерсе проделать подобное – и “ириски” верят, что с итальянцем могут повторить успешный путь “лис”.

Карло понимает, что состав нуждается в усилении. И его запросы даже в нынешних, далеко не самых положительных, условиях попытаются удовлетворить. Таким образом, ливерпульский клуб может стать одним из самых активных покупателей в межсезонье. Причем после этого “Эвертон” может стать по-настоящему звездным коллективом.

Анчелотти не против забрать из Серии А тех, кого тренировал в “Наполи”. Считается, что команда попытается усилиться такими звездами “партенопеи”, как Кулибали, Аллан и Инсинье. Кроме того, “ириски” якобы следят за развитием ситуации вокруг Доннаруммы в “Милане”. Но все же маловероятно, что и у клуба из Ливерпуля хватит средств на подобные сделки, и что сами футболисты согласятся уходить в проект, что не играет в еврокубках, пусть даже в АПЛ и к Карлетто. А вратарь, при наличии “сборника” Пикфорда в “рамке”, и вовсе не нужен.

Больше верится в попытки заполучить Бейла с Хамесом. Оба превратились в балласт в “Реале”, причем в дорогостоящий. У Гарета 14 игр Примеры и по 2 голы и передачи, у колумбийца статистика в Ла Лиге в 2 раза хуже (1+1 в 7). Особенно редко оба выходили во 2-м круге, после Нового года. Так что от обоих с радостью избавятся, просто ради того, чтобы не платить немаленьких зарплат.

Хамес вообще считается “человеком Анчелотти”. Он играл у данного тренера в “Реале” и “Баварии”, пытался Карло подписать полузащитника и в “Наполи”, но прошлым летом сделка сорвалась. Теперь тоже будет не просто. Да, Родригес совершенно не нужен Зидану, но при этом на футболиста существует спрос, причем в АПЛ. Микель Артета зовет 28-летнего колумбийца в “Арсенал”, а “Вулверхэмптон” пытается договориться о трансфере с агентом игрока.

Еще сложнее будет заполучить Бейла. Хотя бы потому, что “Эвертон” вряд ли захочет брать на себя оклад валлийца на его нынешнем уровне. Но тут уже итальянец готов подключиться самостоятельно и постарается уговорить Гарета, с которым поработал в Мадриде, присоединиться к своему нынешнему клубу. В качестве аргумента итальянец намерен использовать такой козырь, как долгосрочное соглашение, которое продемонстрирует вингеру уровень уверенности “ирисок” в нем. Другие претенденты на “гольфиста” сейчас показывают больший скепсис в оценке нынешнего уровня Бейла…

Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
06.04.2020 02:00
Ферретти – Реал Эстели
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
04.04.2020 19:30
Динамо-Брест — Славия Мозырь
Сравнение ставок » Трансляция
04.04.2020 17:30
БАТЭ — Рух Брест
Сравнение ставок » Трансляция
04.04.2020 15:30
Шахтёр Солигорск — Неман
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
5 апреля 2020
Ислочь - Слуцк 2:3
Ислочь - Слуцк 2:3
28 марта 2020
Коммент. Шоу #4
Коммент. Шоу #4
24 марта 2020
Коммент. Шоу #3
Коммент. Шоу #3
24 марта 2020
Коммент. Шоу #2
Коммент. Шоу #2
24 марта 2020
Коммент. Шоу #1
Коммент. Шоу #1

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Все для личной гигиены

Все для личной гигиены

 		Медицинские маски

Медицинские маски

 		Домашняя аптечка. Доставка из Новуса

Домашняя аптечка. Доставка из Новуса
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 37.06 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.92 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 139.63 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Англия
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте