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Англия

Английская Премьер-лига запретила задавать вопросы о возобновлении сезона
 14 апреля 2020 10:53 |
Английская Премьер-лига запретила задавать вопросы о возобновлении сезона
Английская Премьер-лига запретила журналистам задавать любые вопросы о возобновлении футбольного сезона на Туманном Альбионе, сообщает Daily Mail.

Такие запреты получили Sky Sports и BT Sport, которым принадлежат права на трансляции матчей АПЛ. Если подобное правило не будет соблюдено, то аккредитации журналистов, обеспечивающие доступ к игрокам и менеджерам команд, будут аннулированы.

Для того, чтобы не было информационного вакуума, было принято следующее решение: каждые четыре недели клубы будут представлять одного менеджера и одного футболиста, которые ответят на вопросы журналистов. Это было сделано по той причине, потому что спортивные издания «заметно перегнули палку» в своём желании заполнить эфиры подобным сюжетами, связанными с возобновлением сезона АПЛ.

Но даже имея такой доступ, будет ряд вопросов, которые журналисты не смогут задать футболистам. В том числе – о возобновлении сезона и различного рода спекуляции на этот счёт. Как отмечает издание, за подобную цензуру выступили практически все клубы АПЛ, которые несут определённые финансовые убытки, а также им наносится имиджевый урон из-за различных позиций по текущей ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

Евро-Футбол.Ру
Екатерина Нестерова
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