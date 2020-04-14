Английская Премьер-лига запретила задавать вопросы о возобновлении сезона

Английская Премьер-лига запретила журналистам задавать любые вопросы о возобновлении футбольного сезона на Туманном Альбионе, сообщает Daily Mail. Такие запреты получили Sky Sports и BT Sport, которым принадлежат права на трансляции матчей АПЛ. Если подобное правило не будет соблюдено, то аккредитации журналистов, обеспечивающие доступ к игрокам и менеджерам команд, будут аннулированы.



Для того, чтобы не было информационного вакуума, было принято следующее решение: каждые четыре недели клубы будут представлять одного менеджера и одного футболиста, которые ответят на вопросы журналистов. Это было сделано по той причине, потому что спортивные издания «заметно перегнули палку» в своём желании заполнить эфиры подобным сюжетами, связанными с возобновлением сезона АПЛ.



Но даже имея такой доступ, будет ряд вопросов, которые журналисты не смогут задать футболистам. В том числе – о возобновлении сезона и различного рода спекуляции на этот счёт. Как отмечает издание, за подобную цензуру выступили практически все клубы АПЛ, которые несут определённые финансовые убытки, а также им наносится имиджевый урон из-за различных позиций по текущей ситуации, связанной с пандемией коронавируса.



Евро-Футбол.Ру

Екатерина Нестерова



