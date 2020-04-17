Обамеянг становится все ближе к уходу из лондонского Арсенала

Лондонскому “Арсеналу” не привыкать к потерям лучших игроков. Практически все ведущие футболисты, рано или поздно, но решают сменить клуб, чтобы все же завоевать трофеи. Не всегда у них получается, немало говорили о “проклятии”. Но это не останавливает их преемников, тем более сейчас, когда “канониры” уже и в Лигу Чемпионов не проходят. Сейчас “на выход”, похоже, собирается Обамеянг.

Пьер-Эмерик с ходу стал одним из лидеров “Арсенала”. Он успел наколотить в АПЛ примерно за 2 года (прибыл зимой 2018-го года) 49 голов при 12 передачах в 75 поединках. Достаточно неплох нападающий и в еврокубках, хотя Лига Европы не в приоритете у англичан. В нынешнем сезоне габонец успел отметиться 17 голами в 26 встречах Премьер-Лиги. Но при этом футболисту уже 30, а в Лондоне он так и не взял трофеев, и перестал играть в Лиге Чемпионов. Не удивительно, что игрок разочаровался в нынешней команде и ее перспективах.



Пока что не получается “Арсеналу” договориться о продлении контракта со своим ведущим футболистом. Нынешнее соглашение рассчитано только до 2021-го, и это вызывает опасение потерять нападающего бесплатно. Вроде бы Обамеянг и допускает, что останется в Лондоне. Но у него очень серьезные аппетиты – он требует высокую зарплату. И в клубе не спешат удовлетворять запросы футболиста, которому летом исполнится 31.



Кстати, Бакари Санья, сам экс-защитник, покинувший в свое время лондонский клуб, дал сейчас совет руководству “Арсенала”. По мнению ветерана, сейчас столичная команда находится на пути к возвращению к настоящей силе. И позволить себе сейчас потерять бомбардира клуб не может. Француз напомнил, что поиск замены такому игроку может стоить до 150 миллионов (хотя сейчас, наверное, поменьше, цены падают). Санья рекомендует лучше отдать в разы меньше Пьеру-Эмерика, чтобы тот остался. Заодно Бакари напомнил, как аукнулся “канонирам” уход другого нападающего, ван Перси. И призывает учесть ту историю, и дать повышенную зарплату “машине, забивающей голы”. Более того, защитник даже назвал габонца лучшим форвардом АПЛ.



Кстати, Обамеянг может полностью повторить историю Робина. Во-первых, он тоже сейчас носит капитанскую повязку “канониров”. Во-вторых, как и голландец, Пьер-Эмерик может присоединиться к “Манчестер Юнайтед”. Там ищут нападающего, и охладели к варианту с Кейном, ведь “Тоттенхэм” требует за Харри рекордную цену.



Следом за Англией Пьер-Эмерик может отправиться все же в Испанию. Кстати, до этого нападающий успел поиграть в Италии (ну, в основном числился в “Милане”), Франции и Германии – теперь можно закрыть топ-5 футбольной Европы. Сам игрок сейчас готов перейти в “Барселону”. Каталонский гранд и правда интересуется игроком, но все же в приоритете у него иные варианты – усилиться летом Лаутаро Мартинеса и/или Неймара. Вот если эти сделки сорвутся, тогда могут “сине-гранатовые” могут обратить взоры в Лондон. Но Обамеянг якобы готов ждать решения, ведь он мечтает о “Камп Ноу”.



Но включиться в ситуацию может мадридский “Реал”. “Сливочным” не помешает нападающий, который сможет стать наконец-то полноценным конкурентом для Бензема – Флорентино Переса беспокоит, что возрастной Карим незаменим уже не первый год. Отдельные СМИ даже заявили в начале недели, что дошло до официального запроса со стороны испанцев. Что же, на покупку футболиста денег у них хватит и сейчас. Не забываем и о возможности провернуть обмен – например, на не нужного Зидану Хамеса Родригеса.