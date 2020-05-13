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Англия

5 футболистов, отпустить которых было ошибкой Манчестер Юнайтед
 13 мая 2020 08:45 |
5 футболистов, отпустить которых было ошибкой Манчестер Юнайтед
У “Манчестер Юнайтед” сейчас непростая дилемма. Клуб, конечно же, хочет прогрессировать и дальше, но ощущает, как и все, вплоть до богатенького мадридского “Реала”, необходимость находить источники для пополнения казны. Таким становится, конечно же, продажа игроков – тех, что не особенно нужны (или как минимум не имеют статус незаменимых) Сульшеру, но пользуются спросом. Можно наконец-то избавиться от Поля Погба, следует что-то решить насчет молодого и перспективного Дина Хендерсона. Главное – не допустить новых ошибок, которых было много после того, как на покой ушел Алекс Фергюсон. Журналисты из Манчестера выбрали пятерку тех футболистов, отпустить которых было ошибкой.

Рано поставили крест на Джонни Эванса. Опытный игрок из Северной Ирландии перебрался в “Вест Бромвич” за скромные 6 миллионов фунтов. И там, получив стабильную игровую практику, доказал, что действительно толковый защитник. Когда “дрозды” вылетали из Премьер-Лиги, парнем интересовался даже “Манчестер Сити” – Гвардиола был не против укрепить ветераном состав своего клуба. Но Джонни выбрал “Лестер”, в котором была возможность играть чаще. И сейчас с “лисами” идет в зоне Лиги Чемпионов.

Мог еще пригодиться “красным дьяволам” Рафаэл да Силва. “Лион” в 2015-м приютил бразильца, и за эти годы фуллбек уже успел наиграть во французской Лиге 1 более сотни матчей, в которых забил дважды и сделал 10 голевых передач. Только в последнее время 29-летний бразилец начал сдавать позиции даже у “ткачей”. Вряд ли игрок тянул на роль лидера МЮ, но на его фланге выходили и более слабые исполнители.

Покинул в 2019-м году “Олд Траффорд” Андер Эррера. Как признается баск, он не очень желал уходить, но тогда, год назад, вышли разногласия с руководством клуба. В итоге ветеран ушел как свободный агент – правда, в ПСЖ выходит достаточно редко. А вот в “Манчестер Юнайтед” бы еще пригодился – до покупки Бруну Фернандеша, так здорово заигравшего, был очевиден дефицит исполнителей такого амплуа. С другой стороны, Сульшеру пришлось ставить Фреда, и бразилец из “Шахтера” наконец-то начал показывать футбол достойного уровня.

Возможно, следовало проявить больше терпения по отношению к Уилфриду Заа. Ивуариец уже зимой 2014-го года уходил в арену, в “Кардифф”, а потом вернулся в “Кристал Пэлас”. И там вырос в одного из самых опасных атакующих футболистов Премьер-Лиги. “Стекольщикам” предлагают за футболиста десятки миллионов, но Рой Ходжсон категорически не хочет отпускать одного из лидеров своей команды. Тем не менее, Заа, скорее всего, уйдет – и, возможно, Чалова звали в Лондон как раз для того, чтобы заменить Уилфрида. Возможно, летом “Кристал Пэлас” все же отпустит своего лучшего футболиста. Вот только маловероятно, что все еще будет планировать заменить его россиянином, что не блистал в этом сезоне. Хотя в январе снова ходили слухи о переезде Федора в АПЛ.

Главной неудачей “Манчестер Юнатед” можно считать с Мемфисом Депаем. После ухода ван Гала нападающего отдали “Лиону” менее чем за 15 миллионов. Но голландец, похоже, в Англии просто не выдерживал давления очень уж высоких ожиданий. А во Франции он вырос в одного из лучших форвардов. 26-летнего футболиста считают одним из безоговорочных лидеров сборной Нидерландов. “Лиону” все сложнее удерживать звезду такого масштаба…

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