Манчестер Юнайтед замахнулся на ряд громких летних трансферов

У “Манчестер Юнайтед” все еще только продолжается борьба за возвращение статуса по-настоящему “большого” клуба. Но при этом доходы остаются по-настоящему внушительными, что развязывает руки в финансовом плане. Летом, на фоне общего свертывания активности топ-клубов, именно от “красных дьяволов” ждут чуть ли не самых громких трансферов межсезонья. По данным журналистов, в руководстве МЮ уже определились со своими приоритетами.

Не собираются на “Олд Траффорд” отказаться от приглашения Санчо. В Дортмунде рассчитывают, что в условиях нынешнего кризиса вингера получится удержать просто потому, что ни у кого не будет достаточно много денег, чтобы выплатить достойную цену для Джейдена – более 100 миллионов. Но в “Манчестер Юнайтед” прорабатывают варианты, чтобы все-таки заполучить молодого таланта. Есть вариант с предложением включить в сделку Алексиса Санчеса. Вряд ли “черно-желтые” заинтересуются разочаровывающим не первый год чилийцем. Но все равно именно МЮ считается безоговорочным лидером в гонке за право подписать Джейдена.



Альтернатива – переманивание Рахима Стерлинга. Ходят слухи, что вингер подумывает об уходе из “Манчестер Сити” из-за того, что шансы отменить исключение из Лиги Чемпионов у “горожан” не особенно высоки. Аналитический отдел “красных дьяволов”, по инсайдерским данным, присвоил англичанину высокий приоритет. Правда, не особенно верится, что его продадут прямому конкуренту и заклятому соседу. Скорее уж парня отпустят в “Реал“, лишь бы у мадридского клуба нашлись на эту сделку средства. Денег на такое потребуется немало.



Не отказываются на “Олд Траффорд” от Грилиша. Но здесь вопрос зависает: многое зависит от того, каково будет будущее у Поля Погба. Если все-таки звездный француз никуда не уедет (хотя вариантов более чем достаточно), то на “Олд Траффорд” могут и не найти места для того, чтобы забрать из “Астон Виллы” ее лидера. Правда, полузащитника просит подписать Сульшер. Уле-Гуннар считает, что англичанин обеспечивает тот творческий импульс в середине поля, который поможет дальнейший прогресс для клуба.



Хотят в “Манчестер Юнайтед” усилить центр обороны. Конечно же, есть амбициозные варианты типа долгожданного подписания Кулибали, или приглашения перспективного Упамекано. Но обе эти сделки сулят немалые расходы. Селекционеры считают, что хорошей альтернативой стал бы Джо Родон. Фактурного центрального защитника родному клубу советует сам Гиггз – Райан с ним работает в сборной Уэльса. При этом 22-летний футболист выступает в “Суонси” в Чемпионшипе, что позволяет рассчитывать на достаточно скромную трансферную цену.



Помимо основных приоритетов, есть и те игроки, чьи трансферы возможны, но явно не будут организовываться в первую очередь. Была идея купить у “Вулверхэмптона” Рауля Хименеса, но удалось пролонгировать Игало, который должен был уже вернуться в Китай. Аренда Одиона до 2021-го года делает торги за мексиканского бомбардира менее актуальными. Остается в кругу интереса и Деклан Райс. Но перед тем, как бороться за этого футболиста, нужно продать кого-то из нынешних игроков середины поля. Пока что англичанин – “запасная” замена для Погба.