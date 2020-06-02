Манчестер Юнайтед замахнулся на ряд громких летних трансферов

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet Скидка на
ROZETKA
Президент «Шахтёра» надеется отпраздновать в Донецке следующий день рождения клуба
fanat.ua » Новости » Англия
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
27.06.2020 20:00
Финал Лиги Чемпионов
» Продажа билетов онлайн
24.06.2020 21:00
Финал Лиги Европы
» Продажа билетов онлайн
20.06.2020 12:00
FIT DAY Kharkiv 2020
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Специя"

Подробнее...
Значок "Салернитана"

Подробнее...
Значок "Порденоне"

Подробнее...
Значок "Салернитана" (лого 1986-99)

Подробнее...
Значок "Салернитана" (лого 2005-09)

Подробнее...
Значок "Трапани"

Подробнее...
Значок "Виртус Энтелла" Кьявари

Подробнее...
Значок "Козенца"

Подробнее...
Значок "Тирана"

Подробнее...
Значок "Бюлис" Балш

Подробнее...
Значок "Бюлис" Балш

Подробнее...
Значок "Тирас-2500" Белгород-Днестровский

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры  » Стратегии ставок на спорт

» Футбол-прогнозы.ru – супер советы по ставкам на футбол от Георгия Молотова

» БонусАП – актуальные бонусы и прибиты букмекеров + реальные отзывы игроков и помощь вывести свой выигрыш

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Англия

Манчестер Юнайтед замахнулся на ряд громких летних трансферов
 2 июня 2020 23:17 |
Манчестер Юнайтед замахнулся на ряд громких летних трансферов
У “Манчестер Юнайтед” все еще только продолжается борьба за возвращение статуса по-настоящему “большого” клуба. Но при этом доходы остаются по-настоящему внушительными, что развязывает руки в финансовом плане. Летом, на фоне общего свертывания активности топ-клубов, именно от “красных дьяволов” ждут чуть ли не самых громких трансферов межсезонья. По данным журналистов, в руководстве МЮ уже определились со своими приоритетами.

Не собираются на “Олд Траффорд” отказаться от приглашения Санчо. В Дортмунде рассчитывают, что в условиях нынешнего кризиса вингера получится удержать просто потому, что ни у кого не будет достаточно много денег, чтобы выплатить достойную цену для Джейдена – более 100 миллионов. Но в “Манчестер Юнайтед” прорабатывают варианты, чтобы все-таки заполучить молодого таланта. Есть вариант с предложением включить в сделку Алексиса Санчеса. Вряд ли “черно-желтые” заинтересуются разочаровывающим не первый год чилийцем. Но все равно именно МЮ считается безоговорочным лидером в гонке за право подписать Джейдена.

Альтернатива – переманивание Рахима Стерлинга. Ходят слухи, что вингер подумывает об уходе из “Манчестер Сити” из-за того, что шансы отменить исключение из Лиги Чемпионов у “горожан” не особенно высоки. Аналитический отдел “красных дьяволов”, по инсайдерским данным, присвоил англичанину высокий приоритет. Правда, не особенно верится, что его продадут прямому конкуренту и заклятому соседу. Скорее уж парня отпустят в “Реал“, лишь бы у мадридского клуба нашлись на эту сделку средства. Денег на такое потребуется немало.

Не отказываются на “Олд Траффорд” от Грилиша. Но здесь вопрос зависает: многое зависит от того, каково будет будущее у Поля Погба. Если все-таки звездный француз никуда не уедет (хотя вариантов более чем достаточно), то на “Олд Траффорд” могут и не найти места для того, чтобы забрать из “Астон Виллы” ее лидера. Правда, полузащитника просит подписать Сульшер. Уле-Гуннар считает, что англичанин обеспечивает тот творческий импульс в середине поля, который поможет дальнейший прогресс для клуба.

Хотят в “Манчестер Юнайтед” усилить центр обороны. Конечно же, есть амбициозные варианты типа долгожданного подписания Кулибали, или приглашения перспективного Упамекано. Но обе эти сделки сулят немалые расходы. Селекционеры считают, что хорошей альтернативой стал бы Джо Родон. Фактурного центрального защитника родному клубу советует сам Гиггз – Райан с ним работает в сборной Уэльса. При этом 22-летний футболист выступает в “Суонси” в Чемпионшипе, что позволяет рассчитывать на достаточно скромную трансферную цену.

Помимо основных приоритетов, есть и те игроки, чьи трансферы возможны, но явно не будут организовываться в первую очередь. Была идея купить у “Вулверхэмптона” Рауля Хименеса, но удалось пролонгировать Игало, который должен был уже вернуться в Китай. Аренда Одиона до 2021-го года делает торги за мексиканского бомбардира менее актуальными. Остается в кругу интереса и Деклан Райс. Но перед тем, как бороться за этого футболиста, нужно продать кого-то из нынешних игроков середины поля. Пока что англичанин – “запасная” замена для Погба.

Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
03.06.2020 23:15
Фамаликан – Порту
» Бесплатный прогноз
03.06.2020 21:30
Вердер – Айнтрахт (Франкфурт)
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
01.06.2020 21:30
Кёльн — РБ Лейпциг
Сравнение ставок » Трансляция
31.05.2020 17:00
Шахтёр Донецк — Динамо Киев
Сравнение ставок » Трансляция
31.05.2020 14:00
Ворскла — Львов
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
2 июня 2020
Тэмми Абрахам: лучшее за Челси в сезоне 2019/20
Тэмми Абрахам: лучшее за Челси в сезоне 2019/20
2 июня 2020
Джовани Ло Чельсо: лучшее за Тоттенхэм в сезоне 2019/20
Джовани Ло Чельсо: лучшее за Тоттенхэм в сезоне 2019/20
2 июня 2020
Дніпро Футбол від 31.05.20
Дніпро Футбол від 31.05.20
2 июня 2020
Стивен Джерард: ТОР-5 голов за Англию
Стивен Джерард: ТОР-5 голов за Англию
2 июня 2020
По той бік поля від 02.06.20
По той бік поля від 02.06.20
2 июня 2020
Идрисса Гейе: лучшее за ПСЖ
Идрисса Гейе: лучшее за ПСЖ
2 июня 2020
ТОП-Легионер. Валентин Белькевич
ТОП-Легионер. Валентин Белькевич
2 июня 2020
Парма. Лучшее в 2019/20
Парма. Лучшее в 2019/20
1 июня 2020
Минск - Слуцк 1:0
Минск - Слуцк 1:0
1 июня 2020
Крутые голы во время карантина
Крутые голы во время карантина
1 июня 2020
Самые позорные симуляции в футболе! #2
Самые позорные симуляции в футболе! #2
31 мая 2020
Рух - Динамо Брест 1:4
Рух - Динамо Брест 1:4
31 мая 2020
Шахтер Донецк – Динамо Киев 3:1
Шахтер Донецк – Динамо Киев 3:1
31 мая 2020
Энергетик-БГУ - Витебск 3:3
Энергетик-БГУ - Витебск 3:3
31 мая 2020
БАТЭ - Ислочь 1:0
БАТЭ - Ислочь 1:0
31 мая 2020
Фанаты Динамо Киев приветствуют автобус команды
Фанаты Динамо Киев приветствуют автобус команды
31 мая 2020
Тренировка Черноморца
Тренировка Черноморца
31 мая 2020
Душан Тадич: ТОП-10 голов за Аякс
Душан Тадич: ТОП-10 голов за Аякс
31 мая 2020
Алекс: ТОП-10 голов за ПСВ
Алекс: ТОП-10 голов за ПСВ
30 мая 2020
Динамо Минск - Шахтер Солигорск 0:1
Динамо Минск - Шахтер Солигорск 0:1
30 мая 2020
Александрия - Заря 1:0
Александрия - Заря 1:0
30 мая 2020
Колос - Десна 0:2
Колос - Десна 0:2

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Все для личной гигиены

Все для личной гигиены

 		Медицинские маски

Медицинские маски

 		Домашняя аптечка. Доставка из Новуса

Домашняя аптечка. Доставка из Новуса
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 37.06 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.92 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 139.63 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Англия
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте