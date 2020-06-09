Сити уверенно лидирует, Ливерпуль вне топ-10: названы расходы клубов АПЛ на новичков за 5 последних лет



В Англии все ближе возобновление игр. Но многие клубы уже думают о межсезонье и том, кого и за сколько будут приобретать. Новости самые противоречивые: то пишут о чуть ли не абсолютном игнорировании грандами трансферного рынка, то, наоборот, Сити уверенно лидирует, Ливерпуль вне топ-10: названы расходы клубов АПЛ на новичков за 5 последних летВ Англии все ближе возобновление игр. Но многие клубы уже думают о межсезонье и том, кого и за сколько будут приобретать. Новости самые противоречивые: то пишут о чуть ли не абсолютном игнорировании грандами трансферного рынка, то, наоборот, говорят о возможных топ-подписаниях . В любом случае, на Туманном Альбионе не склонны экономить. Об этом говорит и новые данные: на основании английского версии сайта Transfermarkt эксперты подсчитали расходы клубов АПЛ на новых футболистов. С внушительным отрывом лидирует “Манчестер Сити”. На новых футболистов “горожане” за пятилетний отрезок выложили почти 602 миллиона фунтов. Не удивительно, что Пепа Гвардиолы упрекают, что он, конечно, добивается успехов и завоевывает трофеи, но все это хорошо оплачивается инвестициями владельцев. Впрочем, в клубе много тратили и до каталонца, не зря у “Сити” очень дорогой состав.



Вторым идет в этом рейтинге еще один клуб из Манчестера – “Юнайтед”. У клуба, при всех проблемах, до сих пор немалые финансовые возможности. Хотя Глэйзеров и Вудворда упрекают в том, что они недостаточно активны и успешны в переговорах и упускают немало игроков. Но все же у “красных дьяволов” расходы на состав немалые, почти 485 млн. за пятилетку. При этом даже такой маститый специалист, как Жозе Моуринью, так и не смог вывести МЮ на уровень, который был при сэре Алексе Фергюсоне.



Тройку довольно неожиданно замыкает “Арсенал”. А ведь у лондонцев при Венгере была репутация клуба, что скорее постарается вырастить своего игрока, чем приобретет готовую звезду. Но еще мсье Арсен кое-что менял, да и потом, после того, как великого француза “ушли”, новичков приобретали активно, в том числе и прошлым летом. В итоге за 5 лет расходы “канориров” достигают 268 миллионов.



Пятерку замыкают неожиданные команды. Ладно еще “Эвертон” на 4-й позиции. Все знают, что владельцы живут мечтой о превращении “ирисок” в еще один гранд. Поэтому они довольно часто меняют наставников, и под нового щедро приглашают известных футболистов. За эти 5 лет на “Гудисон Парк” накупили футболистов на 225,4 млн. Но дальше идет “Брайтон“, который не так давно появился в Премьер-Лиге. Потому, возможно, “чайки” выложили почти 215 миллионов.



Для того, чтобы попасть в топ-10, нужно было выложить не ниже чем по 25 миллионов в год в среднем. У “Уотфорда“, замыкающего десятку, как раз 125,7 млн. Над “шершнями” расположились “Вулверхэмптон” (205,2), “Вест Хэм” (187,5), “Борнмут” (177), а также “Астон Вилла” (166,7). Бирмингемцы львиную часть денег из этой суммы выложили за прошлое лето.



“Ливерпуль” только 14-й в этом списке. У “красных” всего лишь 107,6 миллионов расходов на новичков, прежде всего, на ван Дейка и Алиссона. Стоит ли удивляться, что Клоппу так и не купили столь желанного Вернера? Впрочем, и лондонские гранды располагаются рядом. У “Челси“, который пережил “трансферный бан” в прошлом году, сейчас 115,6 млн. (похоже, без Зиеша и Вернера) и, что более-менее ожидаемо, прижимистый “Тоттенхэмом” (106,6 млн). Больше тратили “Лестер” (124,8) и “Ньюкасл” (122,9). А теперь у “сорок” новый владелец – насколько они теперь взлетят в этом “денежном” рейтинге?