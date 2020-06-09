Сити уверенно лидирует, Ливерпуль вне топ-10: названы расходы клубов АПЛ на новичков за 5 последних лет

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet Скидка на
ROZETKA
Жене экс-игрока сборной Украины грозит тюремный срок за исполнение гимна в нижнем белье
fanat.ua » Новости » Англия
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
27.06.2020 20:00
Финал Лиги Чемпионов
» Продажа билетов онлайн
24.06.2020 21:00
Финал Лиги Европы
» Продажа билетов онлайн
20.06.2020 12:00
FIT DAY Kharkiv 2020
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Магнит "Кишварда"

Подробнее...
Магнит "Родез"

Подробнее...
Магнит "Гоу Эхед Иглс" Девентер

Подробнее...
Значок "Футбольная ассоциация Исландии"

Подробнее...
Значок "Кипрская федерация футбола"

Подробнее...
Значок "ФИФА"

Подробнее...
Значок "Бангор"

Подробнее...
Значок "Дергвью" Каслдерг

Подробнее...
Магнит "Фамаликан"

Подробнее...
Магнит "Арда" Кырджали

Подробнее...
Магнит "Этыр" Велико-Тырново

Подробнее...
Магнит "Виртус Энтелла"

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры  » Стратегии ставок на спорт

» Футбол-прогнозы.ru – супер советы по ставкам на футбол от Георгия Молотова

» БонусАП – актуальные бонусы и прибиты букмекеров + реальные отзывы игроков и помощь вывести свой выигрыш

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Англия

Сити уверенно лидирует, Ливерпуль вне топ-10: названы расходы клубов АПЛ на новичков за 5 последних лет
 9 июня 2020 01:23 |
Сити уверенно лидирует, Ливерпуль вне топ-10: названы расходы клубов АПЛ на новичков за 5 последних лет
Сити уверенно лидирует, Ливерпуль вне топ-10: названы расходы клубов АПЛ на новичков за 5 последних лет
В Англии все ближе возобновление игр. Но многие клубы уже думают о межсезонье и том, кого и за сколько будут приобретать. Новости самые противоречивые: то пишут о чуть ли не абсолютном игнорировании грандами трансферного рынка, то, наоборот, говорят о возможных топ-подписаниях. В любом случае, на Туманном Альбионе не склонны экономить. Об этом говорит и новые данные: на основании английского версии сайта Transfermarkt эксперты подсчитали расходы клубов АПЛ на новых футболистов.

С внушительным отрывом лидирует “Манчестер Сити”. На новых футболистов “горожане” за пятилетний отрезок выложили почти 602 миллиона фунтов. Не удивительно, что Пепа Гвардиолы упрекают, что он, конечно, добивается успехов и завоевывает трофеи, но все это хорошо оплачивается инвестициями владельцев. Впрочем, в клубе много тратили и до каталонца, не зря у “Сити” очень дорогой состав.

Вторым идет в этом рейтинге еще один клуб из Манчестера – “Юнайтед”. У клуба, при всех проблемах, до сих пор немалые финансовые возможности. Хотя Глэйзеров и Вудворда упрекают в том, что они недостаточно активны и успешны в переговорах и упускают немало игроков. Но все же у “красных дьяволов” расходы на состав немалые, почти 485 млн. за пятилетку. При этом даже такой маститый специалист, как Жозе Моуринью, так и не смог вывести МЮ на уровень, который был при сэре Алексе Фергюсоне.

Тройку довольно неожиданно замыкает “Арсенал”. А ведь у лондонцев при Венгере была репутация клуба, что скорее постарается вырастить своего игрока, чем приобретет готовую звезду. Но еще мсье Арсен кое-что менял, да и потом, после того, как великого француза “ушли”, новичков приобретали активно, в том числе и прошлым летом. В итоге за 5 лет расходы “канориров” достигают 268 миллионов.

Пятерку замыкают неожиданные команды. Ладно еще “Эвертон” на 4-й позиции. Все знают, что владельцы живут мечтой о превращении “ирисок” в еще один гранд. Поэтому они довольно часто меняют наставников, и под нового щедро приглашают известных футболистов. За эти 5 лет на “Гудисон Парк” накупили футболистов на 225,4 млн. Но дальше идет “Брайтон“, который не так давно появился в Премьер-Лиге. Потому, возможно, “чайки” выложили почти 215 миллионов.

Для того, чтобы попасть в топ-10, нужно было выложить не ниже чем по 25 миллионов в год в среднем. У “Уотфорда“, замыкающего десятку, как раз 125,7 млн. Над “шершнями” расположились “Вулверхэмптон” (205,2), “Вест Хэм” (187,5), “Борнмут” (177), а также “Астон Вилла” (166,7). Бирмингемцы львиную часть денег из этой суммы выложили за прошлое лето.

“Ливерпуль” только 14-й в этом списке. У “красных” всего лишь 107,6 миллионов расходов на новичков, прежде всего, на ван Дейка и Алиссона. Стоит ли удивляться, что Клоппу так и не купили столь желанного Вернера? Впрочем, и лондонские гранды располагаются рядом. У “Челси“, который пережил “трансферный бан” в прошлом году, сейчас 115,6 млн. (похоже, без Зиеша и Вернера) и, что более-менее ожидаемо, прижимистый “Тоттенхэмом” (106,6 млн). Больше тратили “Лестер” (124,8) и “Ньюкасл” (122,9). А теперь у “сорок” новый владелец – насколько они теперь взлетят в этом “денежном” рейтинге?

Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
09.06.2020 21:45
Саарбрюккен – Байер Леверкузен
» Бесплатный прогноз
09.06.2020 19:30
Динамо Дрезден – Гройтер
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
10.06.2020 21:45
Бавария — Айнтрахт Фр
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
9 июня 2020
ТОП-10 голов Дэйли Блинда за Аякс
ТОП-10 голов Дэйли Блинда за Аякс
9 июня 2020
Милан – Динамо. Как Шевченко играл против киевлян
Милан – Динамо. Как Шевченко играл против киевлян
9 июня 2020
ТОП-10 голов Арьена Роббена за ПСВ
ТОП-10 голов Арьена Роббена за ПСВ
9 июня 2020
Мусса Сиссоко: лучшее в сезоне 2019/20
Мусса Сиссоко: лучшее в сезоне 2019/20
9 июня 2020
Сассуоло. Лучшее в 2019/20
Сассуоло. Лучшее в 2019/20
9 июня 2020
Циганик LIVE. Шевченко і новий контракт зі збірною. Чи буде в Динамо новий тренер?
Циганик LIVE. Шевченко і новий контракт зі збірною. Чи буде в Динамо новий тренер?
9 июня 2020
Сумасшедшие голы на тренировках
Сумасшедшие голы на тренировках
8 июня 2020
Профутбол за 07.06.2020
Профутбол за 07.06.2020
7 июня 2020
Рио Аве - Пасуш 2:3
Рио Аве - Пасуш 2:3
7 июня 2020
Динамо Киев – Александрия 5:1
Динамо Киев – Александрия 5:1
7 июня 2020
Шахтер - Энергетик-БГУ 1:0
Шахтер - Энергетик-БГУ 1:0
7 июня 2020
Белшина - Динамо Минск 0:4
Белшина - Динамо Минск 0:4
7 июня 2020
Олимпик Донецк - Мариуполь 2:2
Олимпик Донецк - Мариуполь 2:2
7 июня 2020
Витебск - БАТЭ 2:2
Витебск - БАТЭ 2:2
7 июня 2020
ДК: Поддержка болельщиков перед матчем с Александрией
ДК: Поддержка болельщиков перед матчем с Александрией
6 июня 2020
Боавишта - Морейренсе 1:0
Боавишта - Морейренсе 1:0
6 июня 2020
Славия - Неман 1:3
Славия - Неман 1:3
6 июня 2020
Динамо Брест - Минск 6:1
Динамо Брест - Минск 6:1
6 июня 2020
Ислочь - Рух 1:1
Ислочь - Рух 1:1
6 июня 2020
Слуцк - Торпедо-БЕЛАЗ 1:1
Слуцк - Торпедо-БЕЛАЗ 1:1
6 июня 2020
Заря - Колос 1:0
Заря - Колос 1:0
6 июня 2020
Шахтер - Десна 3:2
Шахтер - Десна 3:2

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Все для личной гигиены

Все для личной гигиены

 		Медицинские маски

Медицинские маски

 		Домашняя аптечка. Доставка из Новуса

Домашняя аптечка. Доставка из Новуса
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 37.06 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.92 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 139.63 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Англия
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте